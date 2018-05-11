Mehmet Ali Ã‡elebi: SandÄ±kta hileyi engellemek mÃ¼mkÃ¼n!

SandÄ±k GÃ¼cÃ¼ oluÅŸumunun kurucusu CHP Parti Meclisi Ãœyesi Mehmet Ali Ã‡elebi, 'Tutanak olursa sonuÃ§larÄ± deÄŸiÅŸtirseler bile mÃ¼dahale ederiz' dedi.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Seçimlere 44 gün kaldÄ±. Seçimler yaklaÅŸtÄ±kça sandÄ±k güvenliÄŸine iliÅŸkin endiÅŸeler de artÄ±yor.

Mühürsüz oylarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±, aynÄ± binada oturanlarÄ±n farklÄ± sandÄ±k bölgelerinde oy kullanabilecek olmalarÄ±, sandÄ±k baÅŸÄ±na vatandaÅŸlarÄ±n talebi ile polis çaÄŸrÄ±labilmesi ve sandÄ±klarÄ±n ‘gerekirse’ taÅŸÄ±nabilecek olmasÄ± bu kaygÄ±larÄ± artÄ±ran uygulamalarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Buna bir de sahte seçmen, mükerrer seçmen tartÄ±ÅŸmalarÄ± eklenince ‘Seçimler adil olacak mÄ±?’ sorusu daha yüksek sesle soruluyor. Tüm bunlara karÅŸÄ± siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri adil bir seçim için uyarÄ±larÄ±nÄ± sürdürürken, SandÄ±k Gücü, Oy ve Ötesi, Memleket Biziz, Sensiz Olmaz gibi oluÅŸumlar da sandÄ±k güvenliÄŸine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor.

SandÄ±k Gücü’nün kurucusu CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi ile seçim güvenliÄŸine iliÅŸkin tüm bu kaygÄ±larÄ± konuÅŸtuk. Öncelikle seçmen listelerine bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Çelebi, ÅŸimdiye kadar sadece Urfa’da, 1590 mükerrer seçmen tespit ettiklerini belirtiyor. “Bilgisayarda sonuçlar deÄŸiÅŸtirilebilir, deniyor. Ne olursa olsun kazanacaklar, deniyor. Ama öyle deÄŸil. SandÄ±k baÅŸÄ±nda olmak çok önemli. Islak imzalÄ± tutanaklarÄ±mÄ±z olursa sonuçlarÄ± deÄŸiÅŸtirseler bile müdahale ederiz” diyen Çelebi, vatandaÅŸlarÄ± sandÄ±k baÅŸÄ±nda görev almaya çaÄŸÄ±rÄ±yor.

SEÇÄ°M GÜVENLÄ°ÄžÄ° SANDIKTA BAÅžLAMIYOR

MuhtarlÄ±klarda askÄ±ya çÄ±kan seçmen listeleri için süre 12 MayÄ±s’ta doluyor. Siz hemen her gün seçmen listelerinin kontrol edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorsunuz. Neden önemli bu listelere bakmak? Ve listede olmayan seçmen ne yapmalÄ±?

Her türlü sahteliÄŸin, mükerrer ya da fazladan üretilen seçmenin; aynÄ± ÅŸekilde kaydÄ± silinen seçmenin tespiti için ÅŸu an askÄ±daki seçmen listelerini kontrol etmek hayati. SandÄ±ÄŸÄ± korumak sadece seçim günü gerçekleÅŸen bir hadise deÄŸil, ÅŸimdiden baÅŸlamÄ±ÅŸ bir olay ve seçmen listelerini kontrol etmek de bunun önemli bir parçasÄ±. Listede olmayan ya da listede anormallik tespit eden seçmenler, vakit kaybetmeksizin baÄŸlÄ± olduklarÄ± ilçe seçim kuruluna baÅŸvurmalÄ±lar. Ä°kamet sorunu yaÅŸayanlar da aynÄ± ÅŸekilde meseleye hassasiyet göstermeli.

