Van'da 10 ilçede 224 sandığın taşınmasına karar verildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Van Valiliği'nin 'Van'da bazı seçim bölgelerinin birleştirilmesi' başvurusunu kabul etti.

YSK, Van'da 10 ilçede 224 sandığın taşınmasına karar verdi. Bu karardan 50 bin seçmen etkilenecek. Aynı köyden seçmenler farklı farklı seçim bölgelerine gönderilecek. Karşı oy kullanan YSK'nin 3 üyesi, önceki seçimlerde söz konusu köylerde herhangi bir güvenlik sorununun yaşanmadığına dikkat çekti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Van Valiliği'nin "Van'da bazı seçim bölgelerinin birleştirilmesi" başvurusunu kabul etti. YSK tarafından açıklanan listeye göre; kentin 10 ilçesinde 224 sandık birleştirilecek. Van bu sayı ile en çok sandık birleştirilmesi yapılan kent oldu. YSK, sadece sandık birleştirilmelerine karar vermedi. Aynı zamanda bir mahallede yaşayan seçmenlerin bir bölümünün bir mahallede, bir bölümünün de başka bir mahallede oy kullanmalarına karar verdi.

'İDARE SOYUT GEREKÇELER ORTAYA KOYDU'

Karşı oy kullanan YSK'nin üç üyesi gerekçelerinde; sandık birleştirmeleri yapılan mahallere yönelik herhangi somut bir seçim güvenliği sebebi belirtilmeden idare tarafından soyut gerekçeler ileri sürüldüğünü kaydetti. Üyeler, sandıkların taşınmasının hak kaybı yaratacağını söyledi.

KARŞI OY KULLANAN ÜYELER: AYNI BÖLGELERDE İKİ SEÇİM YAPILMIŞTI

10 üyeden karşı oy kullanan 3 üye gerekçelerin devamında şunlara yer verdi: "Anılan yasa hükmünün uygulanması sırasında hukukun temel prensipleri gözönünde tutulmalı, bihakkın kullanımını olanaksız kılacak ve hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanmamalıdır. Sandıkların taşınması ya da sandık bölgelerinin birleştirilmesine ilişkin talepler incelendiğinde, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 16 Nisan 2017 halkoylamasında adı geçen mahallerde sandık kurulmuş ve seçimler gerçekleştirilmiştir. Bu kez bu mahallere yönelik herhangi somut bir seçim güvenliği sebebi belirtilmeden idare tarafından soyut gerekçeler ileri sürülerek sandıkların taşınmasına ya da birleştirilmesine karar vermek bu mahallere ilişkin seçmen sayısı ve taşınmasına karar verilen yere olan uzaklığı nazara alındığında hakkın kullanımının özünü ortadan kaldırabilecek şekilde olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenlerle 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 16 Nisan 2017 Halkoylamasında sandık kurulan mahallerde bu kez sandık kurulmamasını haklı kılacak özel sebepler ortaya konulmaması karşısında sandıkların taşınması ve birleştirilmesine ilişkin sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyoruz."

İşte Van'da birleştirilen seçim bölgeleri

ÇALDIRAN

* Aşagıgülderen Mahallesi (Dayanç), seçim bölgesinin Aşağıgülderen seçim bölgesi ile,

* Çubuklu Mahallesi (Çoraklı) seçim bölgesinin Çubuklu seçim bölgesi ile,

* Karadulda Mahallesi (Tekesuyu) seçim bölgesinin Karadulda seçim bölgesi ile,

* Tekindere Mahallesi (Kandilli) seçim bölgesinin Tekindere seçim bölgesi ile,

* Yukarıkuyucak Mahallesi (Atyoran) seçim bölgesinin Yukarıkuyucak seçim bölgesi ile birleştirilme taleplerinin kabulüne ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine karar verildi.

