Ankara'da Saadet Partililere saldırı, yaralı aday için gözaltı kararı

Ankara'da bayrak asan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. Yaralı Saadet Partisi adayı için gözaltı kararı çıkarıldı. MHP saldırıyı savundu.

Ankara-Konya yolu civarında bayrak çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı olayın ardından, yaralı Saadet Partisi milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. MHP ise saldırı 'meşru müdafaa' diye savundu.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, MHP'li bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralanırken Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yaralananlar arasında yer aldı.

GRUPLAR HALİNDE SALDIRDILAR

Edinilen bilgilere göre saldırganların organize bir şekilde 6-7'şer kişilik gruplar halinde saldırıyı gerçekleştirdikleri bildirildi. 2-3 kişilik ekipler halinde çalışan bayrak ekibine planlı bir şekilde ayrı ayrı saldırı yapıldığı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.

SİLAH KULLANILDI

Yaralanması sonucu kafansına 10 dikiş atılan Saadet Partilinin yüzüne silah doğrultulduğunu ifade etti. Silah çeken MHP’lileri dağıtmak için ruhsatlı sihali ile havaya ateş eden ve şuan yoğun bakımda olan Fethi Öztürk hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi ancak polis ambulansın hastaneye gitmesine 20 dakika boyunca izin vermedi.

SAADET PARTİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargah Başkanı Selim Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Saat 01.30 sularında partide toplantı yapıyorduk. Arkadaşlar bizi aradılar başkanım Anadolu Bulvarından bize saldırıyorlar. Bizde şuan ağır yaralı olan Ankara 3. Bölge 3. Sıra adayımız Mehmet Fethi Öztürk beyle olay yerine intikal ettik. Biz oraya gider gitmez ne olduğunu sorduk. Mevlüt Karakaya ve ekibindeki arkadaşlar bizim arkadaşların pankartlarını yırttığı iddiasıyla arkadaşları darp etmişler. Olayın öncesinde şu oluyor; bizim arkadaşlar pankartları taşırken bir anda Devlet Bahçeli’nin makam arabası geçiyor. 5 dakika sonra bir ekip geliyor. Bizim arkadaşları dövüyorlar. Dövdükten sonra soruyorlar ne oldu diye. Bizim arkadaşlar diyor ki biz indirmiyoruz pankartlarınızı. MHP'liler bu yerdeki pankartlar ne diye sorunca bizim pankartlarımız dedik. Daha sonra yanlışlık oldu kusura bakmayın dediler. Polisi aramaya teşebbüs edince elini omzuma atıp bak kardeşim uzatmayalım yoksa kötü olacak bununla kalmayacak dediler. Bizde olay uzamasın diye arkadaşları götürmeye çalışırken bir anda 25-30 kişi gelip sorgusuz sualsiz bize vurdular. İnanın sayısını saymakta güçlük çektim. Öyle bir noktaya geldi ki silah çekip arkadaşlarımızın ağızlarına dayadılar. Polis bizim arkadaşları tutuyor. Öldüresiye darp edilen bizim arkadaşlar gözaltınıp alınıp karakola götürülen bizim arkadaşlar. Sağlıkçılar bile diyor ki bu adamın (Mehmet Fethi Öztürk) durumu ağır bu adamın hastaneye götürülmesi lazım. Polisler amirin emri var gönderemeyiz diyor. İl Başkanımız Fatih bey gelip siz ne yapıyorsunuz dedikten 20 dakika sonra ambulansın gitmesine izin verildi”

