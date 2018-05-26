AvcÄ±lar Ã§arÅŸamba pazarÄ±nda ekonomiyi sorduk: Pazar bile lÃ¼ks oldu

Vedat YALVAÇ

YeÅŸim YÜZAY

Ä°stanbul

Dolar 5 liraya, avro da 6 liraya yaklaÅŸÄ±rken çarÅŸÄ± pazar da yanÄ±yor. AvcÄ±lar’da çarÅŸamba günleri kurulan pazara giderek dolarÄ±n pazara yansÄ±masÄ±nÄ± bizzat yerinde inceledik. VatandaÅŸa bir dokunan bin ah iÅŸitiyor. Pek çok insanÄ±n eli boÅŸ, meyve lükse kaçÄ±yor, pek çok vatandaÅŸ yalnÄ±zca karnÄ±nÄ± doyuracak ÅŸeyler alabiliyor. Çünkü pazardaki ürünlerden 1 kilo alÄ±nmasÄ± durumunda bile en az 200 lira lazÄ±m. Bir vatandaÅŸÄ±n ayda 4 kere pazara gittiÄŸini düÅŸünürsek asgari ücretin yarÄ±sÄ±nÄ± pazara bÄ±rakmasÄ± gerekiyor. Üstelik bu 200 liranÄ±n içerisinde et yok. Hal böyle olunca vatandaÅŸ da duruma tepkili. Pazar yapmanÄ±n bile lüks haline geldiÄŸini söyleyen vatandaÅŸ, "Kimsenin cebinde pazara gelip de çantalarÄ±nÄ± dolduracak kadar para yok” diyor. Arada “Her ÅŸey çok iyi” diyenler çÄ±ksa da bir anda 10-15 kiÅŸinin hÄ±ÅŸmÄ±na uÄŸruyor. “Nerede yaÅŸÄ±yorsun?” diyerek tepki gösteren vatandaÅŸlarÄ±n yaratÄ±lan pembe tabloya en ufak tahammülü dahi kalmamÄ±ÅŸ durumda.

Kirada olup emekli maaÅŸÄ± ile geçinen bir teyze ile baÅŸlÄ±yoruz konuÅŸmaya ilk olarak. “Pazar oldukça iyi” diyor. "KiradasÄ±n ve emekli maaÅŸÄ± ile geçiniyorsun, istediÄŸini alabiliyor musun?” diye sorduÄŸumuzda ÅŸu yanÄ±tÄ± veriyor: 1 kilo alma, yarÄ±m kilo al yavrum. Ne fark eder? YarÄ±m kilo alamÄ±yorsan 250 gram al ama alÄ±yorsun sonunda. Ben 2 kiÅŸiyim. Kendime göre konuÅŸuyorum, benim karnÄ±m doyuyor. Çok ÅŸükür geçiniyorum.

BaÅŸka bir kadÄ±n yaklaÅŸÄ±yor yanÄ±mÄ±za, konuÅŸmak istiyor: Ä°leride A Haber var, sinir etti beni. Kötülersen çÄ±kmÄ±yorsun, asla seni yayÄ±nlamÄ±yorlar. KonuÅŸmak istiyorum, içimi boÅŸaltmak istiyorum” diyerek baÅŸlÄ±yor söze: Pazar çok pahalÄ±. 2 çocuÄŸum var, ikisi de üniversite okuyor. YakÄ±n zamanda iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±m. Ayda 1 kere pazara gelebiliyorum. 50 lira ile pazara geldim, ne alacaÄŸÄ±mÄ± çok merak ediyorum. Meyve lükse giriyor, dolarla yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için. Meyve alamÄ±yoruz zaten, yaklaÅŸamÄ±yoruz yanÄ±na. Ä°ÅŸte 2 tane patlÄ±can, 2 tane kabak, 4-5 tane patates. Onlarla döneceÄŸiz geri. “ÇoÄŸu kimsenin eli boÅŸ, neden?” diye sorarak devam ediyor sözlerine. “AlamÄ±yor millet, alamÄ±yor. Benim küçük çocuÄŸum olsaydÄ± pazara bile gelmezdim. Çünkü çocuÄŸum her ÅŸeyi isteyecekti ve ben alamayacaktÄ±m. Benim çocuklarÄ±m orada ne yiyor diye sabah akÅŸam düÅŸünüyorum, çok zor” diyor.

