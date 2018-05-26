PolatlÄ±â€™da seÃ§imi, iÅŸÃ§ilerin grevden ne Ã¶ÄŸrendikleri belirleyecek

AKP, MHP, HDP ve Ä°YÄ° Partiye oy veren iÅŸÃ§ilerle 24 Haziran seÃ§imini konuÅŸtuk.

Ayhan AYDOÄžAN

Ankara

PolatlÄ±, ORS ve Hema gibi iki dev metal fabrikasÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran bir ilçe ve neredeyse tamamÄ± ORS’nin tedarikçilerinden oluÅŸan bir organize sanayiye sahip. KÄ±sacasÄ± Ankara’nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda bir iÅŸçi kentinden bahsediyoruz. Hal böyle olunca, ilçenin seçimlere dair en net fotoÄŸrafÄ±nÄ± iÅŸçilerle konuÅŸarak çekebileceÄŸimizi düÅŸündük ve ORS, PolatlÄ± Organize Sanayi (POS) iÅŸçileriyle seçimi deÄŸerlendirmek üzere yola koyulduk.

Öncelikle ‘BaÅŸkanlÄ±k Referandumu’ ve ‘2015 Genel Seçimi’ sonuçlarÄ±ndan kÄ±saca bahsetmekte yarar var. Ankara’nÄ±n PolatlÄ± ilçesinde, 2015 genel seçimlerde AKP yüzde 47, MHP yüzde 28 CHP yüzde 17, HDP yüzde 7 oy aldÄ±. BaÅŸkanlÄ±k referandumu ise ‘Evet’ yüzde 54, ‘HayÄ±r’ yüzde 46 ÅŸeklinde sonuçlandÄ±.

GREVLE SEÇÄ°MLERE YAKLAÅžIM DA DEÄžÄ°ÅžTÄ°

2015 senesinde AKP ve MHP’nin oy toplamÄ± yüzde 75 iken, bir sonraki seçimlerde bu bloÄŸun oluÅŸturduÄŸu ‘Evet’ tercihinin yüzde 54 olmasÄ±, neredeyse yüzde 20’lik bir deÄŸiÅŸim çok ÅŸey anlatÄ±yor. Bu iki seçim arasÄ±nda ne oldu da bu blok eridi diye soracak olursanÄ±z, buna dair uzun bir analiz yapÄ±labilir ya da kÄ±saca ‘2015 Metal Grevi’ diyebilir ve iÅŸi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±rÄ±z. Fakat bu durum PolatlÄ±’nÄ±n geleneksel oy aralÄ±ÄŸÄ±nda sola doÄŸru büyük bir kayma var gibi kaba bir yoruma denk düÅŸmüyor. DeÄŸiÅŸim seçimlerde iÅŸçilerin patrona baÄŸÄ±mlÄ±, onu iÅŸaret fiÅŸeÄŸi olarak görme durumunun hayli gerilemesi ve sermayenin iÅŸaret ettiÄŸi bloÄŸun eskisi kadar raÄŸbet görmemesi. Bunu BaÅŸkanlÄ±k Referandumdan önce bir iÅŸçi ÅŸu ÅŸekilde özetlemiÅŸti: “Ä°lk defa bir seçimde bu kadar tartÄ±ÅŸÄ±p konuÅŸuyoruz, önceden patron ‘Ä°stikrar giderse fabrika batar, hepimiz iÅŸsiz kalÄ±rÄ±z’ diyordu. Onu dedikten sonra senin ne düÅŸündüÄŸünün çok önemi kalmÄ±yordu. Ama ÅŸimdi patron öyle bir ÅŸey söylese dahi kimsenin umurunda deÄŸil. BabamÄ±zÄ±n o olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik.” KÄ±saca iki seçim arasÄ±nda iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nda oluÅŸan deÄŸiÅŸimi ortaya koyduktan sonra güncel deÄŸerlendirmelere dönelim.