Sosyal medyada ‘Adresimde baÅŸkasÄ± görünüyor’ ÅŸeklinde iddialar dolaÅŸÄ±yor. Böyle bir ÅŸey mümkün mü?

Evet mümkün. Derhal baÄŸlÄ± olduÄŸu ilçe seçim kuruluna baÅŸvurmalÄ± ve o kiÅŸilerin kendi ikametinde yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dilekçe ile beyan etmeli.

MUHALÄ°F SEÇMENÄ° UZAKLAÅžTIRMAK Ä°STÄ°YORLAR

Eski kimliklerle oy kullanÄ±lmayacaÄŸÄ± iddia ediliyor. AçÄ±klama da yapÄ±ldÄ± ancak iddialar sürüyor. Sonuç olarak eski kimliklerle oy kullanÄ±labiliyor mu?

Üzerinde kimlik numarasÄ± bulunan eski tip kimlik veya eski tip ehliyet ile oy kullanabilirsiniz. Bunlar oy kullanacak muhalif seçmenin pozitif enerjisini almaya ve tüketmeye programlÄ± söylentilerden ibaret. KasÄ±tlÄ± olarak bir algÄ± kirliliÄŸi yaratÄ±lmak isteniyor; zira sandÄ±klarÄ± koruma meselesi aynÄ± zamanda psikolojik bir savaÅŸ haline dönüÅŸtü. Muhalif seçmeni sandÄ±ktan uzaklaÅŸtÄ±rmak için troller büyük bir etkinlik içinde ve kirli algÄ± yayÄ±yorlar. SandÄ±k Gücü’nün bir amacÄ± da kirli algÄ±larÄ± kÄ±rarak gerçekler üzerine saÄŸlÄ±klÄ± bir gözetmenlik sistemi inÅŸa etmek ve vatandaÅŸÄ±n gerçek oy sonuçlarÄ±na dayanan sandÄ±k güvenliÄŸine inancÄ±nÄ± artÄ±rmak.

URFA’DA 1590 MÜKERRER SEÇMEN TESPÄ°T ETTÄ°K

Burada sahte seçmen meselesini de açalÄ±m o zaman...

Biz sandÄ±k sandÄ±k sÄ±kÄ± bir denetim yapÄ±yoruz ÅŸu an. Bu denetime halkÄ±mÄ±zÄ±n da ilgisi yoÄŸun, seçmenler kendi ikametlerini çok sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde takip ediyorlar... Åžu an örneÄŸin ÅžanlÄ±urfa’da, çok ciddi kuÅŸkular uyandÄ±ran, 1590 mükerrer seçmen tespitimiz var. BaÅŸka örnekler de var ama ÅŸu an önlem alÄ±p gizleyemesinler diye paylaÅŸmayacaÄŸÄ±m. YSK’yi her türlü sahtelik ve usulsüzlük konusunda uyarÄ±yoruz; çok sÄ±kÄ± takipteyiz, herkes demokratik hakka ve gerçeÄŸe saygÄ±lÄ± olsun, bu defa geçen seferki gibi olmayacak. Mükerrer ve sahte seçmenler konusunda bizim SandÄ±k Gücü olarak hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamam, itirazlarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. HalkÄ±mÄ±zdan da 12 MayÄ±s’a kadar bu meseleye duyarlÄ±lÄ±k göstererek hem kendi isimlerini kontrol etmelerini hem de kendi ikametlerine eklenmiÅŸ baÅŸkalarÄ± var mÄ± bunlarÄ± kontrol etmelerini önemle rica ediyoruz.

BÄ°LGÄ°SAYARDA SONUÇLAR DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LÄ°R MÄ°?

Bir de ‘Ne yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n bilgisayarda sonuçlar deÄŸiÅŸtirilir’ algÄ±sÄ± var...

