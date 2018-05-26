Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek: OHAL’i kaldırmayacağım

Vatan Partisi Genel Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in seçim vaadi, OHAL’i devam ettirmek ve Kürt sorununu silahla çözmek.

Vatan Partisi Genel Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek , Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve Ankara bürosu Haber Müdürü Ayşe Sayın’la görüştü.

Perinçek röportajından öne çıkanlar şöyle:

Seçilirseniz ilk yapacağınız icraat nedir?

Türkiye’nin düğümlendiği bir Suriye olayı var. Sayın Beşşar Esad’ı Ankara’ya davet edeceğim. Onu uçağın merdivelerinde karşılayacağım. Böylelikle Türkiye’nin İran, Rusya ve Çin ile ilişkilerinde anahtar rolü olan Suriye ile dostluğumuzu inşa edeceğiz. Çin yöneticileriyle görüşmeler yaptım. Herkes Suriye’yi soruyor. Türkiye’nin ekonomik işbirliklerini aşmak açısından Suriye anahtar durumunda, o kilidi açacağız.

Kürt sorunuyla ilgili nasıl çözüm önereceksiniz?

Kürt sorunu silahla çözülür. Üç ay içinde Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz. Çünkü İran ile işbirliği yapacağız. İran dostluğu PKK ve YPG’yi bitirmek konusunda çok önemli. 1990 sonrası Kürtçenin toplum hayatında serbestçe kullanılması vs. demokratik haklar kazandı. Bu artık Amerika sorunu oldu. Birinci madde, silah. İkinci madde, Kürt halkını kazanmak. Üçüncüsü de bölgesel işbirliği.

İnce için ‘Demirtaş’ı ziyaret edenlerle bir araya gelmem, ikinci turda oy vermem’ demeciniz tartışıldı. Tam olarak ne söylediniz?

Biz ikinci tura kalacağız. İkinci turda birisini desteklemek gibi bir sorun yok. Bu OHAL döneminde olağanüstü çözüm olarak yöneteceğiz. Tayyip Erdoğan ile ittifak yapmamız mümkün değil ama onun karşısında PKK ve HDP’li seçeneklerin içinde de yokuz. Zaten bizi de almadılar. CHP ile görüştük oraya alınmamamızın bir tek sebebi var, Amerikan emperyalizmi, PKK ve FETÖ’ye karşı oluşumuz. CHP içinde bir grup yönetici, ‘Amerika ile ilişkimizi bozarız, HDP ile beraber olamayız’ diye bizim olmamıza karşı çıktılar. Onlarla ittifak yapanlar, bizi karşılarına aldı. Biz CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapmak için uğraştık. Kılıçdaroğlu’na ‘aday siz olun. HDP, Türkiye’nin önündeki sorun. HDP ile terörü bitiremeyiz. HDP ile olmaz’ dedik. Onlar da bize ‘Sizinle olmaz’ dediler.

Cumhurbaşkanı olursanız OHAL’i kaldıracak mısınız?

Kaldırmayacağım. Mümkün değil. Çünkü Türkiye savaş halinde. Amerika, İsrail ile Doğu Akdeniz ile cephe cepheye geldi. Amerikan 6. filosunu namluları Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Aynı zamanda terörle mücadelenin sonuna gelmiş değiliz. Bu nedenle OHAL gerekiyor ama OHAL’i kanunları çiğnemek amacıyla kullanılmasına son vereceğiz. Türkiye’de OHAL, Meclis tarafından ilan ediliyor ve gerekçesi yasada belirtiliyor. Ziraat, tapu konusu ile kararlar o torba yasalara dolduruluyor. Böylece anayasaya aykırı uygulama dönemine girdik. Buna son vereceğiz. OHAL sadece terörü bitirme ile sınırlı olacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 12:20

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