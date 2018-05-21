Demirtaş: Çerkes Soykırımı insanlık suçudur ve zaman aşımı yoktur

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş Çerkes soykırımı ile ilgili bir açıklama yayınladı ve 'Çerkes soykırımının acısını paylaşıyoruz' dedi.

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş Çerkes soykırımı ile ilgili yaptığı açıklamada “154üncü yılında Çerkes soykırımının acısını bir kez daha paylaşıyoruz” dedi.

Kafkasya’nın kadim halkı Çerkesler’in tarihinde 21 Mayıs’ın bir kırılma günü oyduğunu vurgulayan Demirtaş; “Çarlık Rusyası 154 yıl önce tam bir imha politikası izlemiş ve 21 Mayıs 1864 günü tarihe Çerkes soykırımının simgesi olarak yazılmıştır. Çerkeslerin direnişi karşısında soykırım uygulayan Çarlık Rusyası yaklaşık 1.5 milyon Çerkesi de sürgün etmiştir. Halkın iç dinamikleri ile gelişimi engellenmiş; özgürce yaşama, kültürünü geleceğe taşıma ve insanlığın ortak kültürüne katkıda bulunma hakkı yok sayılmıştır” dedi.

Çerkeslerin yaşadıkları her yerde kimliklerini geliştirebilmek, kültürlerini ve dillerini yeniden üretebilmek için demokrasi mücadelesi saflarında yerlerini kararlılıkla aldıklarını vurgulayan Demirtaş şunları söyledi:

1997 yılında Dünya Çerkes Birliği’nin başvurusu sonucu Birleşmiş Milletler’de Temsil Edilmeyen Halklar ve Uluslar Örgütü’nün (UNPO) aldığı karar tarihsel bir önemdedir ve

* Çerkes soykırımının kabulü,

* Çerkeslere sürgün ulus statüsü verilmesi,

* Çerkeslere hem Rusya Federasyonu ve hem de yaşadıkları ülke vatandaşlığı, yani çifte vatandaşlık hakkı verilmesi,

* Çerkes halkına tarihsel vatanlarına dönebilme garantisi verilmesi şeklindedir.

Türkiye’nin de bu karara uygun davranması gereklidir. 154 yıl önce bu trajediyi yaşamış olan Çerkes halkı, bugün Türkiye’de ve Ortadoğu’da, Suriye ve Irak’ta yaşananları, o coğrafyadaki Kürt, Arap, Türkmen, Süryani, Ezidi, Hıristiyan ve diğer farklı halkların ve inanç gruplarının gördükleri zulmü çok daha iyi anlayabilir.

Çerkeslerin sürgün ve soykırıma rağmen, kendi kimliklerine, dillerine ve kültürlerine sahip çıkmakta gösterdikleri büyük direnci saygıyla takip ediyoruz. 154üncü yılında Çerkes soykırımının acısını bir kez daha paylaşıyor ve Çerkeslerin anadili, kültürü ve inancıyla özgür, eşit ve demokratik yaşam mücadelesini kendi mücadelemiz olarak kabul ediyoruz. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 22:30

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