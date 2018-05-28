Osmaniye'de seÃ§im gÃ¼ndemi: Gelenekler â€˜MHPâ€™ diyor, vaziyet el vermiyor

MHP'nin kalesi Osmaniye'de 'Oyumuz ErdoÄŸanâ€™a gidiyor. Bundan sonra hemÅŸehrimize oy yok' deyip geleneÄŸi bozacaklar da var.

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Osmaniye

Anadolu’nun neresine giderseniz gidin çiftçilerden ÅŸu ÅŸikayetleri duyarsÄ±nÄ±z: Mazot fiyatÄ± çok yüksek. Memleket ithal tarÄ±m ürünlerinin cenneti oldu. Devletin artÄ±k mahsul almayÄ±ÅŸÄ± bizi tüccara mahkum etti. Girdi maliyetindeki yüksek artÄ±ÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda ürünümüzün fiyatÄ± düÅŸük kalÄ±yor.

Giderek artan sorunlarÄ±n ÅŸikayetleri ortaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kesin. Ya seçim tercihleri... Orada tutum ne? DeÄŸiÅŸmiÅŸ mi, artan öfkesine raÄŸmen partisinde mi kalmÄ±ÅŸ?

SorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± bulmak için düÅŸtük, bereketli topraklarÄ±n büyük tarÄ±m arazilerinde birçok ürünün yetiÅŸtirildiÄŸi Çukurova’nÄ±n yollarÄ±na.

Özellikle Osmaniye’yi tercih ettik. Ne de olsa ‘Cumhur ittifakÄ±’ bileÅŸenlerinin (AKP-MHP) yüzde 80 oy aldÄ±ÄŸÄ± bir yer.

Yüzde 80’lik bu tablo 7 Haziran 2015 seçimlerinde de (AKP yüzde 47, MHP yüzde 33, toplam yüzde 80) böyleydi... SonuçlarÄ± beÄŸenilmediÄŸi için iktidar partisi tarafÄ±ndan 7 Haziran yerine yapÄ±lan 1 KasÄ±m seçimlerinde de (MHP yüzde 41, AKP yüzde 39, ikisinin toplamÄ± yüzde 80) böyleydi.

HÄ°Ç DE HÜKÜMET RAHATLIÄžINDA DEÄžÄ°LLER!

Kadirli’den Osmaniye’ye giden eski yoldayÄ±z. Köy köy üreticilerle görüÅŸmek hedefindeyiz ve gözümüz yol boyunca dizili tarÄ±m arazilerinde. Bölgedeki mÄ±sÄ±r tarlalarÄ±nÄ±n çokluÄŸu göze çarpÄ±yor.

Nihayet SakarcalÄ±k köyünde, ekini bitmiÅŸ, hasat edilmiÅŸ ve yakÄ±lmÄ±ÅŸ bir tarlanÄ±n üzerinde kanaldan gelen suyla topraÄŸÄ± sulayan bir grup gence rastlÄ±yoruz. KÄ±sa bir tanÄ±ÅŸma faslÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tarlanÄ±n 5 dönüm, sahibinin de 21 yaÅŸÄ±ndaki Hüseyin Tabuklu olduÄŸunu öÄŸreniyoruz. Toplam 30 dönüm tarlalarÄ± olduÄŸunu, büyük bir kÄ±smÄ±nda mÄ±sÄ±r ektiklerinden bahsediyor Hüseyin.

MÄ±sÄ±rdan buÄŸdaya göre daha çok kazanç elde ettiklerinden, buÄŸdayÄ±n hasadÄ±nÄ±n bitmesine raÄŸmen henüz TMO’nun -devletin alÄ±m yapmadÄ±ÄŸÄ± için- fiyat belirlemediÄŸinden ve tüccarlarÄ±n da kilosuna 92 kuruÅŸ verdiklerinden bahsediyor.

