Psikolog Melike Urcan'dan LGS uyarısı: Sınavı kabusa çevirmeyin

Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrenci ve velilere uyarılarda bulundu.

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan öğrenci ve velilere uyarılarda bulundu. Urcan “Sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir şekilde ortaya çıkmasını engelleyen ve kişinin performansının düşmesine yol açan yoğun kaygı, korku ve endişelerdir. Kaygının belirli düzeyde olması sağlıklı ve motive edicidir. Ancak yaşadığınız kaygı, başarı ve performansınızı düşürüyor, sınav sürecinizi olumsuz yönde etkiliyorsa sınav kaygısı yaşıyorsunuz demektir” dedi.

'FİZİKSEL BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR'

Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan, sınav kaygısının bazı fiziksel belirtilerle kendini gösterdiğine dikkat çekti ve belirtileri şöyle sıraladı: “Karın ağrısı, bağırsak hareketlerinde değişme (ishal, kabızlık), mide şikayetleri, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme, terleme, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuz uyku, kabus görme, aşırı uyku ya da uykusuzluk, yorgunluk belirtileri, yeme alışkanlıklarında değişme (iştahsızlık ya da aşırı yeme), organize olamama ve konsantrasyon bozuklukları yoğun kaygı durumlarında gözlemlediğimiz belirtilerdendir.”

SINAV KAYGISI NEDEN OLUR?

Uzman Klinik Psikolog Melike Urcan, sınav kaygısının nedenlerini ise şu başlıklar halinde açıkladı:

♦ “Sınavın (düşünülen) sonucunu felaketleştirme;

♦ Bilginin değil kişiliğin değerlendirileceği düşüncesi;

♦ Yeterli çalışmama ve hazırlanamama; Güvensizlik;

♦ Olumsuz değerlendirilme korkusu;

♦ Sınav sürecinden çok sınav sonucuna odaklanma;

♦ Aile baskısı sosyal beklentiler.”

ÜSTESİNDEN NASIL GELİNİR?

Melike Urcan sınavın kabusa dönüşmemesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraldı: “ Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. Olumlu düşüncelerle kendinizi motive edebileceğinizi düşünün. Kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler uygulayın. Uyku ve yeme alışkanlıklarınızı dengeli ve sağlıklı hale getirin. Diğer öğrencilerin ne yapacağına odaklanmak yerine kendi sınavınıza odaklanın. Kendi değerinizi sınavdan alacağınız not ile özdeşleştirmeyin. Kaygı ve korkularınızı aileniz ile paylaşın. Hayattaki en büyük destekçinizin aileniz olduğunu unutmayın.” (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 19:04

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