ÇATAK

* Sırmalı Mahallesi (Beğendik), Sırmalı Mahallesi, Dokuzdam Mahallesi seçim bölgelerinin Konalga seçim bölgesi ile,

* Sugeldi Mahallesi, Konalga Mahallesi (Andiçen), Dalbastı Mahallesi (Andiçen) seçim bölgesinin Narlı seçim bölgesi ile,

* Uzuntekne Mahallesi (İçimli) seçim bölgesinin Uzuntekne seçim bölgesi ile,

* Atlıhan Mahallesi (Alakaynak), Atlıhan Mahallesi (Reşan), Övecek Mahallesi (Kıyıcak) seçim bölgesinin Atlıhan (Büyükağaç) seçim bölgesi ile,

* Görentaş Mahallesi seçim bölgesinin Aşağınarlıca seçim bölgesi ile,

* Kaçıt Mahallesi (Sak) seçim bölgesinin Kaçıt seçim bölgesi ile,

* Korulu Mahallesi (Yuvalıçam) seçim bölgesinin Korulu Mahallesi (Sığırcık) seçim bölgesi ile birleştirilmesine ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine karar verildi.

ERCİŞ

* Hasanabdal Mahallesi, Doğancı Mahallesi, Şehirpazar Mahallesi, Doluca Mahallesi, Yalındam Mahallesi, Yöreli Mahallesi, Taşkapı Mahallesi, Gergili Mahallesi seçim bölgelerinin Çakırbey seçim bölgesi ile,

* Yankıtepe Mahallesi seçim bölgesinin Pay seçim bölgesi ile,

* Görüşlü Mahallesi seçim bölgesinin Görüşlü (Cihangören) seçim bölgesi ile,

*İşbaşı Mahallesi seçim bölgesinin Çakırbey seçim bölgesi ile,

* Gökoğlan Mahallesi, Derekent Mahallesi, Şerefli Mahallesi, Kayaboyu Mahallesi seçim bölgelerinin Ortayayla seçim bölgesi ile,

* Kızılören Mahallesi seçim bölgesinin Pay seçim bölgesi ile,

* Köycük Mahallesi seçim bölgesinin Ulupınar seçim bölgesi ile,

* Abdalmezrası Mahallesi, Abdalmezrası Mahallesi (Ziyaret), Düvenci Mahallesi seçim bölgelerinin Uncular seçim bölgesi ile,

* İkizçalı Mahallesi, Yünören Mahallesi, Aksakal Mahallesi, Sabanbüken Mahallesi seçim bölgelerinin Yılanlı seçim bölgesi ile,

* Aşağıçökek Mahallesi, Yukarıçökek Mahallesi seçim bölgelerinin Hacıkaş seçim bölgesi ile birleştirilme taleplerinin kabulüne ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine,

GEVAŞ

* Anaköy Mahallesi seçim bölgesinin Töreli seçim bölgesi ile birleştirilmesi taleplerinin reddine,

* Daldere Mahallesi seçim bölgesinin Töreli seçim bölgesi ile,

* Yanıkçay Mahallesi seçim bölgesinin Koçak seçim bölgesi ile birleştirilme taleplerinin kabulüne ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine,

GÜRPINAR

* Güleçler Mahallesi, Koçgüden Mahallesi seçim bölgelerinin Alnıak seçim bölgesi ile,

* Çatakdibi Mahallesi, Tutak Mahallesi seçim bölgelerinin Arındı seçim bölgesi ile,

* Özlüce Mahallesi, Yoldüştü Mahallesi seçim bölgelerinin Kırkgeçit seçim bölgesi ile,

* Topsakal Mahallesi, Uzungedik Mahallesi, Öveçli Mahallesi (Yelekli) seçim bölgelerinin Sevindik seçim bölgesi ile,

* Cepkenli Mahallesi, Üçdoğan Mahallesi seçim bölgelerinin Topçudeğirmeni seçim bölgesi ile,

birleştirilmesi taleplerinin reddine,

* Giyimli Mahallesi, Yedi Salkım Mahallesi seçim bölgelerinin Alnıak seçim bölgesi ile,

* Doluçıkın Mahallesi seçim bölgesinin Arınlı seçim bölgesi ile,

* Elkaldı Mahallesi seçim bölgesinin Bozyiğit seçim bölgesi ile,

* Murataldı Mahallesi, Yurbaşı Mahallesi seçim bölgelerinin Taşdöndüren seçim bölgesi ile,

* Dolaylı Mahallesi, Geziyurt Mahallesi, Örmeli Mahallesi seçim bölgelerinin Kırkgeçit seçim bölgesi ile,

