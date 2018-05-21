ABD: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz

Pompeo'nun 'Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz' açıklamasına Ruhani'den cevap: Sen kim oluyorsun da İran adına karar veriyorsun?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'daki Heritage Vakfı'nda 'Nükleer anlaşmadan çekildikten sonra: Yeni bir İran stratejisi' başlıklı konuşma yaptı. Tahran'la 'yeni anlaşmaya varmak ve ilişki kurmak' için 12 şart sıralayan Pompeo, aksi takdirde İran'ı rejim değişikliğiyle tehdit etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Pompeo'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

♦ İran rejimine eşi benzeri görülmemiş mali baskı uygulayacağız. Tahran'daki liderlerin bizim ciddiyetimize dair en ufak şüpheleri olmasın.

♦ İran rejimi kendisi ve halkı için seçtiği kabul edilemez yoldan çıkıp rotasını değiştirmezse ABD'nin uyguladığı yaptırımlar altında çektiği ıstırap çok daha acı verici olacak.

♦ ABD, İran'la ilgili yaptırımlarını ilerletiyor, tamamlandıklarında bunların tarihteki en güçlü yaptırımlar olacak.

♦ Amerikan yaptırımları tüm güçleriyle yürürlüğe girdiğinde İran bir tercih yapmak zorunda kalacak: Ya içerde ekonomisini yaşam destek ünitesine bağlı tutabilmek için uğraşacak ya da milli servetini yurtdışı operasyonlarına harcamaya devam edecek. Ama her ikisini birden yapmak için kaynağı olmayacak.

♦ ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın her türlü saldırganlığını geri püskürtmek için Pentagon ve bölgesel müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışacak.

♦ Bugün açıkladığımız stratejiye bölgedeki ve dünya çapındaki en önemli müttefiklerimizin, ortaklarımızın desteğini istiyoruz. Bununla sadece Avrupalı müttefiklerimizi kast etmiyorum. Avrupa'daki müttefiklerimizin İran'la eski nükleer anlaşmayı hayatta tutmaya çalışabileceğinin farkındayız. Bu onların kararıdır. Biizm nerede durduğumuzu biliyorlar.

♦ ABD yaptırımlarını ihlal eden şekilde İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerden hesap soracağız.

♦ İran rejimine yeniden yaptırım ve baskı kampanyamızın birçok dostumuz içim mali ve ekonomik zorluklar çıkaracağını anlıyoruz. Hatta Amerika açısından bile ekonomik meydan okumalar oluşturuyor. Biz onların endişelerini dinlemek istiyoruz ama biliyorsunuz İran'da yasaklı işler yapanlara hesap soracağız. ABD'nin İran politikasını anlatmak için gelecek haftalarda dünya çapında tüm ülkelere uzmanlardan oluşan heyetler göndereceğiz.

♦ Ortadoğu'ya hükmetmek için bir daha asla İran'ın eline açık çek geçmeyecek.

♦ İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, Avrupa'da gizli suikast operasyonları düzenliyor.

♦ ABD ile müttefikleri, İran'ın operasyon elemanları ile onların Hizbullah'tan müttefiklerinin dünya çapında izini sürecek ve onları ezip çökertecek.

♦ ABD, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı (KOEP) yeninden müzakere etmeyecek, yeni bir anlaşma müzakere edecek.

"İran büyük değişikliklere giderse ABD, tüm yaptırımları kaldırıp diplomatik ve ticari ilişkileri tam manasıyla yeniden tesis etmeye, ekonomisinin modernizasyonunu desteklemeye istekli" diye Pompeo, değişiklikleri şöyle sıraladı:

1- İran, vatandaşlarına muamelesini düzetmeli.

2- İran, uranyum zenginleştirmeyi her daim tamamen durdurmalı.

3- İran, balistik füze programını sona erdirmeli.

4- İran, tüm güçlerini Suriye'den çekmeli.

5- İran, Yemen'de Şii Husilere desteği kesmeli.

6- İran, Lübnan'da Hizbullah'a desteği kesmeli.

7- İran, İsrail'i tehdit etmeye son vermeli.

8- İran ülkede kayıp durumda gözüken ya da suni suçlamalarla hapse atılan tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakmalı.

Bu stratejinin ne kadar süreceğine dair takvim veremem. Nihayetinde İran halkı, İran liderliğiyle ilgili tercihini yapacaktır. Çabuk karar verirlerse şahane olur. Öyle yapmazlarsa bugün ortaya koyduğum sonuçları elde edene dek tüm sertliğimizle devam ettiririz.

RUHANİ'DEN YANIT: SEN KİM OLUYORSUN DA İRAN VE DÜNYA ADINA KARAR VERİYORSUN

Mike Pompeo'nun İran'ı tehdit ettiği konuşmasına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar veriyorsun?'' yanıtı verdi.

Pompeo'nun taleplerini sıralamasının ardından gözler İran yönetimine çevrildi. İranlı bir yetkili, adının yazılmaması kaydıyla Reuters haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.

"Amerika, teslim olup yasa dışı taleplerini kabul etsin diye İran'a baskı uygulamak istiyor'' diyen İranlı yetkili ''Pompeo'nun açıklamaları, Amerika'nın İran'da kesinlikle rejim değişikliği peşinde olduğunu gösterdi'' vurgusu yaptı. (HABER MERKEZİ)

ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD, İran'la nükleer anlaşmadan çekildi

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 20:17

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