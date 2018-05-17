YardÄ±m kÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼ sattÄ±ran yoksulluk

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde yaÅŸayanlar, Ã§ocuklarÄ±na bez ya da gÄ±da almak iÃ§in, seÃ§im Ã¶ncesi daÄŸÄ±tÄ±lan kÃ¶mÃ¼rleri satmak zorunda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.

Serpil BERK

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r’Ä±n Sur ilçesinde yaÅŸayan yurttaÅŸlarla yaklaÅŸan seçimleri konuÅŸmak için dolaÅŸÄ±yoruz. RamazanÄ±n ilk günü olmasÄ±ndan dolayÄ± bir sessizlik ve sakinlik var sokaklarda, caddeler her zamankinden daha az kalabalÄ±k. Kahvehaneler kapalÄ±, fÄ±rÄ±nlar açÄ±k ama çalÄ±ÅŸmÄ±yor. Ä°skender PaÅŸa Mahallesi’nin ara sokaklarÄ±nda evlerin önüne bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ kömür torbalarÄ±nÄ± görünce o tarafa yöneliyoruz. Bir genç, el arabasÄ±yla kömürleri depoya taÅŸÄ±rken kömür yardÄ±mÄ±nÄ± alan kadÄ±nlarla sohbet ediyoruz. AKP tarafÄ±ndan belediyelere atanan kayyÄ±mÄ±n talimatÄ±yla Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakfÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile mahallenin çoÄŸunluÄŸuna yardÄ±m kömürü verilmiÅŸ. KadÄ±nlar yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n kömür yardÄ±mÄ±yla çözülemeyeceÄŸini söylüyor.

‘ÇOCUÄžUMA BEZ ALMAK Ä°ÇÄ°N...’

33 yaÅŸÄ±ndaki Hatice, ekonomik olarak zor zamanlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek kendine verilen kömürleri satmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor: “ÇocuÄŸuma bez almak için kömürlerin torbasÄ±nÄ± 2 TL’den sattÄ±m. 30 TL ile çocuÄŸuma bez aldÄ±m. 6 aylÄ±k da hamileyim, nasÄ±l olacak bilmiyorum. EÅŸim önceleri Ulucami’de tespih satarak geçimimizi saÄŸlÄ±yordu. ZabÄ±talar tezgahÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±nca ÅŸimdi çorap satÄ±yor. Mahallede herkes birbirinden daha kötü durumda. EÅŸime iÅŸ istiyorum sadece.”

‘OY Ä°ÇÄ°N DAÄžITIYORLAR’

55 yaÅŸÄ±ndaki Sabiha Abla, “BunlarÄ± hep oy için daÄŸÄ±tÄ±yorlar. Ancak hiçbir sorunumuzu çözmüyorlar” diyor. Sabiha Abla'nÄ±n eÅŸi böbrek hastasÄ± olduÄŸu için çalÄ±ÅŸamÄ±yor. O da çocuklarÄ±na bakmak için 1 yÄ±l önce çikolata, bisküvi gibi malzemelerin bulunduÄŸu küçük bir tezgah açmÄ±ÅŸ. 2-3 metrekarelik bir dükkanÄ±n önünde akÅŸama kadar satÄ±ÅŸ yapmak için bekliyor. 3 çocuÄŸunu bu ÅŸekilde okutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Sabiha Abla'ya, “Seçim yaklaÅŸÄ±yor, ne düÅŸünüyorsun” diye soruyoruz. “Bizi kandÄ±ramazlar artÄ±k. Emekliye ikramiye vereceklermiÅŸ ya hiçbir ÅŸeyi olmayanlara ne olacak? Benim hiçbir ÅŸeyim yok. ÇocuÄŸumun servis parasÄ±nÄ± ödeyemiyorum. 3 çocuÄŸum okuyor, eÅŸim hasta çalÄ±ÅŸamaz durumda. Mecbur kalÄ±p burayÄ± açtÄ±m. Bu yaÅŸta küçük bir tezgahta çikolata, sakÄ±z satÄ±yorum, karda, kÄ±ÅŸta burada bekliyorum. ArtÄ±k ne verseler, fayda etmez. Kimse bana bunu yapacaÄŸÄ±z, ÅŸunu yapacaÄŸÄ±z demesin. GöreceÄŸim icraatlarÄ±nÄ±, öyle oyumu vereceÄŸim” diyor.