* Bükeç Mahallesi, Dağseven Mahallesi, Geçerli Mahallesi, Taşlıyazı Mahallesi seçim bölgelerinin Oğuldamı seçim bölgesi ile,

* Tepegören Mahallesi, Sütlücü Mahallesi seçim bölgelerinin Öveçli seçim bölgesi ile,

* Kapçık Mahallesi seçim bölgesinin Topçudeğirmeni seçim bölgesi ile,

* Karakoç Mahallesi, Umut Mahallesi seçim bölgelerinin Yaramış seçim bölgesi ile,

* Akdoğu Mahallesi, Beşdudak Mahallesi, Dikbıyık Mahallesi, Kalkanlı Mahallesi, Kılıçtutan Mahallesi, Sıcaksu Mahallesi, Topyıldız Mahallesi seçim bölgelerinin Yalınca seçim bölgesi ile, birleştirilme taleplerinin kabulüne ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine,

MURADİYE

* Güllüçimen Mahallesi, Çiçekli Mahallesi seçim bölgelerinin Devetaş Mahallesi seçim bölgesi ile birleştirilmesi taleplerinin reddine,

* Akçaçay Mahallesi seçim bölgesinin Dağören seçim bölgesi ile,

* Devetaşı Mahallesi (karavul) seçim bölgesinin Devetaş seçim bölgesi ile,

* Saraç Mahallesi seçim bölgesinin Görecek seçim bölgesi ile,

* Erişen Mahallesi seçim bölgesinin Kuşçu seçim bölgesi ile birleştirilmesi taleplerinin kabulüne ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine,

ÖZALP

* Savatlı Mahallesi, Altınova seçim bölgelerinin Boğazkesen seçim bölgesi ile,

* Yukarıçavdarlık Mahallesi seçim bölgesinin Çamurlu seçim bölgesi ile,

* Gözdeğmez Mahallesi seçim bölgesinin, Sarıköy seçim bölgesi ile

* Şehittepe Mahallesi seçim bölgesinin Çubuklu seçim bölgesi ile birleştirilmesi taleplerinin reddine,

* Aşağıakçagül Mahallesi, (Yukarı Akçagül) seçim bölgesinin Aşağıakçagül seçim bölgesi ile,

* Yukarıayazca Mahallesi seçim bölgesinin Aşağı Ayazca seçim bölgesi ile,

* Yukarıbalçıklı Mahallesi seçim bölgesinin Aşağı Balçıklı seçim bölgesi ile,

* Aşağıkoçkıran Mahallesi (Y. Koçkıran ) seçim bölgesinin Aşağı Koçkıran seçimbölgesi ile,

* Damlacık Mahallesi seçim bölgesinin Aşağıtulgalı seçim bölgesi ile,

* Bağrıaçık Mahallesi, (Yarımağıl) seçim bölgesinin, Bağrıaçık seçim bölgesi ile,

* Hacıkışlak Mahallesi seçim bölgesinin Boğazkesen seçim bölgesi ile,

* Günyüzlü Mahallesi, seçim bölgesinin Çavuşlar seçim bölgesi ile,

* Hacıali Mahallesi seçim bölgesinin Çırakköy seçim bölgesi ile,

* Oymaklı Mahallesi seçim bölgesinin Eğribelen seçim bölgesi ile,

* Emek Mahallesi, Kaşıkara mahallesi seçim bölgelerinin eski emek bölgeleri ile,

*Yünkuşak Mahallesi, yün kuşak mahallesi ( Aşkın ) seçim bölgelerinin, Sarıköy seçim bölgesi ile,

* Seydibey Mahallesi, (Akçay) seçim bölgesinin Seydibey seçim bölgesi ile,

* Kalecik Mahallesi seçim bölgesinin Şemsettin köy seçim bölgesi ile,

* Mehmetalan Mahallesi Mollatopuz mahallesi seçim bölgelerinin Tepedam seçim bölgesi ile,

* Bodurağaç Mahallesi seçim bölgesinin Yarımkaya seçim bölgesi ile,

* Eski Döner Dere Mahallesi seçim bölgesinin yeni Dönerdere seçim bölgesi ile,

* Yukarımaollahasan Mahallesi (morçiçek) seçim bölgesinin Yukarımollahasan seçim bölgesi ile,

