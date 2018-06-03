Eskisinden Daha İyi Bir Dersim Gençliği İçin 

Dersim'den Ozan Gür, gençlerin yaşam alanlarının daraltılmasını ve iktidarın tutumunu Genç Hayat'a yazdı.

Ozan GÜR

Dersim

OHAL sonrası Dersim gençliğinin hâlihazırdaki sorunları giderek artarak bugünlere ulaştı. OHAL öncesi az da olsa birlikteliğin olduğu, gençlerin irili ufaklı etkinliklerinin yasaklanmadığı ya da her şeyin izne tabi olmadığı bir dönemdi. Şimdi ise bu birliktelik dağıtıldı, gençlerin yapacağı etkinliklerin çoğu yasaklandı. Bununla beraber eskiden gidip gezilen, piknik yapılan yerlerin çoğu özel güvenlik bölgesi ilan edildi ve seyahat özgürlüğü ortadan kaldırıldı, gençlik şehir merkezine hapsedildi.

EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK

Dersim gençliğinin en büyük sorunu işsizlik olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye’de her 5 gençten biri işsizken bu bizim şehrimizde daha fazla. Gençlik içinde işsizlikten dolayı madde ve uyuşturucu kullanımı giderek artmakta. Gençler, sorunlarını ertelediği ve onları sıkıntılardan uzaklaştırdığını düşünerek uyuşturucuya sarılmaktalar. Özellikle madde kullanımıyla beraber Dersim’deki gençlerin giderek birbirine bilenmesi ve var olan enerjisini kavgaya hapsetmesi gençliğe zarar veren olaylardan birisi. Polislerin bilerek bu kavgalara müdahale etmemesi bizi düşündürmekte. Çünkü herhangi gösteri ve yürüyüşte 5 dakika içinde orada olan polis, bir kavga sırasında yarım saat boyunca gelmemekte.

Hâlihazırda gençlerin rahatça vakit geçirip eğleneceği pek bir yerin olmamasıyla birlikte eskiden gençlerin uğrak noktası olan Halbori Gözeleri* yasaklanmış, doğasıyla meşhur olan Dersim’de gençler merkeze hapsedilmiştir.

Bunların hepsi iktidar tarafından bilinçli olarak yapılmaktadır. Tüm yapılanlar karşısında Dersim gençleri 24 Haziran’da gerekli tepkisini gösterecektir. Tek adama karşı çıkmak, özgürlük ve barışın yanında duranların sesinin daha da yükselmesi adına seçimleri bir olanağa çevirmeliyiz. Fakat tek çözüm seçim midir? Bizler her alanda iktidarın politikalarına ve saldırılarına eskiden olduğu gibi göz yummayan bir gençlik birlikteliğini oluşturmak zorundayız. Çünkü bu iktidarın yerine gelecek iktidar da her zaman olduğu biz gençlerin hayatına müdahale edecek ve seçim zamanı verdikleri sözleri unutacak ve bize savaştan, yoksulluktan başka bir şey vermeyeceklerdir. Bunun için birleşmek tek seçeneğimizdir. Birleşelim ve taleplerimizi sonuna kadar savunalım.

* Halbori Gözeleri, Munzur Suyu kenarında, derin ve kayalık bir vadinin içerisinde yer almaktadır. Halbori Gözeleri, çok soğuk kaynak sulara sahip bir dinlenme ve mesire yeridir.

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