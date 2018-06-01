Sedat Peker: Cumhur İttifakını ölümüne desteklemeliyiz

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 24 Haziran seçimlerinden bir hafta önce Elazığ’da miting yaparak AKP ve Erdoğan'a destek isteyecek.

Türkiye, 24 Haziran seçimlerine giderken suç örgütü liderleri gündemden düşmüyor. Cumhur İttifakı bileşenlerinden MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için af istemesi sonrası şimdi de Tayyip Erdoğan'a desteğiyle bilinen Sedat Peker sahne almaya hazırlanıyor.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 24 Haziran seçimleri öncesi Elazığ'da miting yapacak. Peker, mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakına destek isteyecek.

Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Derneği’nin 17 Haziran 2018 Pazar günü Elazığ’da düzenleyeceği ‘Şehitleri Anma Mitingi’ne Sedat Peker'in de konuşmacı olarak katılacağı açıklandı.

Mitinge katılacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Peker ”Mescid-i Aksa davamız için, Ortadoğu bataklığında ne işimiz var diyen Muharrem İnce ve İyi Partililere inat Cumhur İttifakını ölümüne destekleyerek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk partili Cumhurbaşkanı olarak seçtirmeliyiz” dedi.

1 KASIM ÖNCESİ 'OLUK OLUK KAN' TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Peker, 1 Kasım seçimlerinden önce Rize’de düzenlediği bir mitingde, “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” demişti.

ELAZIĞ'DA AKP'NİN ADAYI MEHMET AĞAR'IN OĞLU

Elazığ'da AKP'nin milletvekili adayları arasında '90'ların karanlık figürlerinden, eski emniyet müdürü ve içişleri bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da var. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 12:26

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