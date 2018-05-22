LGS giriş belgeleri e-okul sistemi üzerinden yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgelerinin e- okul sistemi üzerinden yayımlandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav için başvuru yapan öğrencilerin sınav giriş belgeleri e- okul sistemi üzerinden yayımlandı.

Sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler e-okul sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabiliyor.

Yönergeye göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak.

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Sınavın birinci bölümü 09.30'da, ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümü ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 22:14

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