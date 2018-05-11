ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası İranlı 6 kişi ve 3 kuruluşun daha yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından İran’a yönelik yaptırımlar kapsamında 6 kişi ile 3 kuruluşun daha yaptırım listesine alındığını duyurdu.

‘DEVRİM MUHAFIZLARIYLA BAĞLANTILI’ İDDİASI

Hazine Bakanlığı, söz konusu kişi ve kurumların bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından listeye eklendiği bildirdi. Açıklamada, listeye eklenen 6 kişi ve bir kuruluşun İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımların hedefinde Devrim Muhafızlarına milyonlarca dolar aktaran ve grubun ‘Zarar veren faaliyetlerine fon sağlayan’ kişileri olduğunu söyledi. Bakanlık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak alınan yaptırım kararında, bu kişi ve kurumların Devrim Muhafızları özel kuvvetleri Kudüs Gücü’nün yönettiği geniş çaplı kambiyo şebekesinin parçası olduklarını ileri sürdü.

6 KİŞİDEN 3’Ü İRAN DOĞUMLU

ABD Hazine Bakanlığı yaptırım uygulanan kişilerin ismini açıklamadı. Ancak listeye alınan 6 kişiden 3’ünün İran doğumlu oldukları, 3 kuruluşun da İran’da kayıtlı bulunduğu bilgisi verildi.

Öte yandan İran Merkez Bankası da İran Devrim Muhafızları ordusunun yasa dışı şekilde ABD doları elde etmesine olanak sağlamakla suçlandı.

ABD’nin kararıyla beraber Birleşik Arap Emirlikleri de, (BAE) yaptırım listesindeki İranlılarla ve şirketlerle iş yapılmasını yasakladı.

‘TÜM GELİR AKIŞINI KESME NİYETİNDEYİZ’

Hazine Bakanı Mnuchin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İran Devrim Muhafızları ordusunun, kaynağı ve istikameti neresi olursa olsun tüm gelir akışını kesme niyetindeyiz” ifadelerini kullandı

İran Devrim Muhafızları ordusu, İran’ın İslami devrimini koruma amacıyla Ayetullah Humeyni tarafından 1979’da kuruldu. Ordu, ülkenin en büyük askeri, siyasi ve ekonomik gücü. Kudüs Gücü ise ordunun ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu özel kuvvetlerinden oluşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump grup için “Yolsuzluğa bulaşmış terör gücü ve milisi” demiş, ekim ayında da gruba yaptırım uygulamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Obama döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ülkeler ve Almanya ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD yönetiminin bu kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos’ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım’da devreye gideceğini duyurmuştu.

ÇİNDEN İRAN'A TİCARET İÇİ DEMİRYOLU HATTI

Öte yandan ABD yönetiminin İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararını eleştiren Çin İran’a yeni bir demiryolu bağlantısının açılışını yaptı. Çin resmi haber ajansı Şinhua, Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Bayan Nur şehrinden başlayan demiryolu hattından ilk yük treninin yola çıktığını duyurdu.

İran'a uygulanan yaptırımların sona ermesinin ardından Çin ve İran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki 10 yıl içinde 504 milyar avroya çıkartılması kararlaştırmıştı. (DIŞ HABERLER)

'ABD, İran'ın ekonomisini zayıflatarak nüfuzunu azaltmak istiyor'

ABD, İran'la nükleer anlaşmadan çekildi

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 21:05

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