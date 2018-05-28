HDP: Ankara'yı emek, demokrasi ve barışın başkenti yapacağız

HDP Ankara İl Örgütü, 24 Haziran seçimlerindeki Ankara milletvekili adaylarını Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tanıttı.

HDP Ankara İl Örgütü, Ankara milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki aday toplantısına coşku ve kararlılık hakimdi. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçen dönemde Ankara'da net bir zafer kazandıklarını ve bunu yeni dönemde arttırarak, Ankara'yı emek, demokrasi ve mücadele başkenti yapma hamlesini gerçekleştireceklerini söyledi. Evrensel'e konuşan Ankara 3. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Veli Saçılık ise HDP'nin tek adam rejimini engelleyecek köşe taşı olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasını yapan HDP Ankara İl Eş Başkanı Nur Aytemur, seçimin eşit koşullarda yapılmadığını ifade ederek 24 Haziran'ın, tek adam rejimi ve zulüm düzeninin yenildiği bir seçim olarak tarihe geçeğini söyledi. Aytemur “Zulüm ile abad olunamayacağı bir kez daha görülecektir. Eşit ve özgür koşullarda yaşamak isteyen insani ve vicdani değeri olan herkes 'Tamam' diyor. Artık tamamdır” dedi.

‘MUTLAKA KAZANACAĞIZ’

“Türkiye halklarının 16 yıllık sıkışmış öfkesinin baskının en yoğun olduğu bu dönemde patlayacağını” söyleyen Aytemur, “Halklarımızın bize verdiği mesaj budur. Sahada gördüğümüz budur. 24 Haziran'da bizi sandığa gömmek isteyenler sandığa gömülecektir” dedi. Bunun hep birlikte yapılacağını vurgulayan Aytemur, “Yoldaşlarımızla, dostlarımızla, bizlerle dayanışma içerisinde olanlarla, halklarımızla birlikte yapacağız. Gücümüz birliğimizden geliyor” dedi. Seçim çalışmalarını sadece HDP çalışması olarak değil, bütün toplumsal muhalefetin ortak duygularını ifade eden bir tarzda yürüttüklerini kaydeden Aytemur, çalışmalarını engellemeye çalışanlara da “Bizler barışın ve özgürlüğün sesini yükseltmek için sokaklardayız, parklardayız, mahallelerde ve her yerdeyiz. Meşru demokratik mücadelemizi büyük bir özgüvenle sürdürüyoruz. Halklarımızla birlikte yeni ve özgür yaşamı kurmak için mücadele neredeyse biz oradayız. Zorluklara hazırız” dedi. Her yerde olduğu gibi Ankara'da da kazanacaklarını vurgulayan Aytemur, “Halkların eşit ve özgür koşullarda bir arada yaşayacağı demokratik bir cumhuriyeti kuracağız. Mutlaka kazanacağız. Hepimizin yolu açık olsun” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

‘MAHALLE MAHALLE SEMT SEMT HDP'YE OY İSTEYECEĞİZ’

Açılış konuşmasının ardından kurum ve siyasi parti temsilcilerinin adları okunarak destek mesajları iletildi.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Can Ersoy, kazanmaya yakın oldukları günlere emin adımlarla yaklaştıklarını söyleyerek, “Önümüzdeki tek seçenek Demirtaş'ı desteklemek ve HDP ile birleşmek. Meclis için HDP umut olacak. HDP'nin barajı geçmesi tüm demokrasi güçlerinin ortak yararınadır. Bunun için çalışacağız”dedi.

Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Başkanı Fikret Aslan, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ı ve HDP'yi destekleyeceklerini vurgulayarak, “Ankara'da mahalle mahalle, semt semt gezerek Demirtaş ve HDP için oy isteyeceğiz” dedi. Aslan,“Demokrasi, barış ve halkların kardeşliği açısından verilecek oyların hepsi çok önemli. HDP'nin ve Demirtaş'ın alacağı oy demokrasi açısından Türkiye'nin geleceği için daha ileriden söz söyleme açısından işçilerin, emekçilerin, demokrasi güçlerinin birleşmesi açısından çok önemli” dedi.

Alınteri Dergisi adına konuşan Zarife Çamalın, HDP'nin Kürt halkının ve emekçilerin yasaklanan sesini yükselteceğini söyleyerek, “Meclisle sokağın sesini birleştirecek. Demokratik geçişi sağlayacağı için HDP'yi destekliyoruz”dedi.

Kaldıraç adına konuşan Semra Demir ise HDP'nin işçilerin, emekçilerin, halkların, gençlerin desteklediği doğal bir ittifak olduğunu söyledi.

‘KAZANIMLARIMIZI YENİ KAZANIMLARLA PERÇİNLEYECEĞİZ’

2 dönem milletvekilliği yapan Sırrı Süreyya Önder de “Ankara'da birinci sıradan son sıraya kadar görev ve sorumluluk üstlenen herkes bu güne kadar Ankara'daki kazanımları başka bir kazanımla perçinleyecektir. Buna adım gibi eminim. Ankara il örgütü olarak biz de onların bu sonucu almaları için var gücümüzle seferber olacağız. Varsa bir tecrübemiz, deneyimimiz sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın emrine sunacağız” dedi. Önder, Ankara'nın her bölgesinden en az birer temsiliyetle Ankara'yı emek ve demokrasi mücadelesinin başkenti yapmak üzere önemli bir hamleyi hep birlikte yapacaklarını belirterek, sorumluluk üstlenen, dayanışan, destek sunan herkese teşekkür etti.

‘HDP TEK ADAM REJİMİNİ ENGELLEYECEK KÖŞE TAŞI’

Ankara 3. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Veli Saçılık ise Evrensel’e değerlendirmelerde bulundu. Saçılık, “Ben eskiden bir cezaevi direnişçisiydim, aynı zamanda orada kolumu kaybettim. Kamu emekçisiyim, sendikacıyım ve KHK ile işimden atıldım” diyerek her türlü demokrasi mücadelesinde yer aldığını belirtti. HDP'nin kendisini bunun için seçmiş olabileceğini, kendisinin de HDP'nin, emekçilerin haklarını savunduğu ve AKP'nin yarattığı tek adam rejimini engelleyecek köşe taşı olarak gördüğü için HDP'yi tercih ettiğini söyleyen Saçılık, “Ankara'yı barışın ve özgürlüklerin başkenti yapmak istiyoruz. Bunun için adayım”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Bayhan: İşçiler sınıf çıkarlarını fark ederse ülkeyi değiştirebilir

Seçim Günlüğü (28 Mayıs 2018) - 144 bin seçmenin sandığı taşınacak

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 15:40

www.evrensel.net