'PAZAR BÄ°LE ARTIK LÜKS GELÄ°YOR'

PazarÄ±n bile artÄ±k kendilerine lüks geldiÄŸinden yakÄ±nan kadÄ±n “Aman iyisin, padiÅŸahÄ±m çok yaÅŸa diyorsan senden iyisi yok. Ama kimsenin cebinde pazara gelip de çantalarÄ±nÄ± dolduracak kadar para yok” diyerek geçen diÄŸer bir kadÄ±na “Kaç para var ablam cebinde?” diye soruyor. Sorusuna bir yanÄ±t alamasa da “Benim 50 lira var cebimde” diyerek devam ediyor: UtanmÄ±yorum söylüyorum. Bana bunu söyletenler utansÄ±n. Ä°ki tane çocuÄŸum okuyor, ben ayda 50 lirayla bir kere pazara geliyorum.

'ONA BAKIYORUZ, BUNA BAKIYORUZ ALAMIYORUZ'

Daha sonra yaÅŸlÄ± bir kadÄ±nla baÅŸlÄ±yoruz konuÅŸmaya. "Ne aldÄ±nÄ±z, fiyatlardan memnun musunuz?" sorusuna "Pek bir ÅŸey alamÄ±yoruz yavrum. Ya her ÅŸey pahalÄ±. Ona bakÄ±yoruz, buna bakÄ±yoruz alamÄ±yoruz. Temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± alamadÄ±k. Meyve alamadÄ±k. Bir tek kiraz aldÄ±k 5 liraya. Gezip duruyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor.

'ALDIÄžIMI KOMÅžUMLA PAYLAÅžIYORUM'

O sÄ±rada baÅŸka bir kadÄ±n söze karÄ±ÅŸÄ±yor. “Bende var, yiyorum” diyor ve “ama” diyerek ekliyor: Yiyemeyenler var, açlar var. Okula çocuÄŸunu götüremeyenler var. Türkiye mahvolmuÅŸ, kimsenin kimseden haberi yok. PeriÅŸan etti bizi. Biz daha geçtik de torunlarÄ±mÄ±z, çocuklarÄ±mÄ±z... Bu nasÄ±l bir ÅŸey, nasÄ±l bir ülke?

KomÅŸusunun hiçbir ÅŸey alamamasÄ±ndan yakÄ±nÄ±yor. AldÄ±klarÄ±nÄ± komÅŸusuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan teyze: Götürüyorum, yarÄ±sÄ±nÄ± veriyor çocuklarÄ±na. Ben yiyeyim o baksÄ±n mÄ±? O alamÄ±yor kiraz. Ee yan yana oturuyoruz. ÇÄ±karÄ±yorum ona da veriyorum. Hani gözü kalmasÄ±n. Kendisi de hasta. BaÅŸtaki yedi, bizi de birbirimize düÅŸürdü. Haram olsun. 3 çocuÄŸu var.

'ZENGÄ°N FAKÄ°RÄ°N HALÄ°NDEN NE ANLAR?'

“Tuzu kurudur ne de olsa. Zengin, fakirin halinden ne anlar. Bir kere bizim gibi fakirleri karÅŸÄ±sÄ±na almÄ±yor ki CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, zenginleri alÄ±yor” diyerek bir baÅŸka teyze söze karÄ±ÅŸÄ±yor: Hülya AvÅŸar’Ä± alÄ±yor, AliÅŸan’Ä± alÄ±yor, Seda’yÄ± alÄ±yor. Hele bir de mahalleyi dolaÅŸÄ±p bizim gibi fakirleri alsÄ±n. Bir parça yer açtÄ±k, 10 senedir vergiden kurtaramÄ±yoruz yakamÄ±zÄ±. Bir asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yor eÅŸim, 900 lira kira veriyorum, 700 lira kalÄ±yor. Elektrik, su veriyorum, bir ÅŸey yoktur ki çoluk çocuÄŸum yesin. Biz ne yapacaÄŸÄ±z böyle? Hani ülkemiz çok iyi.

O sÄ±rada yanÄ±ndan geçen bir kadÄ±n ise “CHP mi düzeltecek, nankörsünüz nankör!” diyerek sataÅŸÄ±p hÄ±zla uzaklaÅŸÄ±yor. KÄ±sa süreli bir gerginliÄŸin ardÄ±ndan yanÄ±ma yaklaÅŸarak “Senin kartÄ±n nerede? Sen ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorsun, polisi ararÄ±m” diyen yaÅŸlÄ± bir amca gerilimi yine tÄ±rmandÄ±rÄ±yor. Ancak, amcaya kartÄ±mÄ± gösterip "AsÄ±l ben polisi arayacaÄŸÄ±m, sen benim iÅŸi nasÄ±l engellersin!” dediÄŸimde ise polise o kadar çok güvenen amca hiç durmadan uzaklaÅŸÄ±yor.