‘ONLAR ARTIK DEVLETLÜ Ä°ÅžÇÄ°’

ORS iÅŸçileriyle önceki konuÅŸmalarÄ±mÄ±zda fabrikada AKP, MHP, Menzil TarikatÄ± ve HDP’li olarak kendini ifade eden bir kesim vardÄ±. Åžimdi bu kesime yeni bir aktör Ä°YÄ° Parti de katÄ±lmÄ±ÅŸ. KonuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçiler arasÄ±nda azÄ±msanmayacak bir ‘Ä°YÄ° Particiyim ben’ diyeni gördük. Ä°ÅŸçilerden ve onlarÄ±n anlatÄ±mÄ±na bakacak olursak, fabrikada MHP tabanÄ±ndan çok ciddi bir aÅŸÄ±nma var. Önceki yÄ±llara göre önemli bir deÄŸiÅŸim de çok az Menzilci iÅŸçi görmemiz oldu. Bunun sebebini diÄŸer iÅŸçiler ‘Onlar artÄ±k Devletlü oldu. Ä°ÅŸçi olmaya tenezzül etmiyorlar’ ÅŸeklinde deÄŸerlendiriyor.

'O ZAMAN Ä°ÅžÇÄ°YDÄ°K, ÅžÄ°MDÄ° KONUMUMUZ FARKLI'

Biz konuÅŸmaya öncekine kÄ±yasla az sayÄ±da bulunan Menzilcilerden baÅŸlÄ±yoruz. Kimi desteklediÄŸini sorunca “DesteklediÄŸimiz deÄŸil içinde bulunduÄŸumuz bir yapÄ± var. Buradan kahinlik yapmak günahtÄ±r ama kazanacaÄŸÄ±mÄ±za dair inancÄ±mÄ±z kuvvetli” diyerek, bir düzeltmeyle söze giriyor. Ä°ki seçim arasÄ±ndaki kaymayÄ± sorduÄŸumuz da ise o iki seçim arasÄ± AKP’nin mahalleyi ev ev örgütleme gücü olan Fetullah Gülen Hareketinin AKP’yi sÄ±rtÄ±ndan vurduÄŸunu AKP’nin alelacele ev ev gezmeden girdiÄŸi seçimden çok iyi bir netice çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. “Oradaki boÅŸluÄŸu mu dolduracaksanÄ±z?” sorusuna ise kendilerinin boÅŸluk doldurmak için deÄŸil kendi amellerini var etmek için bu davaya girdiklerini söyleyip ikinci düzeltmesini yapÄ±yor. ArdÄ±ndan bu seçimde artÄ±k mahalleyle AKP Genel Merkezinin arasÄ±ndaki baÄŸÄ±n kopuk olmayacaÄŸÄ± garantisini ekliyor. Son olarak, kendilerinin de 2015 Metal Grevi’nde ORS’de greve çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, mevcut hükümetin bu hafta içinde bir grevi daha yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyip, bu duruma karÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda: “O zaman iÅŸçiydik o pencereden bakÄ±yorduk. Åžimdi bulunduÄŸumuz konum farklÄ±, hem hükümeti kem patronlarÄ± hem iÅŸçileri gözetmek durumundayÄ±z. O yüzden grevler yasaklanmasÄ±n gibi kesin bir söz söyleyemem” ÅŸeklinde cevap alÄ±yoruz.

'ERDOÄžAN Ä°YÄ° DE ARABULUCULUK Ä°ÅžÄ°NÄ° Ä°YÄ° ETMEDÄ°'

AKP’li iÅŸçilerle ise mevcut ekonomik durumu konuÅŸurken sohbetin sonu “Ailemde de durum kötüydü babamÄ±zÄ± terk etmedik. Kabul burada da kötü ama Reis’i terk etmeyeceÄŸim” noktasÄ±na geliyor. AKP’li iÅŸçilerle ÅŸimdiki konuÅŸmamÄ±zÄ±n farkÄ±, önceki seçimlerde ülke ekonomisinin iyiye gittiÄŸini söyleyerek bu iyiliÄŸin devamÄ± için ErdoÄŸan’Ä±n arkasÄ±nda durduklarÄ±nÄ± söylüyorlardÄ±. Åžimdi ise ekonomik durumu kabulleniÅŸ var ama bu sefer de bu kötü durumda ErdoÄŸan’Ä± bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± söylüyorlar. Bitirirken AKP’li iÅŸçilerden birisi “ErdoÄŸan iyi hoÅŸ da bu arabuluculuk iÅŸini iyi etmedi. HanÄ±m iÅŸten atÄ±ldÄ±. Daha mahkemeye çÄ±kamadÄ±. Hadi ben neyse de hanÄ±mÄ±n oyunu hayatta alamaz bu sefer” dedi.

