İsmail Kahraman'dan tiyatro açıklaması: Her taraf hanım dolu...

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çanakkale Savaşı’yla ilgili tiyatro oyununda sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 18 Mart törenlerindeki tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı yönündeki haberleri yalanladı.

Meclis’te düzenlenen Meclis Sohbetleri etkinliği kapsamındaki 18 Mart Çanakkale anmasında Devlet Tiyatroları oyuncuları bir temsil sahnelemişti. Kadın oyuncular, Kahraman’ın talimatıyla sahneye çıkartılmadıklarını, sadece seyircilerin arkasında durup şiir okumalarına izin verildiğini, kadın ve erkek oyuncunun sarıldığı anne-oğul vedalaşma sahnesine bile tahammül edilmediğini anlatmıştı.

İddiayı reddeden Meclis Başkanlığı ise “Kadın ve erkeklerden müteşekkil sanatçılar gösterilerini yaptı” demekle yetinirken kadın oyuncuların neden oyuna sahneden değil kenardan katıldığını izah etmemişti.

Dolmabahçe Sanat Galerisi’ndeki sergi açılışında konuşan Kahraman, yapılacak işin sadece Çanakkale Türküsü söylemek olduğunu belirterek söyleyenlerin arasında 16 kadın, 13 erkek toplam 29 kişinin olduğunu ifade etti.

Dokuz da ‘asker’ olduğuna dikkat çeken Kahraman, programın herkes tarafından alkışlandığını, memnun olduğunu kaydetti.

Meclis başkanı şunları kaydetti:

“Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayan, tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale’nin duygusunu bilmeyenler, ‘Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz…’ Ne yaptı? ‘Kadınları koymadı.’ Ya nasıl koymadı? O sahnede… Sahne yok ki. Sahnede zaten üç tane koltuk var. Orası sahne değil. Tiyatro eseri değil. Sadece marşın, türkümüzün söylendiği bir hadise. Devlet Tiyatrosu bir bildiri yayınladı, anlattı. Meclis Başkanlığı anlattı. Ruh, duygu, dürüstlük, şahsiyet, haysiyet lazım. Müthiş bir faaliyet yaptık. Hiç ondan bahsetmek yok. Çanakkale ruhuymuş, Gazi Meclis imiş… Hanımlar konmadı. Dolu her taraf.”

Meclis’teki tiyatroda kadınların sahneye çıkması engellendi

NE OLMUŞTU?

TBMM’de gösterimi yapılan ve Çanakkale Savaşı’nın anlatıldığı tiyatro oyunundaki kadınların, İsmail Kahraman’ın talimatıyla sahneye çıkmasına izin verilmediği öne sürülmüştü.

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Salonun iki tarafında katılımcıların arasında yer alan kadın ve erkeklerden oluşan sanatçılar ışık oyunları ve müzik eşiliğinde Çanakkale türküsünü seslendirip gösteriyi birlikte icra etmişlerdir. Yapılan gösteri ve toplantılar kameralar tarafından kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur” denilmişti.

CHP milletvekili Murat Emir, oyunun prova görüntülerini paylaşmış ve “Günlerce prova yapılmasına karşın, oyuna bir saat kala verilen talimatla; askere evladını, eşini gönderenlerin vedalaşma sahneleri, kadın sanatçıların sahneye çıkması ve projektörden gösterilecek Atatürk silüeti yasaklandı. Kadın, sanat ve Atatürk düşmanı İsmail Kahraman istifa” açıklamasında bulunmuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 17:49

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