HERKES KONUÅžMA Ä°HTÄ°YACI HÄ°SSEDÄ°YOR

TezgahlarÄ±n önünde bir anda çok büyük kalabalÄ±klar oluÅŸtuÄŸu için pazarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda röportajÄ± sürdürmeye karar veriyoruz. Ancak orada da durum pek farklÄ± deÄŸil. Daha önce röportaj yapmakta zorluk çekerken bu sefer herkes konuÅŸma ihtiyacÄ± duyuyor.

“Her ÅŸey ateÅŸ pahasÄ±” diyen bir baÅŸka kadÄ±n, “DolarlarÄ±n hali belli zaten. Onun için memnun deÄŸiliz. Hiçbir ÅŸeyden memnun deÄŸiliz. YarÄ± yarÄ±ya istediklerimizi alabiliyoruz, tam alamÄ±yoruz yani. Ä°ki kiÅŸi de olsa yeterli olmuyor aldÄ±klarÄ±mÄ±z. Ekonomi battÄ±. Her ÅŸey belli. Dolar 5’e, avro 6’ya gidiyor. Daha bunun ekonomisi mi kalmÄ±ÅŸ! ÇiftçiliÄŸe önem verilmiyor. Çiftçilik de bu gidiÅŸle battÄ±. Kimse çiftçilik yapamayacak bu durumda. Maydanozu bile artÄ±k ithal ediyoruz” diyor.

'ET NEREDE VAR, KOKUSU BÄ°LE YOK'

“Her bir sene geçmiÅŸ seneyi aratÄ±yor. Sosyal hayatÄ±mÄ±z vardÄ±, o da ÅŸimdi bitti” diyen bir kadÄ±n söze karÄ±ÅŸÄ±yor ve "Pazara gidemiyorsun, sinemaya, tiyatroya para mÄ± var? Pazara gidelim de alabilelim yeterli” diyerek yanÄ±t veriyorlar. Et alamadÄ±klarÄ±nÄ±, yalnÄ±zca sebze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 100 lira verdiÄŸini söyleyen bir baÅŸka kadÄ±n, etin ayda bir bile eve zor girdiÄŸini söylüyor. BaÅŸka bir kadÄ±n da “Et nerede var, kokusu bile yok” diyerek konuÅŸan kadÄ±na destek atÄ±yor.

O sÄ±rada “Her ÅŸey pahalÄ± yavrum” diyen bir kadÄ±n yaklaÅŸÄ±yor ve elindeki poÅŸetleri göstererek “Bak hiçbir ÅŸey almadÄ±m. Allah çoluk çocuÄŸu olana yardÄ±m etsin. BakÄ±p geçiyoruz, vallahi alamÄ±yoruz” diyor.

'AVRO 6 LÄ°RA, ALTIN 335 LÄ°RA AMA BU HÜKÜMET YERÄ°NDE DURUYOR HALÂ'

“Avro 6 lira, altÄ±n 335 lira ama bu hükümet yerinde duruyor hâlâ” diyen bir kiÅŸi ÅŸöyle devam ediyor: Bu topluma seslenin Allah rÄ±zasÄ± için. Yani dolarÄ±n 10 lira olmasÄ± mÄ± gerekiyor bunlarÄ±n gitmesi için? Ama ülkenin haline bir bak. Petrole zam geliyor, petrole zam gelince hayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±na geliyor. HesabÄ±nÄ± veren de yok, hesap soran da yok. Halen çÄ±kÄ±yor ortaya, bas bas insanlara hakaret ediyor. 1 kilo kÄ±yma 45 lira, o da yarÄ±sÄ± yaÄŸ. Kim etkilenmiyor? AKP’lisi de CHP’lisi de etkileniyor. ArtÄ±k siyaseti aÅŸmÄ±ÅŸ bu iÅŸ. Bu iktidar gitmediÄŸi sürece bu ülke bu beladan kurtulamaz. Bu toplum uyanmalÄ±. Ekonomi ilerlemiyor ki, iflaslar yarÄ±n baÅŸlayacak. Türkiye’nin en büyük 2 tane ÅŸirketi yapÄ±lanmaya gitti. Ülker gibi dev yapÄ±lar yapÄ±lanmaya gitti. DoÄŸuÅŸ, Garanti BankasÄ± yapÄ±lanmaya gidiyor. Yani bunlar yaparsa, emeklinin aldÄ±ÄŸÄ± 1000 lira, 1500 lira memurun aldÄ±ÄŸÄ± para, asgari ücret 1600 lira. Ekonomi yok, ekonomi 5-6 kiÅŸinin elinde. BakÄ±n dolar dolar diyor. Borsa Ä°stanbul demiÅŸ ki hükümete destek için dolarÄ± bozduruyor. Köprü yapÄ±yorsun dolarla, havalimanÄ± yaptÄ±rÄ±yorsun dolarla... Eee dolar hayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±nda.

