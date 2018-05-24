ABD'den İran şirketleriyle ilişkili 4 Türk şirketi ve 1 Türke yaptırım

ABD Hazinesi, İran merkezli şirketlerle ilişkili 4 Türk şirketi ve 1 Türk vatandaşını 'terörizmin finansmanı' suçlamasıyla yaptırım listesine aldı.

ABD Hazinesi, İran'daki havayolu şirketlerine parça tedariki yapan 1 Türkiye vatandaşı ve 4 Türk şirketini "terörizmin finansmanıyla" suçlamasıyla yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, Suçlanan Türkiye vatandaşının Gülnihal Yegane ile şirketler Trigron Lojistik, 3G Lojistik, Otik Aviation ve RA Havacılık'ın İran'a yönelik finansal yaptırımlar yönetmeliği kapsamındaki ikincil yaptırımlara tabi olacağı belirtildi.

ABD Hazinesi'nin ikincil yaptırımlarına tabi olan şahıslar ya da kurumların ABD'de finansal hizmetlere erişimine sınırlama getiriliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin, tedarikçilerin, İran'a uygulanan yaptırımlar kapsamında ABD'de üretilmiş ürünlerin satışını yasaklayan ABD yasasını çiğnediğini açıkladı.

Yaptım listesine giren Gülnihal Yegane'nin yaklaşık 10 yıldır lojistik sektöründe olduğu belirtiliyor.

ABD Hazinesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada İran'da Mahan Air adlı bir şirkete sağlanan parçaların Devrim Muhafızları'nı desteklemek için ve İran'ın "devlet destekli terör eylemlerinde" kullanıldığı belirtildi.

Yegane, bu şirketler ile İran arasındaki bağlantıyı kurmakla suçlanıyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 18:23

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