Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 16:02
Fotoğraf: @erkbas/Twitter
Erkan Baş, HDP'den milletvekili adaylığını açıkladı
20 Mayıs 2018 15:44
Erkan Baş, 'HDP’den öneri geldi. Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım destekledi, partim görev verdi' diyerek milletvekili adayı olduğunu duyurdu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kurucu Meclis Üyesi Erkan Baş, HDP’den milletvekili adayı olduğunu duyurdu.
Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Baş, şunları söyledi:
“HDP’den öneri geldi. Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım destekledi, Partim görev verdi. Hazırız. #SözKardeşim , İşçilerin, gençlerin, devrimcilerin, sosyalizmin sesini meclise taşıyacak; düzenin çarkına çomak sokacağız.”
(HABER MERKEZİ)
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