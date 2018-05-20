Meclis Başkanı Kahraman, torpil iddialarının yanıtlanmasını reddetti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, içinde Cumhurbaşkanı geçen bir önergeyi daha iade ederek 26. Dönemi kapattığı ortaya çıktı.

Mecliste, içinde Cumhurbaşkanı geçen bir önergenin daha iade edilerek 26. Dönemin kapatıldığı ortaya çıktı. CHP’li Ceyhun İrgil, 13 Nisan’da verdiği yazılı soru önergesinin iadesinde gerekçe yazısının 15 Mayıs tarihinde yazıldığını belirterek, “Bir ay beklenmiş, Meclis kapanmış, içtüzük bahane edilmiş” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil tarafından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yöneltilen yazılı soru önergesinde iki soru sakıncalı bulundu. Sözleşmeli öğretmenlik alımı için mülakat yapacak komisyonların başkanlarına Cumhurbaşkanı listesi ile torpil talimatı verildiği iddiasını içeren önergenin Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından geri yollanmasına neden olan sorular şunlar:

“Cumhurbaşkanının ‘Şahsımın adını kullanarak kurallar dışında bir iş yapılmasına rıza gösteremem. Hiçbir bakanlıkta kurumda şahsımın adını kullanarak herhangi bir sürecin tıkanmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınımda olsa bizzat ben bakanımı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun’ talimatına rağmen bu talimatın hiçe sayılmasının nedeni nedir?”

TBMM İçtüzüğünün 96 ve 97. maddeleri gerekçe gösterilerek iade edildiği belirtilen yazıda “Söz konusu sorular çıkarıldığı veya İçtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde önergeniz işleme konulabilecektir” denilmişti.

‘ŞİMDİ HERKES TÖHMET ALTINDA’

Önceki sözleşmeli öğretmenlik atamalarında mülakat komisyonlarındaki torpil iddiaları nedeniyle konunun ciddiyetine dikkat çeken CHP’li İrgil, “Önergemiz yanıtlansaydı MEB’in samimiyetini sorgulamazdık ama şimdi herkes töhmet altında” dedi.

Öğretmen alımıyla ilgili mülakat süreci öncesi mülakat komisyonları başkanlarının bir araya geldiği Ankara Öğretmenevi’ndeki toplantıda yaşanan skandal, iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt yanında görevden alınmış iki daire başkanı ile birlikte toplantının yapıldığı salona geldi. Kendisine bağlı olmamasına rağmen, toplantıdaki komisyon başkanlarına mülakatlarda Cumhurbaşkanlığından gelen isim listesine 5 ile 10 arası, Başbakanlık, Bakanlar ve Müsteşar’dan gelen isim listelerine ise 1 ile 5 arası puan verilmesinin talimatını verdi. Kurt’un verdiği bu talimata, toplantıyı yöneten Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız karşı çıktı. (HABER MERKEZİ)

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