“BuÄŸdayÄ± artÄ±k sadece kendi ihtiyaçlarÄ±mÄ±z için ekip biçiyoruz” diyen Hüseyin’e soruyorum: “Sorun ne, niye vazgeçtiniz?”

Net ve kendinden emin bir sesle cevap veriyor: “Mazot olmuÅŸ 5 lira. Dolar olmuÅŸ 5 lira. Üreticinin durumu iyiye gitmiyor.”

“Ülkede dalgalÄ± kur rejimi var döviz iner de çÄ±kar da” diyen hükümet sözcülerinin rahatlÄ±ÄŸÄ±nda olmadÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±k ediyor Hüseyin’in sözleri.

AynÄ± köyden; birkaçÄ± okuyan, birkaçÄ± açÄ±k öÄŸretime kayÄ±tlÄ± olan diÄŸer gençler giriyor söze: “Abi sularÄ± da yazÄ±n. Eskiden bu sudan içerdik, tarla sulardÄ±k, banyo yapardÄ±k ÅŸimdi yalnÄ±zca tarla sulayabiliyoruz. Suriyelilerin kampÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra oradan gelen laÄŸÄ±m suyu kirletti, su artÄ±k temiz deÄŸil.”

YALNIZ KALINCA DEÄžÄ°ÅžEN SANDIK CEVABI

FotoÄŸraf: Evrensel

TarÄ±ma iliÅŸkin ÅŸikayetlerin, suya iliÅŸkin tepkilerin ardÄ±ndan sohbeti seçimlere getiriyoruz. Gençlerden çoÄŸunlukla AKP’ye, MHP’ye oy verecekleri cevabÄ±nÄ± alÄ±yoruz.

Niçin sorusuna, “Aileden böyle”, “Vatanseverlik” gibi cevaplar alÄ±yoruz.

Ama o sÄ±rada içlerinden biri yer deÄŸiÅŸtiriyor ve öfkeyle, “Ben hiçbirine oy vermeyeceÄŸim” diyor.

TarlayÄ± iÅŸaret ederek sözlerini sürdürüyor: “Bu çamurda rezilliÄŸi biz çekiyoruz çalÄ±ÅŸarak. Peki, elimize geçen ne? Üreticiyi tüccarÄ±n eline mahkum ediyorlar bir de.”

Bu düzenin böyle nereye kadar gideceÄŸi sorusu eÅŸliÄŸinde, ‘ÅŸehitlik’, ‘askerlik’ kavramlarÄ± üzerine biraz daha sohbet ettikten sonra vedalaÅŸÄ±p yolumuza devam edecekken sohbetin son cümleleri Hüseyin’den geliyor: “Abi bu düzende bir tek büyük ÅŸirketler kazanÄ±yor. Bak onlar istediÄŸi her ÅŸeyi yapÄ±yor, vergi de kaçÄ±rÄ±yor. Biz bir gün ödeme geciktirsek eve jandarma gelir.”

HEMÅžEHRÄ°YE (BAHÇELÄ°) ARTIK OY YOK!

Gençlerin yanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bir sonraki duraÄŸÄ±mÄ±z DeÄŸirmenocaÄŸÄ± köyü oluyor. YaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu köyde meydandaki kahvede yaÅŸ ortalamalarÄ± 50-55’i bulan 9-10 kiÅŸilik bir gruba rastlÄ±yoruz.

En az 15 yÄ±ldÄ±r durduÄŸu belli olan köy kooperatifi tabelasÄ± altÄ±nda toplanmÄ±ÅŸ bu grupta emekli fabrika iÅŸçileri de var, çiftçiler de.

Evrensel gazetesinden geldiÄŸimizi hem üreticilerle sohbet etmek hem de seçimler hakkÄ±nda köylüden bilgi almak istediÄŸimizi söyleyince, içlerinden Adana Tekel fabrikasÄ±ndan emekli olduÄŸunu ve Evrensel gazetesini özelleÅŸtirmeye karÅŸÄ± eylemlerde tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Necmi aÄŸabey sayesinde kaynaÅŸma faslÄ± kÄ±sa sürüyor.

