Sanayi sitesinde kısa bir sohbet…

‘Devletin yanlış politikasıyla vatandaş ve üretici kredi çekmeye zorlanıyor. Kısaca, devletin milleti borçlandırdığını söylüyor.’

Barış TİMUR

Mücahit YILMAZ

Kayseri

Kayseri’de şehir merkezine 10 dakika mesafede küçük atölyelerin, dükkânların olduğu ve uzun yıllar boyunca ayakta kalmayı başarmış Eski Sanayi Bölgesi’nde gezintiye çıkıyoruz. Son yıllarda Organize Sanayi Bölgesi’nin aldığı teşvikler bu bölgede üretim yapan atölyeleri etkilemiş durumda. Bu etkilenmeyi iktidara yoran da var. Seçim sonrası iktidar bu işi çözer diyen de… Çoğu atölye makinelerini kapatmış ve ithal ürünlerin satışını yapıyor. Bu durum da dövizdeki dengesiz hava nedeniyle sallantıda. Atölyelerdeki işçilerle ekonominin kendilerini ve bu bölgeyi nasıl etkilediğini öğrenmek üzere sohbetler gerçekleştirdik.

YOLUMUZUN SONU OSB

Kayseri Eski Sanayi Bölgesi’nde öğle arasında işçilerle yaptığımız sohbetlerde genel hava ekonomik dar boğazın ve erken seçim kararının üretim ve satışı durma noktasına geldiği yönünde. 26 yaşındaki demir doğrama işçisi Emre ile bu bölgedeki ilk sohbetimize başlıyoruz. Emre, Çevre Mühendisliğini bitirmek üzereyken okulu bırakmış ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş. Daha sonra mesleğinde iş bulmayınca ufak bir demir doğrama atölyesi açarak burada hayatını devam ettirmeye karar vermiş. Atölyede tek başına çalışan Emre, sektörün dolar ve avro ile yürüdüğünü söylüyor. Müşterilerin de dolar avroyu takip ederek alım satım yaptığını ve bu nedenle son aylarda işlerin durma noktasına geldiğini belirtiyor. Türkiye’de üretim yapılmaması da tüm sektörü bu nedenle etkiliyor. Bir yandan da erken seçim kararının işlerini azalttığını söyleyen Emre, müşterilerinin tüm işlerini seçim sonrasına bıraktığını aktarıyor. Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan Emre, seçim sonrası hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyor. Ayrıca hem müşterilerin hem de üretim yapanların seçim sonrasında ne olacağına dair kafalarında bir netliğin olmadığını ve bu nedenle sanayideki atölye sahiplerinin de dükkânlarını birer birer kapatarak Organize Sanayi’de büyük fabrikalarda çalışmak zorunda kalacaklarını bildiğini söylüyor.

DEVLET, MİLLETİ BORÇLANDIRDI

Emre ile vedalaştıktan sonra Eski Sanayi’de dolaşmaya devam ediyoruz. Bir sonraki durağımız bir PVC doğrama atölyesi. Ramazan ve yanında çalışan çırağı Valid ile sohbetimize başlıyoruz. Valid Suriye’den göç etmek zorunda kalmış bir genç. 16 yaşında ve 4 yıldır Türkiye’de. Sigortasız ve asgari ücretin çok altında bir maaşa talim etmek zorunda kalmış. Henüz çırak olduğu için bu durumun onu çok da üzmediğini ve ileride maaşının artacağını söylüyor. Çok konuşkan olmayan Valid ile sohbetimiz bu kadar sürüyor ve ustası Ramazan’a dönüyoruz. Ramazan 25 yaşında ve bu yaşta binlerce liralık kredi borcu olduğunu söylüyor. Yıllardır AKP’ye oy verdiğini söylüyor. Devletin yanlış ekonomik politikasıyla ve bankaların yaptığı kredi reklamlarıyla vatandaşı ve üreticiyi kredi çekmeye zorladığını ve yok yere borç altına aldığını, kısaca devletin milleti borçlandırdığı söylüyor. Televizyonların sigara reklamı yayınlasa halka bu kadar zarar veremeyeceğini düşünüyor. Faiz oranlarının yüksekliğinden şikâyetçi olan Ramazan, oranlar ne kadar düşürülürse düşürülsün borcunun bitmeyeceğinin farkında. Bunun hırsızlık olduğunu düşünüyor ancak attığı imzaların kendisini bu noktaya getirdiğini söylüyor. Bu durumun da insanları psikolojik buhrana sürüklediğini ve ülkede bu nedenle çok fazla intihar girişimi vakası olduğunu aktarıyor. Ve önümüzdeki seçimde kafasının karışık olduğuna değiniyor.

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