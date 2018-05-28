Demirtaş: Serbest kalmam hukuki değil, siyasi gelişmelere bağlıdır

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Buradan kampanya yürütüyormuş gibi davranıp, bu adaletsizliği meşrulaştırmak doğru değil' dedi.

Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Yeni Yaşam gazetesinin sorularını yanıtladı. Halka ve özellikle gençlere ve kadınlara güvenerek aday olduğunu belirten Demirtaş, “Bizim tabanımız politik ve örgütlüdür. Benim ne için mücadele ettiğimi de, benim için veya HDP için çalışmanın, aslında kendileri için çalışmak olduğunu da çok iyi biliyorlar. Bu kadar fedakâr, emektar ve vefalı bir halkın siyasi öncülerinden biri olarak kendimi çaresiz değil, şanslı ve onore edilmiş hissediyorum doğal olarak. Bu yönüyle, diğer adaylara nazaran avantajlı olduğumu söyleyebilirim” dedi.

'ADALETSİZLİĞİ MEŞRULAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL’

Durumunun “siyasi rehinelik” olduğunu vurgulayan Demirtaş, “Buradan kampanya yürütüyormuş gibi davranıp, bu adaletsizliği meşrulaştırmak doğru değil. Ben kampanya falan yürütmüyorum. Buna izin verilmiyor. Benim adıma bizzat gençlerin ve kadınların öncülüğünde bir halk kampanyası yürütülüyor. Bir yanda devletin tüm imkânlarını kullanan bir aday, diğer yanda F tipi bir hücrede ben; kıyaslama yapmak bile mümkün değil. Sadece avukatlarım aracılığıyla, küçük mesajlarla seçmenlere birkaç cümle de olsa bir şeyler ulaştırmaya çalışıyorum, hepsi bu kadar. Gerisi halkımıza emanet artık” şeklinde konuştu.

‘TOPLUM AKP’DEN BIKTI USANDI’

AKP ve Erdoğan’ın bütün gücünü kullanmasına rağmen panik halinde olduğunun altını çizen Demirtaş, “Bir türlü motive olamıyor, gündem yaratamıyorlar. Benim buradan attırdığım bir tweet bile onların tüm TV’lerde yayınlanan mitinglerinden daha etkili olabiliyor. Çünkü toplum AKP’den bıktı usandı artık” dedi.

‘SERBEST KALMAM SİYASİ GELİŞMELERE BAĞLIDIR’

Tahliye talebinin reddine ilişkin soruya da Demirtaş, şu yanıtı verdi: “Keşke tutuklu olsaydım. Şimdiye kadar çoktan tahliye olmuştum. Ben siyasi bir rehineyim ve serbest kalmam da hukuki değil, siyasi gelişmelere bağlıdır. Ama son mahkeme kararında yer alan tahliye yönündeki çok uzun muhalefet gerekçesi de önemlidir. Siyasal gelişmeler, hukuk alanında hemen etkisini göstermeye başladı demek ki çaresizler. Buradan attırdığım bir tweet bile onların mitinglerinden daha etkili. Çünkü toplum AKP’den bıktı usandı.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 10:32

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