Çay ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan herkesin aynÄ± anda hem çiftçilerin durumu hem de siyaset hakkÄ±nda konuÅŸmaya baÅŸlamasÄ± ile az çok politika konuÅŸulan bir köy olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak çiftçilerin durumu ile ilgili daha çok, diÄŸerlerinin “AsÄ±l çiftçi o” dediÄŸi Ä°smail AÄŸabey ile sohbet ediyoruz.

Ä°smail aÄŸabey sözlerine “Çiftçinin durumunu anlatmaya gazete sayfalarÄ± yetmez” diyerek giriyor ve sÄ±ralÄ±yor: “MÄ±sÄ±rÄ±n fiyatÄ± yÄ±llardÄ±r aynÄ± ama mazot her sene zamlanÄ±yor. Her ÅŸeyi ithal eder olduk. Böyle olunca Avrupa’nÄ±n çiftçisi kazanÄ±yor sadece biz kaybediyoruz. KayÄ±tlÄ± olursan devlet fazla veriyor ama onu da bir sene sonra veriyor. PeÅŸin almamÄ±z lazÄ±m ki önden iyi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olsun, borca girmeyelim. Åžimdi bir de BaÄŸ-Kur için ödediÄŸimiz aylÄ±k var 560 lira. Elimize ne geçiyor ki aylÄ±k bu kadar para ödeyelim.”

Ä°smail aÄŸabey daha geniÅŸ anlatsa da az önce gençlerin söyledikleriyle aynÄ± durumu özetliyor.

Uzun uzun, “Çözüm nasÄ±l olacak, hükümetin deÄŸiÅŸmesi sorunu çözer mi, üreticilerin sendikasÄ± var mÄ±?” sorularÄ± etrafÄ±ndan sürdürdüÄŸümüz çözüm tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seçimlere de deÄŸiniyoruz.

“Köyde en çok oyu kim alÄ±yor, neye göre oy veriyorsunuz?” sorularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ahalinin hepsinden aynÄ± sözler çÄ±kÄ±yor: “Bu zamana kadar hep hemÅŸehrimize (Devlet Bahçeli’yi kastediyorlar) oy verdik ama o da oylarÄ±mÄ±zÄ± gitti ErdoÄŸan’a verdi. Referandumda da çoÄŸunluk ‘hayÄ±r’ oyu verdi köyde” diyen DeÄŸirmenocaklÄ±lar, MHP lideri Bahçeli’ye tepkilerini ve bundan sonra oy vermeyeceklerini dile getiriyorlar.

Ä°YÄ° PARTÄ° VE Ä°NCE ETKÄ°SÄ°

Son olarak da Ä°YÄ° Parti’nin yeni bir seçenek olduÄŸunu ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Muharrem Ä°nce’ye oy vereceklerini söylüyorlar.

Bu köyde Devlet Bahçeli’nin son yÄ±llarda yaptÄ±klarÄ±nÄ±n da etkisiyle bir deÄŸiÅŸim isteÄŸinin olduÄŸu göze çarpÄ±yor. Ä°ÅŸ köylülerin, üreticilerin birliÄŸine geldiÄŸinde ise OHAL’in etkisinin olduÄŸunu belirterek, hak aramanÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediyorlar.

MHP’LÄ°DE OLAN KIRGINLIÄžI AKP’LÄ°DE GÖREMEDÄ°K

DEÄžÄ°RMENOCAÄžI ile vedalaÅŸtÄ±ktan sonra son duraÄŸÄ±mÄ±z KÄ±rmÄ±tlÄ± KasabasÄ±... Yol boyunca uzun uzun aÄŸaçlarÄ±n süslediÄŸi bu kasaba, Çukurova’nÄ±n bilindik yapÄ±sÄ±na nazaran gayet serin bir yerleÅŸke ve 20 kilometre uzaklÄ±k ile Osmaniye’ye en yakÄ±n mezralardan. Daha önceden de tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olan Ali ArÄ±k ailesinin evine gidiyoruz. Osmaniye yolu ile evleri arasÄ±nda aÄŸaçlarÄ±n içindeki masada ailecek otururken bulduÄŸumuz ArÄ±k’lar bizi sÄ±cak bir hoÅŸgeldin ile karÅŸÄ±lÄ±yorlar.