MHP SALDIRIYI SAVUNDU: MEŞRU MÜDAFAA

Yazılı bir açıklama yapan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Saadet isimli küçük ve önemsiz parti mensupları partimizin afişlerini indirmişler. Bu durumu gören yoldan tesadüfen geçmekte olan ülküdaşlarımız kendileri ikaz etmişler ancak grup başta sopa tekme ve yumruklarla cevap vermiş karşılık alınca silaha sarılmış ve arkadaşlarımıza ateş etmişlerdir. Ülküdaşlarımız da meşru müdafaa haklarını kullanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Ankara’da MHP’li bir grup tarafından yaralanan partilileri hastanede ziyaret etti. Karamollaoğlu olayı şöyle anlattı, “Gece 1.30’dan sonra üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. Gençlerimiz bayrak asarken maalesef bir saldırıya uğradılar. Saldıranlar da haksızlıklarını ortadan kaldırmak için gerekçe üretti. Bayrak indirme diye bir şey yok. Bir tane bile MHP bayrağı indirilmemiştir. Hatta gençlerimiz o kadar titizlik göstermiş ki MHP bayrakları sağlı sollu asıldığı için bayrakları sadece orta refüje asmışlar. Sanki bayrak indiriliyor gibi bir hava estirilmiş maalesef gençlerimize hunharca saldırılmış.”

‘AYIPTIR, VİCDANSIZLIKTIR’

“Saldıranlar Saadet Partili gençler olsaydı herhalde karşı tarafta da bir kaç tane yaralı olurdu. ‘Biz babayiğit adamlarız vururuz kırarız’ diyorlarsa o da onların meslekleri, bir şey diyecek halimiz yok. Ama ayıptır, vicdansızlıktır.”

‘İNŞALLAH TEKERRÜR ETMEZ’

Olaylar yaşanınca bir kişinin silahını çekip havaya ateş ettiğimi doğrulayan Karamollaoğlu şöyle devam etti, “Saldırı ile ölümle karşı karşıya hissediyor kendisini. Bunu da büyütmek kabul edilebilir bir şey değil. Ben eminim ki gerekli tahkikat yapıldıktan sonra gerçekler ortaya çıkacak. Ama seçime giderken, insanlara saldırmak, yaralamak ardından da kalkıp sanki haklıymış gibi müdafaa eder hale düşmek… Polisin kılı bile kıpırdamıyor. Ümit ediyorum Ankara Valisi, İçişleri, Başbakan da biraz daha hassasiyet gösterir. Bu hadiselerin tekerrür etmemesi için herkesin mutedil olması itidale gelmesi icap eder. İnşallah tekerrür etmez.”

KILIÇDAROĞLU DA ZİYARET ETTİ

Yaralıları ziyaret eden bir diğer lider de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Hepimiz siyaset yapıyoruz. Demokratik ortamda siyaset yapmak, düşüncelerinizi ifade etmek, inandığınız düşünceleri şu veya bu şekilde kamuoyu duysun diye pankartlar, afişler asmak siyasetin geleneğidir. Şiddet uygulamak, insanları sopayla dövmek, gecenin bir yarısında 10-20 kişi baskın düzenlemek, insanları yaralamak doğru değil. Türkiye’nin bunları aşması lazım. Böyle bir tablo Türkiye önüne konulacaksa bu gelecek açısından da çok vahim. Geçmişte buna benzer acı olaylar yaşadık. Türkiye’nin bu acı olayları yaşamaması lazım. Bütün siyasal partiler demokratik ortamda düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Hangi parti olursa olsun. Hepsine saygı duyuyoruz ama bu saygının ölçüsü şiddetin olmamasına bağlıdır. Benzer bir tabloyu Türkiye’nin yaşamaması lazım. En büyük dilek, arzumuz bu.”

YARALI SAADET ADAYI İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Saadet Partisi milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, ifadesi alınan 4 MHP’linin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, “Tartışmanın, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi taraftarlarının olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişilere müdahale ettiği, daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışmanın büyüdüğü, bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk’ün kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtığı” belirtildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı talimatı ile 5 kişi hakkında adli işlem başlatılırken silah kullandığı belirtilen açıklamada, Mehmet Fethi Öztürk için gözaltına alınma talimatı verildiği ve hastanedeki tedavi işlemlerinin tamamlanmasından sonra mevcutlu olarak Adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

SAADET PARTİSİ, PARTİLİLERİNE SİLAH DAYANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Saadet Partisi’nden olayın ardından yapılan açıklamada partililerin ağzına silah dayandığı, MHP’den yapılan açıklamada ise Saadet Partililerin silah çektiği iddialarına yer verilmişti.(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 16:39

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