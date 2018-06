Seçimler her şey değil ama önemli

Kocaeli Üniversitesi’nden Kamile Karkuş 24 Haziran’daki seçime ve AKP’nin seçimlerdeki genç vekil tutumuna dair yazdı.

Kamile KARKUŞ

Kocaeli Üniversitesi

Seçimlerin en genç adayı Kocaeli’den, AKP’nin 11. sıradan aday gösterdiği 2000’li bir lise öğrencisi. Bu adaylık bizlere ne anlam ifade ediyor? Mecliste yaş ortalaması 50 olan AKP’nin seçilme yaşını 18’e indirip lise öğrencisini aday göstermesi hiçbir şey ifade etmiyor. Parası olan birkaç gencin milletvekili adayı olması bizlerin siyasete katıldığı anlamına gelmiyor. AKP’li rektör Kocaeli Üniversitesi’nde iş cinayetini protesto eden öğrencilere saldırırken okulda yandaş kulüpler dışında hiçbir etkinliğe kapı açmazken, AKP’li İzmit belediyesi kendisi dışındaki hiçbir gençlik grubunun standının kurulmasına izin vermezken, aynı partinin vekili üniversite öğrencilerine terörist derken, aynı partinin bakanı biz üniversite mezunlarına “iş bulacaklarını söylemedik”lerini kürsülerden haykırırken, sorulmaz mı bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye? Çünkü bu adaylık hiçbir gerçekliği yansıtmamaktadır. 16 yıllık AKP iktidarı biz gençlere çok büyük özgürlükler getirmiştir, Hülya Koçyiğit çok haklıdır. Bizler en esnek ve güvencesiz işlerde çalışmakta özgürüz, açlık ve sefalet çekmekte özgürüz, savaş politikalarına, emperyalist hayallere kurban gidip ölmekte özgürüz, sesimizi çıkarmamakta özgürüz, her geçen gün değişik bir sınav sistemine uyanmakta özgürüz, bilimsel olmayan, hurafelerle dolu bir eğitim almakta çok özgürüz, gözaltına alınmakta, hukuksuzca tutuklanmakta özgürüz, mezun olduktan sonra ne iş yapacağımızı düşünüp bunalıma girmekte, işsizler ordusuna dahil olmakta özgürüz.

SEÇİMLER ÖNEMLİ AMA HER ŞEY DEĞİL

Bu kadar özgürlüğün arasında bir seçim furyası hepimizi etkisi altına almış gibi. AKP’nin sermayeye ve serbest piyasaya biat ettiğini son açıklamalarından da tekrar tasdik etmiş olduk. Peki biz serbest piyasanın özgür vicdanının insafına mı kaldık? Ya da oy vermek midir her şey? Seçim bizim tüm dertlerimize deva olur mu? Seçimler tarihi olarak önemli görünüyor fakat şu gerçeği unutmamalıyız; Seçim yapıldıktan sonra seçilecek olası bir İnce, Akşener ya da diğerleri ülkeye bahar getirmeyecek ya da Erdoğan’ın tekrar kazanması her şeyin bittiği anlamına gelmeyecek.

VAATLER DEĞİL SÖZ HAKKI İSTİYORUZ

Özetle seçim önemlidir fakat her şey değildir. Tek adam tek parti diktatörlüğüne karşı seçimde kazanacağımız her mevzi önemlidir. Parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması, faşizm inşasının durdurulması noktasında bu seçime iyi hazırlanmak zorundayız. Bizlere söylenen vaatler işsizliğin düşürüleceği, üniversite mezunlarına iş bulunacağı, bulunamazsa maaş verileceği, senede iki defa burs verileceği gibi söylemlerden ibaret. Bizim vekil adayı olmaya değil hayatımız hakkında söz sahibi olmaya ihtiyacımız var. Çünkü bugün bize sormadan üniversitelerimizi bölen, sınav sistemini her gün değiştiren, hocalarımızı okullarımızdan atan, ne giyeceğimizden, ne içeceğimize kadar her şeyimiz hakkında kararlar veren bir sistemin içindeyiz.

FİGÜRANLIK YETMEZ, BİZ ASIL OYUNCULARIZ

Biz hayatımız hakkında söz sahibi olmak istiyorsak; kimseden sadaka ya da yardım değil, eğitimin her şeyiyle (barınma, ulaşım, beslenme, kitap, kültürel faaliyetler dahil) ücretsiz bir hak olmasını, işsizlik maaşı değil yeteneklerimiz doğrultusunda çalışabileceğimiz bir faaliyet içerisinde olmayı, sermayeye müşteri değil, toplumsal ilerlemeye katkıda bulunacak gençler olmayı başarmak için mücadele etmeliyiz. 25 Haziran sabahı uyandığımızda ne bu sömürü ortadan kalkmış olacak ne bize hayatlarımız, ülkemiz hakkındaki fikirlerimiz sorulacak. Bütün sorunlarımız devam edecek daha zor ya da daha rahat. Buradan bize baki kalan değiştirmenin dayanılmaz güzelliği ve mücadelenin zorunluluğudur. Bizi bu karanlıktan, korkunç tablodan çıkaracak olan kurtarıcı bir el değildir. Bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Figüran olmayı bırakıp asıl oyuncular olarak bu sahnede sözlerimizi söylememiz lazım.

www.evrensel.net