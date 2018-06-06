Bütçe devletten, iftar İsmail Kahraman’dan

Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın devlet bütçesiyle iftar davetleri düzenlemesine tepki gösterdi.

Birkan BULUT

Ankara

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın devlet bütçesiyle iftar davetleri düzenlemesi tepkiye neden oldu. 6 Haziran’da eski ve yeni milletvekillerinin çağrıldığı iftar yemeği de dahil 5 iftar düzenlendi. 24 Haziran’da görevi sona erecek olan Kahraman’ın devlet bütçesi ile iftarlara devam edeceği öğrenildi.

Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası (BAK-SEN), “İsraftan kaçınılması konusunda, başta devlet büyüklerinin tasarrufa önem vererek en azından halkın bu sıkıntılarını anladığını göstermesi daha doğru bir yaklaşım olurdu” sözleriyle Kahraman’ı eleştirdi. Konu ile ilgili Evrensel’e açıklamalarda bulunan sendika yönetimi, Meclisin bütçesinden karşılanan iftar yemeğinin doğru olmadığını hatırlattı.

'HANGİ MİLLETVEKİLİ VE EŞLERİ İHTİYAÇ SAHİBİ?'

Sendika yönetimi, “Halkın vergileri harcanarak verilen iftar yemeği için vatandaşın rızası alınmış mıdır?” diye sordu. Yönetim ayrıca "Eğer alınmamışsa bu orucun kabul olmayacağını biliyorlar mıdır? Yemeğe katılan yeni ve eski milletvekilleri ile eşlerinin hangisi ihtiyaç sahibi ve fakirdir?" sorularını yöneltti. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’ndaki, “Angarya yasaktır” maddesini hatırlatan sendika yönetimi, “Günlerdir bu davet için TBMM idari teşkilat çalışanları davetlileri aramakta, zaman zaman bu yemeğe tepki veren eski vekiller tarafından hakarete maruz kalıyorlar” sözleri ile yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti.

'PERSONEL ÖNCE HİZMET EDİP SONRA ORUCUNU AÇTI'

Hizmet edecek meclis personeli arasında oruçlu olanların olduğunu belirten sendika yönetimi, “Gelen davetlilerin hizmetlerini görecek, sonra gidip oruçlarını açacak arkadaşlarımız var. Biz bu yemek bedelininin yemek verenlerin özel bütçelerinden karşılanması ve hizmet edecek kişileri de özel şirketlerden istihdam etmelerini beklerdik” sözleri ile Meclis yönetimini eleştirdi.

Halkın geçim sıkıntısı çektiği bu günlerde iftar sofralarında zeytinin bile lüks sayıldığını ifade eden BAK-SEN yönetimi, “Devlet memurları ay sonlarını kredi kartlarına borçlanarak getirebiliyorlar. İsraftan kaçınılması konusunda, başta devlet büyüklerinin tasarrufa önem vererek en azından halkın bu sıkıntılarını anladığını göstermesi daha doğru bir yaklaşım olurdu” dediler.

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 14:43

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