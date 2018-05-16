Gözaltına alınan Oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

Somalı madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in 'özür' açıklamasına tepki gösterdikten sonra hedef haline getirilen Barış Atay serbest bırakıldı.

Soma Katliamı'nın ardından madenci tekmeleyn Yusuf Yerkel'in 'özür' açıklamasına tepki gösterdikten sonra hedef haline gelen Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı, gece yarısı serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Oyuncu Barış Atay, savcılık ifadesi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık Atay'ın telefonunu incelenmesi için emniyete gönderdi. Atay da bu işlemlerin tamamlanması için emniyete geri götürüldü. Atay'ın gözaltı süresinin 24 saat uzatılacağı, geceyi emniyette geçireği öğrenilmişti. Ancak Avukat Efkan Bolaç gece saatlerinde "Barış Atay serbest bırakılıyor" açıklamasını yaptı: Barış atay serbest bırakılıyor. Az önce emniyetten aradılar barışı almaya gidiyorum. Dayanışma her şeydir bu unutulmasın..

Barış Atay gece yarısı ise serbest bırakıldı.

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Soma katliamı sonrası madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in “özür” açıklamasına tepki gösterdikten sonra hedef haline getirilen Atay’ın sabah saat 6 civarında Suadiye'deki evinden gözaltına alındığı bildirildi.

Atay'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Twitter paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Atay'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği öne sürülüyor.

Avukat Efkan Bolaç, Evrensel’e yaptığı açıklamada Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne alındığını, saat 15.00-16.00 civarında adliyeye götürülmesini beklediklerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alınması üzerine sosyal medyada #BarışAtayYalnızDeğildir etiketiyle kampanya başlatıldı. Oyuncuyla dayanışma amacıyla binlerce tweet atıldı, derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

ATAY: AHMET HAKAN'IN TALİMATI YERİNE ULAŞMIŞ

bianet'in haberine göre Barış Atay, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında “Ahmet Hakan’ın talimatı yerine ulaşmış” dedi.

MERT FIRAT VE ŞEBNEM SÖNMEZ'DEN AHMET HAKAN'A TEPKİ

Barış Aty'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncular da Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Mert Fırat sosyal medya hesabı Twitter'dan "Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan. Biz halkız unutmayacağız. Sistem intikamcı kindarları yaratırken çanak tutanlar asıl vatan hainlaridir!" dedi.

Oyuncu Şebnem Sönmez de sosyal medya hesabından Ahmet Hakan’a tepki gösterdi: Bir tweet atmak istediğinde Twitter soruyor:

“Neler oluyor?” Ne olacak? Tetikçi hedef gösteriyor, #Barış gözaltına alınıyor.

Sizce Ahmet Hakan’ın Ahmet Çakar ‘dan farkı ne? Ahmet Çakar “Oraya Gelirsem” adlı bir kitap yazmıştı.

MUHARREM İNCE'DEN BARIŞ ATAY AÇIKLAMASI

www.cumhuriyet.com.tr’ye konuşan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Barış Atay’ın gözaltına alınması yanlış onu söyleyeyim. Bu ülkede herkes özgürce görüşlerini dile getirebilmeli. İnsanların tweet attılar diye atar topar gözaltına alınmaları, demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor. Ama ben Atay gibi düşünmüyorum. Bu ülke siyasetçilerin birbirine yönelik ’Seni Yüce Divan’a göndereceğim’ tehditleriyle çok zaman kaybetti. Ben siyasetçiyim. Yapmam gereken mevcut siyasetçileri tehdit etmek değil, adil bir yargı düzeni kurmaktır. O yargı gerekirse eskiden görev yapanların, gerekirse de beni yargılar..” ifadelerini kullandı.

OYUNCULAR SENDİKASI: SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan üyemiz Barış Atay 'ın durumunu yerinde takip ediyoruz ve gerekçeli kararı bekliyoruz. Sürecin Takipçisiyiz #BarışAtay" ifadesini kullandı.

Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu Evrensel'e yaptığı açıklamada, Barış Atay’ın yaptığı paylaşımında ifade özgürlüğünün ötesine geçecek, suç unsuru oluşturacak bir şey olmadığını söyledi. Bu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiyor olmasının üzücü olduğunu ifade getiren Gidişoğlu, “İster sanatçı, ister vatandaş kimsenin fikir özgürlüğü engellenmemeli” dedi.

CİHANER: BU GÖZALTILARIN DA HESABI SORULACAK

Atay'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, sosyal medya hesabından "Bu gözaltıların da hesabı sorulacak, sorulmalı" paylaşımı yaptı.

TEKMECİ YERKEL’E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Barış Atay, Yerkel’in “günah keçisi ilan edildiğini” öne sürerek “Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti” şeklindeki sözlerine Twitter’dan tepki göstermiş ve “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” demişti.

Ahmet Hakan'ın 'Haddini bildirin' dediği Barış Atay'dan yanıt

AHMET HAKAN, ‘HADDİNİ BİLDİRİN’ DEDİ

Atay’ın bu sözleri sonrası Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan dün bir köşe yazısı yazmış ve Atay’ın “haddinin bildirilmesi gerektiğini” savunmuştu.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye çağrı yapan Ahmet Hakan, “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz! Sakın bana… “Yahu bu adamın ne kıymeti var ki? Ne diye bu adamın sözlerini önümüze getiriyorsun ki? Bu adamı mı muhatap alacağız ki” falan demeyin. Şunu unutmayın: Bu adam, bir zihniyeti temsil ediyor! Bu zamana kadar yakındığımız ne varsa, illallah ettiğimiz ne varsa, “bitsin” dediğimiz ne varsa… Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi! Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok. Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!” ifadelerini kullanmıştı.

Atay ise Ahmet Hakan’a verdiği yanıtta “Sen de yargılanacaksın Ahmet Hakan” dedi. (HABER MERKEZİ)

Tekmelediği madenci, Yusuf Yerkel'i yalanladı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 00:55

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