Barış Atay, HDP’den milletvekili adayı oldu

Oyuncu Barış Atay HDP'den milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

Tiyatro oyuncusu Barış Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla HDP’den aday olduğunu duyurdu.

Oyuncu, sosyal medya payşlaşımında yine HDP'den aday olan Erkan Baş'ın paylaşımını alıntılarayak "Sosyalizm mücadelesi; ekip ve yoldaşlık işidir. #SözKardeşim yoldaşlarımın ve Parti’nin verdiği sorumluluk ve görev bilinciyle, seni orada da yalnız bırakmayacağım" ifadelerini paylaştı.

Atay, geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan’ın hedef göstermesi üzerine gözaltına alınmıştı.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 18:24

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