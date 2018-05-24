Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine bir ret daha

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini reddeden mahkemenin kararına bir üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye talebinin reddedilmesine dair bulunulan itiraz da Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.

HDP Hukuk Komisyonu, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebinin Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesi kararına karşı 22 Mayıs’ta itirazda bulunmuştu.



Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından itiraz başvurusunun da reddedildiğini duyurdu.



Karaman, şu paylaşımda bulundu:



“Sayın Demirtaş’ın tahliye talebinin reddi kararına karşı yaptığımız itiraz Ankara 20. Ağır Ceza tarafından red edildi. Önümüzdeki tek seçenek, öncelikli ele alma ve tedbir talebiyle, AYM’ye başvuru.” (HABER MERKEZİ)



Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 15:36

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