'PAZAR YANIYOR'

FotoÄŸraf: Evrensel

“Pazar yanÄ±yor, ateÅŸ. Hiçbir ÅŸey alamÄ±yoruz” diyen bir baÅŸka kadÄ±n ÅŸöyle devam ediyor: 1600 lira aylÄ±k alÄ±yoruz. Neyle yaÅŸayacaÄŸÄ±z. BaÅŸtakiler kendileri yaÅŸasÄ±n 1600 lirayla! Kendi paralarÄ±nÄ± da versinler bize. BeÅŸtepe yapmakla olmuyor bu iÅŸ. Biz de bu ülkenin insanÄ±yÄ±z deÄŸil mi? Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan mercimek ithal ediyoruz. Bizim paramÄ±z oraya niye gidiyor? Konya’da buÄŸday üretiliyor, Rusya’dan buÄŸday ithal ediyoruz. DoÄŸu hayvancÄ±lÄ±k cennettiydi, ÅŸimdi eti ithal ediyoruz. TarÄ±m bitti, hayvancÄ±lÄ±k bitti, üretim bitti. Daha ne söyleyelim ki!

HayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve çiftçiliÄŸin azalmasÄ±nÄ± herkesin büyük ÅŸehirlere gelmesine baÄŸlayan ve “RahatlÄ±ÄŸÄ± için geliyor köyden. Ben de geldim. Ä°ÅŸin zorluÄŸundan geldim. Hayvan beslemesinin zorluÄŸundan geldim” diyerek hükümete destek veren bir baÅŸka teyze biraz sonra sözlerine tezat ÅŸu sözleri söylüyor: Gübre Amerika’dan geliyor, buÄŸday Amerika’dan geliyor, ayçiceÄŸi Amerika’dan geliyor. BunlarÄ± eke eke tarlanÄ±n feri kalmamÄ±ÅŸ artÄ±k. Bizim baÅŸÄ±mÄ±zdaki Amerika ile alÄ±ÅŸveriÅŸ yapa yapa amerikana döndük biz. Ne gereÄŸimiz var bizim, ne ihtiyacÄ±mÄ±z var? TarlamÄ±z mÄ± yok, suyumuz mu yok? Neden senin paran varken dolar alÄ±yorsun?

'AZ ALIRIZ YERÄ°Z, ÖNCE VATAN'

“Az alÄ±rÄ±z yeriz, önce vatan” diyen AKP’li bir kadÄ±n, “Önceden halimiz çok mu iyiydi? 80’ler çok mu iyiydi? ElektriÄŸimiz yoktu, suyumuz yoktu. Alt kattakilere gelirdi, üst kattakilere su çÄ±kmazdÄ±. Çöpler yÄ±ÄŸÄ±n yÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Yine bu adam geldi de Allah razÄ± olsun. AzÄ±cÄ±k kemerleri kÄ±salÄ±m ne olur? Vatan hainlerine, Avrupa’ya mÄ± verelim, Suriye mi, Irak mÄ± olalÄ±m, vatan mÄ± bölünsün? YapmayÄ±n, bu kadar deÄŸil! Recep Tayip ErdoÄŸan asÄ±lsÄ±n, kesilsin! Hiçbir ÅŸey olmaz Recep Tayip ErdoÄŸan’a, arkasÄ±nda bizler varÄ±z. SoÄŸan ekmek yerim, vatanÄ± böldürmem. VatanÄ±m için canÄ±mÄ± veririm. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z nankör. Herkes alÄ±yor, kim aç?” demesi üzerine bir anda diÄŸerlerinin tepkisine neden oluyor. “Nerede yaÅŸÄ±yorsun!” diyerek tepki gösteren bir baÅŸka vatandaÅŸ, “Yalan söylüyor. Asgari ücret kaç para, neyle geçiniyor insanlar belli deÄŸil. Ekonomi ne durumda hiç belli deÄŸil. 1 trilyona yaklaÅŸmÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸ borcumuz. Neyin mücadelesi bu?” diyor. Bir baÅŸka kadÄ±n da “Neden bu kadar tuzu kuru anlamÄ±yorum” diye tepki gösteriyor.

