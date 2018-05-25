Erdoğan'ın açıkladığı vaatler, daha önce AKP tarafından reddedilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesindeki vaatlerin daha önce yine AKP tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinde “Polis ve öğretmene 3 bin 600 ek gösterge” ücreti ve “Cemevlerine hukuki statü” vaatlerinin daha önce reddedildiği ortaya çıktı. CHP’liler, daha önce her iki konuda verdikleri önergelerin rededildiğini hatırlattarak tepki gösterdi: “Dün reddettiklerini bugün seçim vaadi yaptılar.”

16 yıldır ülkeyi yöneten partisinin, yeniden seçilmesi halinde yapacaklarını sıralayan Erdoğan’ın önceki gün Ankara’da seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı beyannamede “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600 güne çıkaracağız” vaadi de yer alıyordu.

‘Kamu görevlilerine müjde’ olarak açıklanan bu vaadin, 5 ay önce CHP grubu tarafından önerdiği ve AKP’liler tarafından önergenin reddedildiği ortaya çıktı. CHP’li vekillerden Bihlun Tamaylıgil, Lale Karabıyık, Utku Çakırözer ve Kadim Durmaz’ın imzasıyla verilen önerge’de gösterge ücretlerinni yüzde 20 oranında arttırılması reklif edilmiş nancak bu teklif AKP’li vekillerin oyları ile reddedilmiş.

CEMEVLERİ ÖNERİSİ DE REDDEDİLDİ

AKP beyannamesinde yer alan bir başka konu ise cemevleri. Beyannamede “...geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız” ifadeleri ile cemevlerine hukuki statü tanınacağı vaat ediliyor. Beyannamede ‘hukuki statü’ verileceği açıklanan cemevlerinin ‘tamir ve tadilat giderlerinin Diyanet İşleri Başbkanlığınca karşılanması’ için verilen önerge de yine AKP oyları ile reddedildi.

BU İLK DEĞİL

AKP’nin vaatlerine ilişkin tartışmalar ilk değil. Daha önce de CHP’nin 7 Haziran seçimlerinde taşeron işçilerin kadroya alınması ve asgari ücretin bin 500 TL yapılması vaadine seçim beyannamesinde yer vermiş, ancak bunun mümkün olmadığını söyleyen AKP, 1 Kasım seçimlerinde aynı vaatleri seçim beyannamesine almıştı. Son olarak açıklanan 24 milyarlık ‘seçim paketin’de de CHP’nin daha önce vaat ettiği emekliye ikramiye de yer aldı. O dönem Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek’in “Bütün bunları yapsınlar, kaynak göstersinler sadece şapka çıkartmam yani ben samimi olarak söylüyorum derimki: Ben de CHP’ye oy vereceğim...” sözlerini hatırlatan CHP’liler de Şimşek’in CHP’ye oy vermesini beklediklerini açıkladı.

'BİZ ÖNERDİK ONLAR REDDETTİ'

AKP’nin seçim vaatlerine ilişkin CHP’lilerden hatırlatmalar yapıldı. CHP’li Barış Yarkadaş, “AKP, TBMM’ye verdiğimiz kanun tekliflerini seçim vaadi olarak açıkladı. Sadece bu mu! Tabii ki hayır; önergelerimizdeki teklifleri de alt alta sıralayıp kendi vaadleri gibi duyurmuşlar. Oysa ki; bugün vaad dediklerinin tamamını biz önermiştik onlar da reddetmişti” diye tepki gösterdi.

CHP’li Tuncay Özkan açıklanan bu vaatlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özkan,“Önce asgari ücret artışı, eksik de olsa emekliye iki maaş ikramiye ve taşeron projemizi çalmışlardı. Şimdi de Meclis’te RED verdikleri “Polis ve öğretmene 3600 gösterge” ve “Cemevi” önergelerimizi seçim beyannamelerine kopyalamışlar... Boşa demiyoruz; CHP yapar AKP çalar!” diye yazdı.

İNCE’DEN ERDOĞAN’A: 16 SENEDİR AKLIN NEREDEYDİ?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Uşak’ta konuştu. AKP’nin seçim beyannamesinde yer alan vaatlere değinen İnce, “16 yıldır aklın neredeydi? Madem vereceksin çıkar bir KHK çıkar seçimden önce ver” dedi.

İnce şunları söyledi: “Benim hemşehrim 16 senedir Türkiye’yi yönetiyor. Ne zaman Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olunca dediki; öğretemen 3 bib 600 ek göstergeyi verecek, baktım heşehrim 3 bin 600 ek göstergeyi vereceğim diyor. 16 senedir aklın neredeydi? CHP Kasım 2012 önerge vermiş, 3 bin 600 ek gösterge verilsin diye kim reddetmiş, AKP. 16 senedir vermemişsin şimdi çıkıp vereceğim diyorsun sana kim inanır. Madem vereceksin çıkar bir KHK çıkar seçimden önce ver.”

EĞİTİM SEN VE CEM VAKFINDAN TEPKİ

Erdoğan’ın seçim vaatlerine Eğitim Sen ve Cem Vakfı’ndan tepki geldi. Eğitim Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada AKP’nin ‘emeklilik ek göstergeleri’nin 3 bin 600’e çıkartılacağı yönündeki vaadine tepki gösterilerek, “3 bin 600 ek gösterge uygulaması çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın, 24 Haziran seçiminden sonra değil, derhal hayata geçirilmelidir” denildi.

Cem Vakfı tarafından yapılan açıklamada ise “Anayasamızın emredici hükümlerinin dahi üstünde yer alan AİHM’nin 26 Nisan 2016’da verdiği ‘Hüküm’ gereğince Cemevleri zaten hukuken ibadethanedir. Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir şey söylememekte, ihmal ettiği uluslararası mükellefiyetlerini yeni bir söylemle dile getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı daha samimi ve bununla neyi kastettiğini daha açık bir şekilde kamuoyuna açıklamalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 18:44

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