* Yavuzlar Mahallesi seçim bölgesinin yukarı yorganlı seçim bölgesi ile, birleştirilmesi talebinin kabulüne ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine,

SARAY

* Kekikdüzü Mahallesi, Koçbaşı Mahallesi ve Turanköy Mahallesi seçim bölgelerinin Karahisar seçim bölgesi ile,

* Yeşilağaç Mahallesi seçim bölgesinin Kepir seçim bölgesi ile birleştirilmesi taleplerinin reddine,

* Kargalı mahallesi, Çakma köy mahallesi, seçim bölgelerinin kepir seçim bölgesi ile, birleştirilmesi taleplerinin kabulüne ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine,

BAŞKALE

* Yerliharman mahallesi, büklüm dere mahallesi, orta yazı mahallesi, tahıl mahallesi, uğurlu mahallesi, seçim bölgelerinin albaylrak seçim bölgesi ile,

* Güroruk Mahallesi seçim bölgesinin Aşalan seçim bölgesi ile,

* Kızılca Mahallesi seçim bölgesinin Güleçler seçim bölgesi ile,

* Böğrüpek Mahallesi, Kaşkol Mahallesi seçim bölgelerinin Güvenlik seçim bölgesi ile,

* Koçdağı Mahallesi seçim bölgesinin Savaşköy seçim bölgeleri ile,

* Mahmutabat Mahallesi seçim bölgesinin Sallıdere seçim bölgesi ile,

* Örencik Mahallesi seçim bölgesinin Aşalan seçim bölgesi ile,

* Kavurgalı Mahallesi, Bölekli Mahallesi seçim bölgelerinin atlılar seçim bölgesi ile,

* Erek Mahallesi, Tınazlı Mahallesi seçim bölgelerinin Azıklı seçim bölgesi ile,

* Aşağıçaldıran Mahallesi, (biriman) seçim bölgesinin Aşağıçaldıran seçim bölgesi ile,

* Beş Ocak Mahallesi, Akçalı Mahallesi, Keçilioba Mahallesi seçim bölgelerinin Dereiçi seçim bölgesi ile,

* Belencik Mahallesi seçim bölgesinin Ekecek seçim bölgesi ile,

* Esenyamaç Mahallesi (Derov), Esenyamaç Mahallesi (Sualtı) seçim bölgelerinin Esenyamaç seçim bölgesi ile,

* Ömerdağı Mahallesi, Eşmepınar Mahallesi (Evbakan) seçim bölgelerinin Eşmepınar seçim bölgesi ile,

* Yurttepe Mahallesi seçim bölgesinin Yanal seçim bölgesi ile,

* Gelenler Mahallesi seçim bölgesinin Güvenlik seçim bölgesi ile,

* Deringeçit Mahallesi seçim bölgesinin Kovalıpınar seçim bölgesi ile,

* Bilgeç Mahallesi seçim bölgesinin Özpınar seçim bölgesi ile,

* Açıkağıl Mahallesi seçim bölgesinin Sallıdere seçim bölgesi ile,

* Erkonağı Mahallesi, Işıklı Mahallesi seçim bölgelerinin Hasanbey seçim bölgesi ile,

* Yukarıdallı seçim bölgesinin Çakırdoğan seçim bölgesi ile birleştirilmesi talebinin kabulüne ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine,

BAHÇESARAY

* Güneyyamaç Mahallesi, (erler mezrası) seçim bölgesinin Bağcılar seçim bölgesi ile birleştirilmesinin reddine,

* Çiçekli Mahallesi seçim bölgesinin Ulubeyli seçim bölgesi ile,

* Güneyyamaç Mahallesi seçim bölgesinin Yaşlıkavak seçim bölgesi ile,

* Güneyyamaç Mahallesi, (Topbaş mezrası) seçim bölgesinin Bağcılar seçim bölgesi ile,

* Şişli Mahallesi seçim bölgesinin Ermakaya seçim bölgesi ile,

* Paşaköy Mahallesi seçim bölgesinin Akdere seçim bölgesi ile birleştirilmesi talebinin kabulüne ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 11:30

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