Facebook, teyit.org ile birlikte haber doğrulama programını başlatıyor

Facebook, teyit.org iş birliğiyle, asılsız haberlerin platformda yayılmasını önlemeyi hedefleyen haber doğrulama programını başlatıyor.

Facebook, asılsız haberlerin platformda yayılmasını önlemeye yardımcı olmayı hedefleyen üçüncü taraf haber doğrulama programını, teyit.org iş birliğiyle hayata geçiriyor. Tarafsız Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı tarafından sertifikasyona sahip olan teyit.org, Facebook’ta asılsız olma olasılığı bulunan haberleri inceleyecek, haberlerin bulgularını kontrol edecek ve haberleri, doğruluklarına göre kategorize edecek.

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Nilay Erdem, Türkiye’de teyit.org iş birliğiyle hayata geçirdikleri üçüncü taraf haber doğrulama programı ile ilgili şunları söyledi: “İnsanların Facebook üzerinde doğru bilgi görmek istediğini biliyoruz. Biz de aynı şeyi amaçlıyor ve doğru olmayan bilgilerin topluluğumuz için zararlı olduğuna inanıyoruz. Üçüncü taraf haber doğrulama kuruluşlarıyla birlikte çalışarak platformumuzda paylaşılan asılsız haberlerin belirlenmesi ve yayılmasının engellemesi konusunda attığımız adımlara bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyoruz.

Facebook olarak üçüncü taraf haber doğrulama programımızda tüm dünyada sadece Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı'na kayıtlı olan haber doğrulayıcılarla çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de de programımızı, öncelikli olarak haberlere konu olmuş içeriklerin doğruluğunun teyit edilmesine odaklanan teyit.org ile birlikte hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de asılsız haberlerle mücadele konusundaki çalışmalarımızı her düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz.”

teyit.org kurucusu Mehmet Atakan Foça ise iş birliği hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “İnternetteki bilgi kirliliği artık hayatımızın her alanına sirayet ediyor. Türkiye'de insanların haber ve bilgi tüketmek için ağırlıkla sosyal medyaya yönelmesi, yanlış bilginin hayatımızdaki etkisini daha fazla hissettiriyor. teyit.org ile birincil haber kaynağı olarak sosyal medya platformlarını kullanan yurttaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ederek, Facebook’ta insanların deneyimlerini iyileştirebilmek ve doğru bilgiyi edinebilmelerini sağlamak için daha yoğun bir çalışma temposuna hazırız. İşbirliğimizin Türkiye'de asılsız haberin yayılmasının önüne geçmek üzere önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.”

Üçüncü taraf haber doğrulama programı, Facebook’un haber kaynağındaki haberlerin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak için başvurduğu üç kademeli yapı ile uyum gösteriyor. Facebook’ta paylaşılan içerikleri düzenleyen Topluluk Standartlarına ek olarak bu program, platformun güvenilirliğine zarar veren asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmeyi ve insanlara, okudukları haberlerle ilgili daha fazla bilgi sunmayı amaçlıyor

Facebook'un Newseum iş birliğinde oluşturduğu ve internette doğru ve nitelikli haberlere ulaşma konusunda yol göstermeyi amaçlayan infografiği görüntülemek için tıklayın...

FACEBOOK'TA ÜÇÜNCÜ TARAF HABER DOĞRULAMA NASIL ÇALIŞACAK?

- Haberlerin doğrulanması: Asılsız olma olasılığı bulunan haberler, tarafsız Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı tarafından sertifikasyona sahip olan teyit.org tarafından incelenecek. Teyit.org haberleri değerlendirecek, haber bulgularını kontrol edecek ve haberleri, doğruluklarına göre kategorize edecek.

- Asılsız haberlerin haber kaynağında gösterimi: Haber doğrulayıcı tarafından asılsız olarak puanlanan haberler haber kaynağınızda daha alt sıralarda gösterilerek asılsız haberleri görme olasılığınız önemli derecede azaltılacak.

- Sürekli olarak asılsız haber paylaşan sayfalar ve internet sitelerine karşı önlemler: Sürekli olarak asılsız haber paylaşan sayfaların içerikleri daha az dağıtılacak ve bu sayfalar para kazanma ve reklam verme özelliklerinden faydalanamayacak. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 11:10

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