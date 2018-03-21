Filistin’deki 134 futbol kulübünden Adidas’a İsrail çağrısı

Filistin'deki 134 futbol kulübü, Adidas'a İsrail Futbol Federasyonuna verdiği desteği çekme çağrısı yaptı.

Filistin’deki futbol kulüpleri ve spor kurumları, Adidas’a İsrail Futbol Federasyonu ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırma çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerine dikkat çekilen açıklamada İsrail’in uluslararası hukuku çiğnediği hatırlatıldı.

İsrail Futbol Federasyonu’nun Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinde futbol maçları düzenlediğini ve bunun İnsan Hakları İzleme Örgütü başta olmak üzere uluslararası kurumlar tarafından belgelendiğini vurgulayan Filistinli futbol kulüpleri, “Filistinlilerden çalınan, Filistinlilerin girmesine izin verilmeyen topraklarda kurulan 6 İsrail futbol takımı var. Bu yerleşimler, ciddi insan hakları ihlallerine katkıda bulunuyor ve Filistinlilerin seyahat özgürlüğünü, doğal kaynaklara erişimini direkt olarak etkiliyor” dedi.

Açıklamada İsrail Futbol Federasyonunun yasa dışı yerleşim bölgelerindeki varlığının BM Özel Danışmanı Wilfried Lemke’nin de aralarında olduğu isimler tarafından kınandığı belirtildi. Ancak İsrail Futbol Federasyonu’nun siyaseti sporun üzerine koyduğu ve uluslararası çağrılara kulak tıkadığı vurgulandı.

FİLİSTİNLİ FUTBOLCULAR SALDIRILARA UĞRUYOR

Adidas’ın İsrail Futbol Federasyonunun ana sponsoru olmasının İsrail’in futbolcular dahil olmak üzere Filistin halkına karşı işlediği suçları maskelediği belirtildi. Filistinli futbolcuların rutin bir şekilde saldırılara uğradığı, hapse atıldığı ya da öldürüldüğü hatırlatılırken oyuncuların seyahat özgürlüğünü kısıtlanmasının kendi maçlarına dahi gitmesini engellediği ifade edildi.

İSRAİL, FİLİSTİN’İN SPOR ALTYAPISINI DA ZARARA UĞRATIYOR

İsrail’in Filistinlilerin futbol ekipmanları ithal etmesini ve futbol tesislerini geliştirmesini de engellediği aktarıldı.

Adidas’ın sponsorluğunun İsrail’in yasa dışı yerleşimlerine uluslararası destek sağladığı belirtilen açıklamada şirketin daha önce “Kudüs maratonu”na desteğini çektiği hatırlatıldı ve aynı tutumun İsrail Futbol Federasyonu’na karşı alınması gerektiği de ifade edildi.

Açıklama, 134 kulübün imzasıyla yayınlandı.

İSRAİL’E KARŞI BOYKOT HAREKETİ’NDEN ÇAĞRI

İsrail’e Karşı Boykot Hareketi (BDS) de Adidas’a çağrıda bulunan kampanyaya imza verme çağrısı yaptı. Kampanyaya katılmak için tıklayın. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 17:31

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