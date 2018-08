Mehmet Ali Ã‡elebi: SandÄ±kta hileyi engellemek mÃ¼mkÃ¼n!

Sandık Gücü oluşumunun kurucusu CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi, 'Tutanak olursa sonuçları değiştirseler bile müdahale ederiz' dedi.

Meltem AKYOL

İstanbul

Seçimlere 44 gün kaldı. Seçimler yaklaştıkça sandık güvenliğine ilişkin endişeler de artıyor.

Mühürsüz oyların geçerli sayılması, aynı binada oturanların farklı sandık bölgelerinde oy kullanabilecek olmaları, sandık başına vatandaşların talebi ile polis çağrılabilmesi ve sandıkların ‘gerekirse’ taşınabilecek olması bu kaygıları artıran uygulamaların başında geliyor. Buna bir de sahte seçmen, mükerrer seçmen tartışmaları eklenince ‘Seçimler adil olacak mı?’ sorusu daha yüksek sesle soruluyor. Tüm bunlara karşı siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri adil bir seçim için uyarılarını sürdürürken, Sandık Gücü, Oy ve Ötesi, Memleket Biziz, Sensiz Olmaz gibi oluşumlar da sandık güvenliğine ilişkin çalışmalar yapıyor.

Sandık Gücü’nün kurucusu CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi ile seçim güvenliğine ilişkin tüm bu kaygıları konuştuk. Öncelikle seçmen listelerine bakılması gerektiğini söyleyen Çelebi, şimdiye kadar sadece Urfa’da, 1590 mükerrer seçmen tespit ettiklerini belirtiyor. “Bilgisayarda sonuçlar değiştirilebilir, deniyor. Ne olursa olsun kazanacaklar, deniyor. Ama öyle değil. Sandık başında olmak çok önemli. Islak imzalı tutanaklarımız olursa sonuçları değiştirseler bile müdahale ederiz” diyen Çelebi, vatandaşları sandık başında görev almaya çağırıyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ SANDIKTA BAŞLAMIYOR

Muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listeleri için süre 12 Mayıs’ta doluyor. Siz hemen her gün seçmen listelerinin kontrol edilmesi çağrısı yapıyorsunuz. Neden önemli bu listelere bakmak? Ve listede olmayan seçmen ne yapmalı?

Her türlü sahteliğin, mükerrer ya da fazladan üretilen seçmenin; aynı şekilde kaydı silinen seçmenin tespiti için şu an askıdaki seçmen listelerini kontrol etmek hayati. Sandığı korumak sadece seçim günü gerçekleşen bir hadise değil, şimdiden başlamış bir olay ve seçmen listelerini kontrol etmek de bunun önemli bir parçası. Listede olmayan ya da listede anormallik tespit eden seçmenler, vakit kaybetmeksizin bağlı oldukları ilçe seçim kuruluna başvurmalılar. İkamet sorunu yaşayanlar da aynı şekilde meseleye hassasiyet göstermeli.

Sosyal medyada ‘Adresimde başkası görünüyor’ şeklinde iddialar dolaşıyor. Böyle bir şey mümkün mü?

Evet mümkün. Derhal bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna başvurmalı ve o kişilerin kendi ikametinde yaşamadığını dilekçe ile beyan etmeli.

MUHALİF SEÇMENİ UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORLAR

Eski kimliklerle oy kullanılmayacağı iddia ediliyor. Açıklama da yapıldı ancak iddialar sürüyor. Sonuç olarak eski kimliklerle oy kullanılabiliyor mu?

Üzerinde kimlik numarası bulunan eski tip kimlik veya eski tip ehliyet ile oy kullanabilirsiniz. Bunlar oy kullanacak muhalif seçmenin pozitif enerjisini almaya ve tüketmeye programlı söylentilerden ibaret. Kasıtlı olarak bir algı kirliliği yaratılmak isteniyor; zira sandıkları koruma meselesi aynı zamanda psikolojik bir savaş haline dönüştü. Muhalif seçmeni sandıktan uzaklaştırmak için troller büyük bir etkinlik içinde ve kirli algı yayıyorlar. Sandık Gücü’nün bir amacı da kirli algıları kırarak gerçekler üzerine sağlıklı bir gözetmenlik sistemi inşa etmek ve vatandaşın gerçek oy sonuçlarına dayanan sandık güvenliğine inancını artırmak.

