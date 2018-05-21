Çerkesler: Soykırım tanınsın, anadilde eğitim hakkı verilsin

Çerkes Soykırımı'nın 154. yılında Kayseri'de yürüyüş düzenleyen Çerkesler, anadilde eğitim talebinin karşılanmasını ve soykırımın tanınmasını istedi.

Kayseri’de Çerkesler, 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın 154. yılında sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kayseri Kafkas Derneği’nin çağrısıyla bir araya gelen Çerkesler, soykırımı lanetledi. Başta Rusya ve Türkiye olmak üzere tüm dünyada sürgünün ve soykırımın tanınması istendi.

Yürüyüş öncesi Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Hayrettin Seyhan, “154. yıl önce sürgüne ve soykırıma uğramış bir millet olarak, tarihin en büyük soykırımını lanetliyoruz. Başta Rusya ve Türkiye olmak üzere soykırımın ve sürgünün tanınmasını istiyoruz” dedi.

Çerkesler olarak taleplerini sıralayan Seyhan, “Çifte vatandaşlık ve geri dönüş haklarının sağlanması, anadilde eğitim talebinin karşılanması, soykırımın tüm dünyada tanınması, asimilasyonlara son verilmesini ve anadilde yayın yapan radyo ve tv kanalı bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Yürüyüşün ardından iftar programı ile anma etkinliği son buldu. (Kayseri/EVRENSEL)

Tsıtsekun

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 21:35

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