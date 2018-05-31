Eğitim Sen'den imza kampanyası: Nitelikli eğitim herkesin hakkı

Eğitim Sen, sınav sistemine karşı ‘Çocuklarımızın ve Öğrencilerimizin İstedikleri Okula Gidebilmesi Sağlanmalıdır’ başlıklı imza kampanyası başlattı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), TEOG yerine gelen yeni sınav sistemine karşı Milli Eğitim Bakanlığına verilmek üzere ‘Çocuklarımızın ve Öğrencilerimizin İstedikleri Okula Gidebilmesi Sağlanmalıdır’ başlıklı imza kampanyası başlattı.

Yeni sistemle birlikte öğrencilerin tercihlerinin fiilen anlamsız kılındığını çok sayıda öğrencinin istemediği okul türlerine gitmeye zorlandığına vurgu yapan Eğitim Sen’in imza metninde şu ifadelere yer verildi:

“Halbuki her çocuk nitelikli eğitim hakkına sahip olmalıdır. Bu nedenle okulların ‘nitelikli’ ve ‘niteliksiz’ diye ikiye ayrılmasına, çocuklarımızın telafisi mümkün olmayacak politikalara mahkum edilmesine itiraz ediyorum.”

İMZA METNİNDEKİ TALEPLER

• Çocuğumun ve öğrencilerin 9 okul arasından 5 okulu tercih etmeye zorlanmamasını,

• Çocuğumun ve öğrencilerin gideceği okul türü tercihinde Milli Eğitim Bakanlığının belirleyici olmamasını,

• Adına çember sistemi denilen ve çocuğumun, öğrencilerin istediği okula gidebilmesini engelleyen bu sistemden vazgeçilmesini,

• Çocukların ve öğrencilerin geleceğinin bizler için her şeyden daha önemli olduğu gerçeğinin unutulmamasını, talep ediyorum.

Ayrıca Eğitim Sen, öğretmen ve velilere de seslenerek “Çocuklarımızın geleceğini karartacak bu sisteme karşı birlikte mücadele edelim” çağrısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 13:34

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