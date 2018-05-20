Erkan Baş, HDP'den milletvekili adaylığını açıkladı

Fotoğraf: @erkbas/Twitter

Erkan Baş, HDP'den milletvekili adaylığını açıkladı

    • 20 Mayıs 2018 15:44

    Erkan Baş, 'HDP’den öneri geldi. Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım destekledi, partim görev verdi' diyerek milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kurucu Meclis Üyesi Erkan Baş, HDP’den milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

    Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Baş, şunları söyledi:

    “HDP’den öneri geldi. Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım destekledi, Partim görev verdi. Hazırız. #SözKardeşim , İşçilerin, gençlerin, devrimcilerin, sosyalizmin sesini meclise taşıyacak; düzenin çarkına çomak sokacağız.”

    (HABER MERKEZİ)

    Barış Atay, HDP’den milletvekili adayı oldu

    Ahmet Şık: İstanbul'dan HDP milletvekili adayıyım

    Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 16:02
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Erkan BaşHDPerken seçim