Bu da kirli algÄ±lardan bir tanesi. SEÇSÄ°S’te sonuçlarla oynanacaÄŸÄ± bu algÄ±lardan en yaygÄ±n olanÄ± hatta. HayÄ±r, bu da doÄŸru deÄŸil. EÄŸer tüm sandÄ±klarda, baÅŸta kritik sandÄ±klar olmak üzere, görevli bulundurabilir ve saÄŸlÄ±klÄ± denetim yapabilirsek tüm Ä±slak imzalÄ± tutanaklarÄ± alÄ±rÄ±z. Islak imzalÄ± tutanaklar elimizde olduÄŸu müddetçe bilgisayarda rakamlar deÄŸiÅŸtirilemez. DeÄŸiÅŸtirirlerse de anÄ±nda yakalarÄ±z, çünkü elimizde her sandÄ±k için gerçek, imzalÄ± Ä±slak tutanaklar olacak. Bu algÄ±lara teslim olmamak demokratik ve gerçek sonuçlara ulaÅŸmanÄ±n ilk adÄ±mÄ±. Ne olursa olsun sandÄ±ÄŸa gitmeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± oylarla ilgili de güvenlik tartÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ona dair ne öneriyorsunuz?

Sürecin baÅŸÄ±ndan sonuna kadar sandÄ±klara sahip çÄ±kmak, nitelikli denetim yapmak ve Ä±slak imzalÄ± tutanaklarÄ± almak. Bütün mesele bundan ibaret.

Son düzenlemelere göre sandÄ±k baÅŸÄ±na polis çaÄŸrÄ±labiliyor. Bu nasÄ±l risklere yol açacak?

Bu, kaygÄ± uyandÄ±ran ve psikolojik etkisi olan bir mesele. Ama biz kararlÄ±yÄ±z, ne olursa olsun Türkiye’nin demokratik ve aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸine sahip çÄ±kmaktan hiçbir ÅŸey bizi alÄ±koyamaz, alÄ±koyamayacak.

18 YAÅž UYARISI

18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduranlar oy kullanabiliyor, ama sizin bu konuda da uyarÄ±larÄ±nÄ±z var, nedir onlar?

Normalde yasaya göre oy kullanacak seçmenin 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmasÄ± gerekiyor. 25 Haziran 2000-8 Temmuz 2000 tarihleri arasÄ±nda doÄŸmuÅŸ olanlar ilk turda oy kullanamaz. 8 Temmuz’da 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduranlar için, ayrÄ± bir liste hazÄ±rlanmalÄ±ydÄ±, (ikinci tur için). Ama YSK 24 Haziran için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± listeye 18 yaÅŸÄ±nÄ± henüz doldurmamÄ±ÅŸ olanlarÄ± da dahil etmiÅŸ. Oysa bu liste 25 Haziran-8 Temmuz doÄŸumlularÄ± kapsayacak ÅŸekilde olmalÄ±ydÄ±.

Bu durumdakilere listede not düÅŸerek ilk turda oy kullandÄ±rÄ±lmayacak deniyor ama hiç gerçekçi ve tatminkar bir açÄ±klama deÄŸil. Hele 16 Nisan’da yaÅŸananlardan sonra bu tavÄ±r bize hiç güven vermedi. 24 Haziran’da bu meselenin de yakÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z.

MÜHÜRSÜZ OY MESELESÄ°NÄ°N ÖNÜNE GEÇEBÄ°LÄ°RÄ°Z

Ä°ttifak yasasÄ± ile birlikte mühürsüz oylar geçerli sayÄ±lÄ±yor? Bu da ‘ne olursa olsun kazanacaklar’ algÄ±sÄ±na neden oluyor. Bunun için yapÄ±lacak bir ÅŸey yok mu?