Ramazan ayÄ± ve ailenin de oruçlu olabileceÄŸi ihtimali üzerine çok vakit kaybetmeden üretici köylülerin sorunlarÄ±na, hükümetin bunca vaadine karÅŸÄ± sorunlarÄ±n birikmesine dair ropörtaj yapmak istediÄŸimizi dile getiriyoruz. Ali ArÄ±k’Ä±n eÅŸi ilk söze giriyor ve “MÄ±sÄ±r fiyatlarÄ± yÄ±llardÄ±r aynÄ±, bunu yazÄ±n” diyor. DevamÄ±nda ise Ali ArÄ±k farklÄ± bir pencere açarak daha eskilere (1970’ler) gidiyor: “Ben 52 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Eskiden biz mazotu hiç bulamazdÄ±k. Ziraat BankasÄ±’ndan 100 lira kredi alsak 90 lira faiz öderdik” diyerek ÅŸimdi durumun daha iyi olduÄŸunu söylüyor.

‘2023’Ü BEKLEYECEÄžÄ°Z, YAPACAK BAÅžKA BÄ°R ÅžEY YOK’

Çiftçi Ali ArÄ±k,“FazlasÄ±nda gözü olmayan için sorun yok” diyerek kendi hallerinden memnun olduklarÄ±nÄ± dile getiriyor.

Mazot fiyatlarÄ±, dolarÄ±n deÄŸerini ve bunlarÄ±n üreticiye etkisini sorduÄŸumuzda ise “Elbette iyi deÄŸil ancak dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir ülke olarak bunlarÄ± yaÅŸamak zorunda kalÄ±yoruz” cevabÄ±nÄ± veriyor Ali ArÄ±k.

“Bu nasÄ±l düzelecek?” diye sormadan edemiyoruz Ali ArÄ±k’a. Ve bir yerlerden tanÄ±dÄ±k gelen bir cevap ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz.

- 2023’te düzelecek.

- NasÄ±l yani?

- AnlaÅŸmalar iptal olacak ya, o zaman kendi madenimizi iÅŸleyeceÄŸiz. DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olmayacaÄŸÄ±z. Biraz diÅŸimizi sÄ±kacaÄŸÄ±z.

- Peki, bunu söyleyenler diÅŸini sÄ±kÄ±yor mu?

- (Biraz düÅŸündükten sonra) O kadar dürüstü var mÄ± ki? Ben 15 yÄ±l muhtarlÄ±k da yaptÄ±m. Biliyorum o iÅŸleri. Yiyen yesin, çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra sorun yok.

‘ADAM Ä°YÄ° AMA ÇÄ°FTÇÄ°YE DEÄžÄ°L EÄžÄ°TÄ°MÄ° DE HÄ°Ç Ä°YÄ° ETMEDÄ°LER’

Sohbetin ardÄ±ndan Ali ArÄ±k’Ä±n eÅŸi tekrar lafa giriyor: “Ä°yisini de kötüsünü de konuÅŸmak lazÄ±m. Bu adam iyi. Ama çiftçiye deÄŸil sanayiye daha çok yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor. Benim oÄŸlum ÅŸimdi 3 bin liraya fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yor mesela. EÄŸitimi de hiç iyi etmediler mesela. Çocuklar seneye hangi sÄ±nava girecek onun bile garantisi yok. Üniversite bitirenler iÅŸsiz kalÄ±yor. Maliye, ekonomi, uluslararasÄ± iliÅŸkiler okuyanlar hep iÅŸsiz geziyor. Bunlar da iyi deÄŸil.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 MayÄ±s 2018 09:17

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