URFA’DA 1590 MÜKERRER SEÇMEN TESPİT ETTİK

Burada sahte seçmen meselesini de açalım o zaman...

Biz sandık sandık sıkı bir denetim yapıyoruz şu an. Bu denetime halkımızın da ilgisi yoğun, seçmenler kendi ikametlerini çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar... Şu an örneğin Şanlıurfa’da, çok ciddi kuşkular uyandıran, 1590 mükerrer seçmen tespitimiz var. Başka örnekler de var ama şu an önlem alıp gizleyemesinler diye paylaşmayacağım. YSK’yi her türlü sahtelik ve usulsüzlük konusunda uyarıyoruz; çok sıkı takipteyiz, herkes demokratik hakka ve gerçeğe saygılı olsun, bu defa geçen seferki gibi olmayacak. Mükerrer ve sahte seçmenler konusunda bizim Sandık Gücü olarak hazırlıklarımız tamam, itirazlarımızı yapıyoruz. Halkımızdan da 12 Mayıs’a kadar bu meseleye duyarlılık göstererek hem kendi isimlerini kontrol etmelerini hem de kendi ikametlerine eklenmiş başkaları var mı bunları kontrol etmelerini önemle rica ediyoruz.

BİLGİSAYARDA SONUÇLAR DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Bir de ‘Ne yapılırsa yapılsın bilgisayarda sonuçlar değiştirilir’ algısı var...

Bu da kirli algılardan bir tanesi. SEÇSİS’te sonuçlarla oynanacağı bu algılardan en yaygın olanı hatta. Hayır, bu da doğru değil. Eğer tüm sandıklarda, başta kritik sandıklar olmak üzere, görevli bulundurabilir ve sağlıklı denetim yapabilirsek tüm ıslak imzalı tutanakları alırız. Islak imzalı tutanaklar elimizde olduğu müddetçe bilgisayarda rakamlar değiştirilemez. Değiştirirlerse de anında yakalarız, çünkü elimizde her sandık için gerçek, imzalı ıslak tutanaklar olacak. Bu algılara teslim olmamak demokratik ve gerçek sonuçlara ulaşmanın ilk adımı. Ne olursa olsun sandığa gitmeli vatandaşlarımız.

Yurt dışı oylarla ilgili de güvenlik tartışması yapılıyor. Ona dair ne öneriyorsunuz?

Sürecin başından sonuna kadar sandıklara sahip çıkmak, nitelikli denetim yapmak ve ıslak imzalı tutanakları almak. Bütün mesele bundan ibaret.

Son düzenlemelere göre sandık başına polis çağrılabiliyor. Bu nasıl risklere yol açacak?

Bu, kaygı uyandıran ve psikolojik etkisi olan bir mesele. Ama biz kararlıyız, ne olursa olsun Türkiye’nin demokratik ve aydınlık geleceğine sahip çıkmaktan hiçbir şey bizi alıkoyamaz, alıkoyamayacak.

18 YAŞ UYARISI

18 yaşını dolduranlar oy kullanabiliyor, ama sizin bu konuda da uyarılarınız var, nedir onlar?

Normalde yasaya göre oy kullanacak seçmenin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. 25 Haziran 2000-8 Temmuz 2000 tarihleri arasında doğmuş olanlar ilk turda oy kullanamaz. 8 Temmuz’da 18 yaşını dolduranlar için, ayrı bir liste hazırlanmalıydı, (ikinci tur için). Ama YSK 24 Haziran için hazırladığı listeye 18 yaşını henüz doldurmamış olanları da dahil etmiş. Oysa bu liste 25 Haziran-8 Temmuz doğumluları kapsayacak şekilde olmalıydı.

