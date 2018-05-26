â€˜Kim gelecekse ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rsÄ±n, herkes Ã¶zgÃ¼r olsunâ€™

Kocaeliâ€™nin Derince ilÃ§esi Esentepe Mahallesiâ€™ndeki yurttaÅŸlarÄ±n seÃ§im tercihini ne belirliyor ?

Kübra LAZ

Mert SAMYELÄ°

Kocaeli

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan milletvekili aday listeleri de açÄ±klandÄ±. Listelerde yer alanlar, almayanlar, partilerin seçim bildirgeleri hemen her konu vatandaÅŸÄ±n da gündemi. Kocaeli’nin Derince ilçesi Esentepe Mahallesi’nde tüm bu tartÄ±ÅŸmalarÄ± yurttaÅŸlar nasÄ±l deÄŸerlendiriyor, seçimlerde tercihini ne belirliyor sorularÄ±na yanÄ±t aradÄ±k.

16 Nisan’da gerçekleÅŸtirilen referandumda Derince ilçesinde ‘evet’ oylarÄ± yüzde 52 çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. ÇenedaÄŸ Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yer alan Esentepe ise demografik yapÄ±sÄ± nedeniyle ilçe genelindeki eÄŸilimden farklÄ±lÄ±k gösteriyor. Kürt ve Alevi yurttaÅŸlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ikamet ettiÄŸi, bir kaç sokakta hurdacÄ±lÄ±k yaparak geçimini saÄŸlayan romanlarÄ±n olduÄŸu mahallede, yurttaÅŸlarÄ±n tercihi daha çok ‘hayÄ±r’ oyu vermek ÅŸeklinde olmuÅŸtu. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine ‘hayÄ±r’ diyerek tek adam rejimine karÅŸÄ± çÄ±kan yurttaÅŸlarÄ±n 24 Haziran seçimlerinde de tercihi daha çok “tek adama” izin vermemek duygusunun belirlediÄŸini söylemek gerekiyor. Ekonomide yaÅŸanan geliÅŸmelerin erken seçim kararÄ± alÄ±nmasÄ±nda etkili olduÄŸunun düÅŸünen Esentepeliler HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸinde hem fikirler. AKP’ye oy verenlerde ise ekonomideki olumsuz gidiÅŸat daha çok dÄ±ÅŸ güçlere baÄŸlansa da geçimini hurdacÄ±lÄ±k yaparak saÄŸlayan roman kadÄ±nlarÄ±n tercihini dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸlÄ±k ve yok sayÄ±lmaya karÅŸÄ± tepki belirleyecek gibi duruyor.

Haydar Halis iÅŸçi emeklisi. Ekonomide yaÅŸanan olumsuz geliÅŸmelerin erken seçim kararÄ± alÄ±nmasÄ±nda etkili olduÄŸunu söyleyen Halis “Bu hükümet ülkeyi 16 yÄ±ldÄ±r düÅŸmanca yönetiyor. Hiçbir ÅŸey bÄ±rakmadÄ±lar’’ ÅŸeklinde konuÅŸtu. ‘‘Tek bildiÄŸim, ne olursa olsun, bu seçimi kaybedecekler” diyen HakkÄ± Ä°rmiÅŸ’e göre ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± Millet Ä°ttifakÄ± desteklenmeli. Ä°rmiÅŸ “Bu iÅŸin artÄ±k saÄŸÄ± solu kalmadÄ±. Bu seçimi kazanmaktan baÅŸka bir çaremiz yok amacÄ±mÄ±z da bu olmalÄ±. Ama biz bölündüÄŸümüz için oy alÄ±yor’’ ÅŸeklinde konuÅŸtu. Partilerin birleÅŸmemesinin sebebinin ideolojik olduÄŸunu da belirten Ä°rmiÅŸ “KaybettiÄŸimiz haklarÄ±mÄ±zÄ± geri almak için tek adama karÅŸÄ± mücadele etmemiz gerekiyor’’ dedi.

‘BEN CHP’LÄ°YÄ°M ANCAK GEREKÄ°RSE HDP’YE OY VERÄ°RÄ°M’

Fabrika iÅŸçisi Birol YoloÄŸlu da dolardaki yükseliÅŸe dikkat çekerek “Rabia diye 4 parmaklarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yorlar, dolar onu bile geçti 5’e dayandÄ± artÄ±k” diye konuÅŸtu. Bu olumsuz gidiÅŸatÄ±n sona ermesi için iktidarÄ±n deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini belirten YoloÄŸlu’na göre bunun içinde HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerekiyor. YoloÄŸlu “Ben CHP’liyim ancak gerekirse oyumu HDP’ye de veririm” dedi.

