Muharrem İnce eşiyle beraber market alışverişi yaptı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, markete giderek iftar alışverişi yaptı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, markete giderek iftar alışverişi yaptı.

Ankara'daki temasları nedeniyle miting programlarına ara veren İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki evinin karşında bulunan markete giderek, iftar alışverişi yaptı.

Markette bazı vatandaşlar tarafından, "Hoş geldiniz" diye karşılanan İnce, bir çocuğu severek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Reyonlardaki ürünleri ve fiyatları inceleyen İnce, ramazan pidesi ve iftar için ihtiyaçlarını aldı.

İnce, kasada ödemeyi yaptıktan sonra market poşetlerini eşi ile taşıyarak, evine gitti. (AA)

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