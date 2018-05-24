TÜDEF seçim öncesi tüketici taleplerini açıkladı

Tüketici Dernekleri Federasyonu seçimlerde tüketici haklarını en iyi karşılayan aday ve partilere oy vereceklerini açıkladı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) yaptığı yazılı açıklamada, “24 Haziran’da tüketiciler olarak oyumuzu tüketici haklarını en iyi karşılayan cumhurbaşkanı adayı ve partilere vereceğiz” dedi.

Yapılan açıklamada tüketicilerin talepleri şu şekilde sıralandı: “Tüketici sorunlarına anında müdahale edebilecek, bu konudaki düzenlemeleri ve planlamaları yapabilecek tam yetkili, özerk bir tüketici üst kurulu kurulmalı ve bu oluşumda tüketici örgütlerinin etkin temsili sağlanmalıdır. BDDK, EPDK, Rekabet Kurulu, RTÜK gibi üst kurullar olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren tüm sosyal ve ekonomik kurul ve kuruluşlarda tüketicilerin etkin temsili sağlanmalıdır. Tüketicilerin ‘Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı’ doğrultusunda tarladan mutfağa 4-5 kat artan mutfak enflasyonu mutlaka önlenmeli; et, ekmek, süt gibi temel gıda politikaları ve fiyatlarının belirlenmesinde tüketici temsiliyeti sağlanmalı; asgari ücret yeniden düzenlenmeli; emeklilerimizin maaşları insanca yaşanılacak rakamlara ulaştırılmalı; bankalarca verilen promosyonlar hakkaniyetli bir biçimde yükseltilmeli; temel gereksinimlerini karşılayamayacak düzeyde olan her aileye sosyoekonomik olanaklar sağlanmalı; işsizlik ve yoksulluk önlenmelidir. Elektrikte milyonlarca tüketiciyi mağdur eden kayıp kaçak bedellerinin tüketicilerden alınmasına son verilmeli; ilgili yasal düzenlemeler yapılarak geriye dönük alacakların vatandaşlara ödeneceği kamuoyuna açıklanmalıdır. Bankalarca tüketiciden haksız yere alınan milyarlarca ücret ve komisyonlar kaldırılmalıdır. NBŞ lobisi önlenmeli, özelleştirmeler iptal edilerek şeker fabrikalarımız ihya edilmelidir.” (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 15:25

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