Bir fabrikada iÅŸçi olan Ersin Akbal da tercihi belirleyen ÅŸeyin “ErdoÄŸan gitsin de kim gelirse gelsin” duygusu olduÄŸunu söylüyor. Akbal “Her ÅŸeye raÄŸmen CHP’nin adaylarÄ±nÄ± gayet iyi buluyorum. Demokrasi yeniden gelsin bunlarÄ± tekrardan düzeltiriz’’ diye konuÅŸtu.

Mehmet AzizoÄŸlu’da iÅŸçi emeklisi. CHP’li olduÄŸunu söyleyen AzizoÄŸlu, milletvekili aday listelerinde yer almayan kimi isimler nedeniyle partisine kÄ±rgÄ±n olduÄŸunu ifade ediyor. AzizoÄŸlu “Benim istediÄŸim bu ülkede ayrÄ±mcÄ±lÄ±k kalksÄ±n. Kim gelecekse ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rsÄ±n herkes özgür olsun’’ dedi.

AKP’LÄ° Ä°ÅžÇÄ°: EKONOMÄ° GAYET Ä°YÄ°

Selim Güzelboylu Deva ilaç fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi. AKP’ye oy veren Güzelboylu’ya göre ekonomi gayet iyi ve 24 Haziran’dan sonra daha da iyi olacak. Güzelboylu “Türkiye dolar yükseldiÄŸinde zam yapmayan 2 ülkeden biridir. DiÄŸeri ise Ä°ngiltere’dir. Ä°ngiltere sömürgeci bir ülke, o yapmaz ama biz bu haldeyken bile zam yapmÄ±yoruz. Ekonomi gayet iyi durumda bence herkesin yastÄ±k altÄ±nda parasÄ±nÄ±n olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Dolar yükselmesinin de sebebinin dÄ±ÅŸ güçler olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Geçenlerde Çin’e Amerika müdahale etti. Para deÄŸeri düÅŸtü, bizim ülkemizde ki de aynen budur” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Selma ev kadÄ±nÄ±. KadÄ±n milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸüklüÄŸüne tepkili. Bu durumun kadÄ±nlara verilen deÄŸeri bir kez daha gösterdiÄŸini söyleyen Selma “Her zaman ikinci statüde bÄ±rakÄ±lÄ±yoruz. Tek adam sistemini deÄŸiÅŸtirirsek, o zaman düzelir diye umuyorum” dedi.

‘KADINLAR BÖYLE ÅžEYLERDEN ANLAMAZ DÄ°YORLAR’

HurdacÄ±lÄ±k yaparak geçimini saÄŸlayan roman kadÄ±nlarÄ±n en büyük derdi ise ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve yoksulluk. Okuma yazmayÄ± bilmediÄŸini, bu nedenle iÅŸ bulmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± için hurdacÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Nefise, “Zaten biz kadÄ±nlar için böyle ÅŸeylerden çok da anlamaz diyorlar. Ancak öÄŸrenmemize izin vermediler. Bundan ise hükümeti sorumlu tutuyorum. Benim tek suçum roman olarak doÄŸmaktÄ±. Okuma yazmasÄ± olana iÅŸ var bize yok. SanÄ±yorlar ki keyfimizden öÄŸrenmedik. Bir de kendi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸe dahi göz koyuyorlar. El arabamÄ±za kadar karÄ±ÅŸÄ±yorlar’’diye konuÅŸtu. Bugüne kadar verdiÄŸi oyun hayatÄ±nda hiçbir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmediÄŸini söyleyen Nefise “Biz bu hükümete nasÄ±l oy vereceÄŸiz. SaÄŸlÄ±k güvencemiz yok, çocuklarÄ±mÄ±za bakamÄ±yoruz. Hükümet Kürtleri ve Suriyelileri olduÄŸu gibi biz romanlarÄ± da dÄ±ÅŸlÄ±yor’’ dedi.

ArkadaÅŸlarÄ± FatoÅŸ ve Aysel’in durumu da Nefise’den farklÄ± deÄŸil. Onlar da okuma yazma bilmiyor, onlar da hurdacÄ±lÄ±k yapÄ±yor. Aysel mecliste tek bir roman vekil olmasÄ±nÄ±n romanlarÄ±n dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesi olduÄŸunu söylüyor ve her üçü de bu seçimde ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmayan adaylara oy vereceklerini belirtiyorlar.

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