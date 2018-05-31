Veli ve öğrenciler LGS’yi protesto etti

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen veli ve öğrenciler Liselere Geçiş Sınavı’ndaki adres-tercih sınırına itiraz etti.

Öğrenci Veli Derneği'nin (Veli-Der) çağrısıyla İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapan veliler, Liselere Geçiş Sınavı’ndaki adres-tercih sınırına itiraz etti.

Sultanahmet Meydanı’nda ‘Liseye Geçişte Adres ve Tercih Sınırlamasına İtiraz Ediyoruz’ pankartı açan velilere öğrenciler de destek verdi. ‘Eğitim yapboz değildir’, ‘Adres, tercih sınırına hayır’, ‘Teneffüssüz ders niteliksiz okul olmaz’ dövizleri açan veliler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ‘Eğitim haktır çemberlere sığamaz’, ‘Eğitim haktır çocuğuma dokunma’ sloganlarıyla yürüdü.

Fotoğraf: Evrensel

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşan Veli-Der Başkanı İlknur Kaya Bahadır, bize ve çocuklarımıza sorulmadan eğitim sisteminin yap boz tahtasına çevrilmesine artık hayır dediklerini söyledi. 1 gün içinde 1 kişinin kararı ile sınav sisteminin değişebileceğine tanıklık ettiklerini ifade eden Bahadır “Hangi ülkede 1 milyon 200 bin kişi hakkında bir günde karar verilebilir? Telafisi olmayan bir sınav nasıl olur da sınava aylar kala birden değiştirilebilir? Sınava 1 gün kalmasına rağmen nasıl olur da sınav öncesi yerleştirme kılavuzu açıklanmaz” diye sordu.

Fotoğraf: Evrensel

Nitelikli niteliksiz okul ayrımına karşı çıktıklarını ve herkese eşit ve nitelikli eğitim hakkı istediklerini dile getiren Bahadır “Şimdi çocuklarımızın istedikleri okula yerleştirilmesi ve çocuklarımıza sahip çıkmanın zamanı. Çocuklarımıza tercih sınırlamasını kabul etmiyoruz. Her çocuğun istediği okula gitme hakkı vardır. Veli-der olarak 2 Haziran’dan sonra da çocuklarımız ve geleceğimiz için mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Eylemin sonunda veli ve öğrenciler seslerini duyurmak için güvercin uçurdu. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 16:48

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