Mühürsüz oylar geçerli deÄŸil, maalesef bu da yanlÄ±ÅŸ algÄ±lardan birisi. Yasada sandÄ±k kurulu mührü hâlâ zorunlu. Burada sadece hilelere kÄ±lÄ±f hazÄ±rlayan bir ibare eklenmiÅŸ: “SandÄ±k kurulunun ihmali olmasÄ± durumunda mühürsüzler geçerlidir.” O halde yapÄ±lacak olan ÅŸey bizim açÄ±mÄ±zdan basit: Bu ihmali ortadan kaldÄ±rmak. NasÄ±l mÄ±? Sabah 06.00’dan itibaren orada her pusulanÄ±n mühürlenmesine ÅŸahitlik etmeli ve tam sayÄ±yÄ± tutanak altÄ±na almalÄ±yÄ±z. Ä°hmal böylece ortadan kalkÄ±yor. AyrÄ±ca oy kullanacak seçmenler de kendilerine verilen pusuladaki sandÄ±k kurulu mührünü kontrol ederse, mühürsüz oy meselesinin önüne tümüyle geçeriz.

FotoÄŸraf. Mehmet Ali Çelebi/Facebook

30 BÄ°N KRÄ°TÄ°K SANDIK VAR

Seçim güvenliÄŸi konusunda en çok konuÅŸulan mesele bölgedeki sandÄ±klar. Yasaklar sürüyor, sandÄ±k taÅŸÄ±ma tartÄ±ÅŸmasÄ± var... 16 Nisan deneyimi ortada... GüvenliÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸiniz ne kadar sandÄ±k var ve nasÄ±l önlem alacaksÄ±nÄ±z?

Türkiye çapÄ±nda geçmiÅŸ seçimlerin analizlerine dayanarak kesin olarak belirlediÄŸimiz 30 bin kritik sandÄ±k var. Bu sandÄ±klarda manipülasyon, ÅŸaibe ve anormallik var. Bu sandÄ±klarda insan kaynaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için her türlü usulsüzlük yaÅŸanÄ±yor. Temel mesele bu sandÄ±klarda insan kaynaÄŸÄ± bulundurmak ve saÄŸlÄ±klÄ± bir denetim yapabilmek.

Biz SandÄ±k Gücü olarak Türkiye çapÄ±nda 1 milyon kiÅŸilik bir gönüllü müÅŸahit (gözlemci) organizasyonuyuz. Seçimlerin normal vaktinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünerek hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yapmaktaydÄ±k ama baskÄ±n bir seçim sonrasÄ± dikkatimizi ilk olarak bahsettiÄŸim 30 bin kritik sandÄ±ÄŸa verdik. 13 kritik il söz konusu, bunlarÄ±n arasÄ±nda ÅžanlÄ±urfa, Konya da var. Oralardaki sandÄ±klarÄ± mutlaka korumak zorundayÄ±z; bu sandÄ±klar 24 Haziran seçimlerinin, Türkiye’nin, geleceÄŸimizin tayin edildiÄŸi sandÄ±klar olacak. Elbette Türkiye çapÄ±nda bu sandÄ±klar dÄ±ÅŸÄ±nda da görev alÄ±nabiliyor. O yüzden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, tüm Türkiye’ye çaÄŸrÄ±mÄ±z; www.sandikgucu.com adresinden gelin, gönüllü olun, eÄŸitimlerinizi alÄ±n, sÄ±navÄ±nÄ±zÄ± geçin. Sonra çaÄŸrÄ± merkezimiz sizinle temasa geçecek ve 24 Haziran sabah 06.00’dan itibaren sandÄ±klarÄ±n baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ±z.

Åžunu söylemeliyim; en büyük sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z insan kaynaÄŸÄ±, sandÄ±klarda görevlilerimiz yok. Bu eksiÄŸi kapatÄ±rsak 30 bin kritik sandÄ±ktaki 4 milyonluk bir ÅŸaibeli oy gövdesi, 150 bine kadar düÅŸüyor. O yüzden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z mutlaka SandÄ±k Gücü’ne katÄ±lsÄ±nlar, gücümüze güç katsÄ±nlar. “Gönüller Bir Gönüllüler Bir” olsun.

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