YARDIM ÜRÜNLERÄ°NÄ° SATARAK ELEKTRÄ°K FATURASI ÖDENÄ°YOR

FotoÄŸraf: Evrensel

Mahallesinde tanÄ±k olduÄŸu bir olayÄ± anlatan kadÄ±n ise ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: Temizlik ürünü satan bir esnaf komÅŸum var. Onun yanÄ±na gittim. Ona gittiÄŸimde hep pekmez vs. gibi ÅŸeyler görüyordum. 'HayÄ±rdÄ±r burayÄ± dükkana çevirdin iyicene' diye takÄ±ldÄ±m. O da bana 'Ä°nsanlar zor durumda, bana veriyorlar ki satayÄ±m. YardÄ±m olsun diye koyuyorum, satÄ±yorum'dedi. Önceki gün kadÄ±nda paketli ürünler gördüm. Pirinç, fasulye gibi ÅŸeyleri görünce sordum 'Bu nedir?' diye. Bir hanÄ±mÄ±n eÅŸinin iÅŸsiz olduÄŸundan dolayÄ± bu ürünleri satÄ±p elektrik ve su faturasÄ±nÄ± ödemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Üstelik o ürünleri de yardÄ±m amaçlÄ± vermiÅŸler. Yani kendi aldÄ±ÄŸÄ± ürünler de deÄŸil. YardÄ±m amaçlÄ± verilen pirinç, fasulye gibi ürünleri satarak elektrik ve su faturalarÄ±nÄ± ödeyemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Türkiye’nin neresi iyi? 'Türkiye’de para var, ekonomi iyi' diyorlar. BunlarÄ± gördükçe soruyorum, ekonominin neresi iyi?

'7 LÄ°RA VERÄ°P ÇORAP ALAMIYOR Ä°NSANLAR'

Türkiye’nin geleceÄŸinin çok karanlÄ±k olduÄŸunu söyleyen bir baÅŸka kadÄ±n baÅŸlÄ±yor konuÅŸmaya: HalkÄ± sokakta gördüÄŸüm zaman her gün daha kötüye gittiÄŸini fark ediyorum. Çünkü insanlarÄ± dinliyorum, sokakta yürürken konuÅŸulanlara kulak veriyorum. Çünkü insanlar hep hayat koÅŸullarÄ±ndan bahsediyor ve hayatlarÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Bugün pazara girmiÅŸtim. Bir tane hanÄ±m çorabÄ±n fiyatÄ±nÄ± sorunca çok yadÄ±rgadÄ±, '7 liraya çorap olur mu?' diye. Ben de dedim ki 7 lira çok gibi geliyor ama aslÄ±nda deÄŸil. Paran olsa ona çok demeyeceksin. O da dedi ki 'Ah yavrum, harcamaya param olsa elbette ki alÄ±p giyeceÄŸim ama benim için o 7 lira çok büyük para.

HER ÅžEYDEN 1 KÄ°LO ALABÄ°LMEK Ä°ÇÄ°N 200 LÄ°RA LAZIM

YapÄ±lan röportajÄ±n ardÄ±ndan tekrar pazarÄ± geziyoruz. Tüm fiyatlarÄ± tek tek not almaya baÅŸlÄ±yoruz.

Bir adet Karpuz 15 ile 20 lira arasÄ± Muz 8 lira Bir demet sarÄ±msak 5 lira Hurma 30 ile 50 lira arasÄ± Domates 3 ile 5 lira arasÄ± PatlÄ±can 5 lira Kabak 4 lira Fasulye 6 ile 8 lira arasÄ± Peynir 12 ile 24 lira arasÄ± Bir koli yumurta 12 ile 15 lira arasÄ± Zeytin 9 ile 24 lira arasÄ± Mantar 8 lira SalatalÄ±k 2 ile 5 lira arasÄ± KÄ±vÄ±rcÄ±k 2 buçuk lira Roka 1 lira Nane 1 lira Ä°stavrit 20 lira Kiraz 5 ile 8 lira arasÄ± Erik 5 lira Çilek 7 lira Biber 8 lira KayÄ±sÄ± 6 lira

TÃœDEF seÃ§im Ã¶ncesi tÃ¼ketici taleplerini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 MayÄ±s 2018 09:47

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