Soylu’nun seçim güvenliği referansı: 16 Nisan’daki gibi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim güvenliği açısından 16 Nisan’ı referans verdi: Bu başarıyı tekrarlayacağımıza inanıyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, “Valilerimize, jandarma komutanlarımıza, emniyet müdürlerimize söylüyorum, Gözünüzü dört açın. Vatandaşımızın hür iradesini kim engellemeye çalışıyorsa gereğini yerine getirin. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Maalesef bu konuda geçmişte vatandaşımızı istismar etmeye çalışan, terörle korkutmaya çalışanlara bu seçimde pirim vermeyeceğimizi, bir hak tanımayacağımızı da ifade etmek isterim” diye konuştu.

SAVAŞ MI SEÇİM Mİ?

İçişleri Bakanlığındaki kolluk birimlerinin bütün izinlerinin seçim gününde kaldırılacağını söyleyen Soylu, bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmaları maksadıyla 74 helikopter, 18 İHA, 6 İKU, 6 bin 64 zırhlı muharebe aracı ve 765 TOMA'nın gerek seçim günü gerekse kampanya döneminde görev olacağını söyledi.

‘ABD SEÇİM MESELESİNİ ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI’

Seçim güvenliğinin, Türkiye demokrasisinin en başarılı konuların başında geldiğini iddia eden Bakan Soylu, “Örneğin Amerika seçim meselesini eline yüzüne bulaştırmış bir ülkedir. Her başkanlık seçimi sonrası günlerce tartışması sürer. Oysa Türkiye'de pazar seçim olur, pazartesi herkes rutin olarak işine ve gündelik hayatına devam eder. 16 Nisan referandumunda da İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu başarıyı 24 Haziran'da bütün arkadaşlarımızla birlikte tekrarlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 21:32

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