Özetleyecek olursak, AKP, referandum öncesi PolatlÄ±’da kaybettiÄŸi tabana dokunma olanaÄŸÄ±nÄ± Menzilcilerle yeniden yaratmÄ±ÅŸa benziyor. Ama ittifak gücü MHP’nin tabanÄ±nÄ±n ciddi bir kÄ±smÄ±nÄ± da Ä°YÄ° Partiye kaptÄ±rmÄ±ÅŸ durumda. AKP’nin en çok elini kolunu baÄŸlayan ise bölgedeki patronlarÄ±n iÅŸçiyi yönlendirebilme yeteneÄŸini kaybetmiÅŸ olmasÄ±. Bu seçimin sonucunu patronun nereyi iÅŸaret ettiÄŸi belirlemeyecek, çünkü o az çok belli. PolatlÄ±’da seçimi, iÅŸçilerin bölgedeki patronlarÄ± iÅŸaret fiÅŸeÄŸi olarak görmeme eÄŸiliminin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yani grevden ne öÄŸrendikleri belirleyecek.

FABRÄ°KADAN BAKINCA AKP-MHP Ä°ÅžÇÄ° DÜÅžMANI

Ä°YÄ° Partili iÅŸçiyle seçimin akÄ±betini konuÅŸtuÄŸumuzda ise kendisinin eski bir MHP’li olduÄŸunu, grev zamanÄ± MHP’li belediyenin fabrikaya seyyar tuvalet bile getirmediÄŸini, o andan itibaren yeni arayÄ±ÅŸa girdiÄŸini ve yanÄ±t olarak Ä°YÄ° Parti’yi bulduÄŸunu söylüyor. ORS patronunun AKP’li olduÄŸunu ve onunla yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n da ortada olduÄŸunu söyleyen iÅŸçi, karÅŸÄ± taraf diye nitelendirdiÄŸi AKP ve MHP’yi ülke deÄŸerlendirmeleri üzerinden olmasa da kendi yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±klarÄ± üzerinden “iÅŸçi düÅŸmanÄ±” olarak gördüÄŸünü söylüyor. Ä°YÄ° Parti’nin iÅŸçi politikasÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda ise, “Az önce internetten AkÅŸener BaÅŸkan’Ä±n Konya konuÅŸmasÄ±nÄ± dinledim. ‘Kendi yandaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± zengin etmek için Türkiye ekonomisinin içine tükürdünüz’ diye baÅŸladÄ±. ‘Konya Organize Sanayi’de kriz nedeniyle 935 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±’ diye bitirdi. Åžimdi bu kadÄ±na diyebilir misin iÅŸçilerin sözünü söylemiyor diye” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. “Kaç iÅŸçi milletvekili adayÄ± var Ä°YÄ° Partinin” dediÄŸimizde ise “AÄŸabey sen de buldun da bunuyorsun. Bu seçimde iÅŸçiden emekçiden yana konuÅŸma yapar, diÄŸer seçimde de aday yapar” dedi.

GREV SEÇÄ°ME DE YANSIYOR, NEDEN ENGELLEMESÄ°N

HDP’li iÅŸçi iyi bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸunu belirterek, memlekette olan biteni oradan takip ettiÄŸini söylüyor. Son zamanlarda en çok zoruna giden ÅŸeyin ise Bakan Mehmet ÅžimÅŸek’in twiterda dönen “Bugün dokuz fakir aile ziyaretine gideceÄŸim” lafÄ± olmuÅŸ. Kendisi de iÅŸçi olduÄŸu için bu fakirlik sÄ±nÄ±fÄ±na girdiÄŸini dile getiren iÅŸçi, kendilerinden sanki hayvanat bahçesinde numunelik hayvan geziyorlarmÄ±ÅŸ gibi bahsedildiÄŸini söyledi. Grev yasaklarÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda ise “O mevzulara az önce anlattÄ±ÄŸÄ±m olaydaki gibi sinirlenmiyorum. Burada bir grev yaÅŸadÄ±k ve bunun bir sonraki seçime ciddi yansÄ±malarÄ± oldu. Benim bu bildiÄŸimi koskoca CumhurbaÅŸkanÄ± bilmiyor mu? Kendi aleyhinde olacak bir ÅŸeyi adam niye engellemesin. Hayata kendi penceresinden bakÄ±yor” diyerek cevapladÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 MayÄ±s 2018 21:48

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