Bu durumdakilere listede not düşerek ilk turda oy kullandırılmayacak deniyor ama hiç gerçekçi ve tatminkar bir açıklama değil. Hele 16 Nisan’da yaşananlardan sonra bu tavır bize hiç güven vermedi. 24 Haziran’da bu meselenin de yakın takipçisi olacağız.

MÜHÜRSÜZ OY MESELESİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ

İttifak yasası ile birlikte mühürsüz oylar geçerli sayılıyor? Bu da ‘ne olursa olsun kazanacaklar’ algısına neden oluyor. Bunun için yapılacak bir şey yok mu?

Mühürsüz oylar geçerli değil, maalesef bu da yanlış algılardan birisi. Yasada sandık kurulu mührü hâlâ zorunlu. Burada sadece hilelere kılıf hazırlayan bir ibare eklenmiş: “Sandık kurulunun ihmali olması durumunda mühürsüzler geçerlidir.” O halde yapılacak olan şey bizim açımızdan basit: Bu ihmali ortadan kaldırmak. Nasıl mı? Sabah 06.00’dan itibaren orada her pusulanın mühürlenmesine şahitlik etmeli ve tam sayıyı tutanak altına almalıyız. İhmal böylece ortadan kalkıyor. Ayrıca oy kullanacak seçmenler de kendilerine verilen pusuladaki sandık kurulu mührünü kontrol ederse, mühürsüz oy meselesinin önüne tümüyle geçeriz.

Fotoğraf. Mehmet Ali Çelebi/Facebook

30 BİN KRİTİK SANDIK VAR

Seçim güvenliği konusunda en çok konuşulan mesele bölgedeki sandıklar. Yasaklar sürüyor, sandık taşıma tartışması var... 16 Nisan deneyimi ortada... Güvenliğinden endişe ettiğiniz ne kadar sandık var ve nasıl önlem alacaksınız?

Türkiye çapında geçmiş seçimlerin analizlerine dayanarak kesin olarak belirlediğimiz 30 bin kritik sandık var. Bu sandıklarda manipülasyon, şaibe ve anormallik var. Bu sandıklarda insan kaynağı olmadığı için her türlü usulsüzlük yaşanıyor. Temel mesele bu sandıklarda insan kaynağı bulundurmak ve sağlıklı bir denetim yapabilmek.

Biz Sandık Gücü olarak Türkiye çapında 1 milyon kişilik bir gönüllü müşahit (gözlemci) organizasyonuyuz. Seçimlerin normal vaktinde yapılacağını düşünerek hazırlıklarımızı yapmaktaydık ama baskın bir seçim sonrası dikkatimizi ilk olarak bahsettiğim 30 bin kritik sandığa verdik. 13 kritik il söz konusu, bunların arasında Şanlıurfa, Konya da var. Oralardaki sandıkları mutlaka korumak zorundayız; bu sandıklar 24 Haziran seçimlerinin, Türkiye’nin, geleceğimizin tayin edildiği sandıklar olacak. Elbette Türkiye çapında bu sandıklar dışında da görev alınabiliyor. O yüzden vatandaşlarımıza, tüm Türkiye’ye çağrımız; www.sandikgucu.com adresinden gelin, gönüllü olun, eğitimlerinizi alın, sınavınızı geçin. Sonra çağrı merkezimiz sizinle temasa geçecek ve 24 Haziran sabah 06.00’dan itibaren sandıkların başında olacağız.

Şunu söylemeliyim; en büyük sıkıntımız insan kaynağı, sandıklarda görevlilerimiz yok. Bu eksiği kapatırsak 30 bin kritik sandıktaki 4 milyonluk bir şaibeli oy gövdesi, 150 bine kadar düşüyor. O yüzden vatandaşlarımız mutlaka Sandık Gücü’ne katılsınlar, gücümüze güç katsınlar. “Gönüller Bir Gönüllüler Bir” olsun.