‘HALÄ°MÄ°Z HAL DEÄžÄ°L’

Sabide Çiftçi'nin ise 7 nüfuslu bir ailesi var, hiç çalÄ±ÅŸanÄ± yok. KapÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan kömürü satarak evine bir ÅŸeyler almayÄ± düÅŸünüyor. Çiftçiye seçime dair ne düÅŸündüÄŸünü soruyoruz; gözleri doluyor ve aÄŸlamayÄ± baÅŸlÄ±yor. ArdÄ±ndan konuÅŸmaya baÅŸlayan Çiftçi, “Evde 4 tane çocuÄŸum var, hepsi de iÅŸsiz. Biri okulu bitirdi geldi o da evde ÅŸimdi iÅŸ yok çalÄ±ÅŸamÄ±yor. Bu kömürü seçim yaklaÅŸtÄ± diye verdiler. Kömürü yakmayacaÄŸÄ±m, torbasÄ±nÄ± 2 TL’ye satÄ±p eve bir iki ÅŸey alacaÄŸÄ±m. Halimiz hal deÄŸil, rezalet içinde yaÅŸÄ±yoruz. ÇocuklarÄ±ma iÅŸ istiyorum. Åžimdi gelip oy isteyecekler. Bize ne verdiler ki? ArtÄ±k huzurlu bir hayatÄ±mÄ±z olsun istiyorum” dedi.

Kömürleri taÅŸÄ±yan genç, bir taraftan torbalarÄ± yükleyip bir taraftan bizimle konuÅŸuyor ve “KÄ±ÅŸ bitti yeni kömür daÄŸÄ±ttÄ±lar” diyerek gülümseyip alnÄ±ndan akan teri silerek yanÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸÄ±yor.

YARDIM KURULUÅžUNDAN GELMEDÄ°K

Biz sokakta kadÄ±nlarla sohbet ederken yanÄ±mÄ±zdan geçen kadÄ±nlar yardÄ±m kuruluÅŸundan geldiÄŸimizi sanarak ‘Kendilerine neden kömür verilmediÄŸini’ soruyor. Gazeteci olduÄŸumuzu söyleyince, ‘Herkese verdiler ama bize ne zaman verecekler bilmiyoruz’ diyorlar.

‘BÄ°Z NE YAPACAÄžIZ?’

Ä°ki sokak ötede bulunan parkta 3 kadÄ±nÄ±n oturduÄŸunu görüyoruz. YanlarÄ±na yaklaÅŸÄ±nca, ne için geldiÄŸimizi soruyorlar. Gazeteci olduÄŸumuzu ve seçime dair ne düÅŸündüklerini merak ettiÄŸimizi söyleyince ismini vermek istemeyen 50 yaÅŸÄ±ndaki teyze baÅŸlÄ±yor konuÅŸmaya, “ErdoÄŸan’a oy vermeyeceÄŸiz, DemirtaÅŸ’a oy vereceÄŸiz” diyor. Nedenini sorduÄŸumuzda ise, “OÄŸlum, 10 yÄ±ldÄ±r belediyede çalÄ±ÅŸÄ±yordu, iÅŸten çÄ±kardÄ±lar. Åžimdi iÅŸsiz. Sur yÄ±kÄ±ldÄ±, o kadar genç öldü. Kendisi sarayda yaÅŸÄ±yor, bir ÅŸey olunca alÄ±p çocuklarÄ±nÄ± çekip gider. Biz ne yapacaÄŸÄ±z? Ancak idare ediyoruz iÅŸte. Åžimdi kömür vererek bir çözüm bulamazlar. Yine de çocuklar, gençler ölmesin. Biz bir lokma ekmek ve suya razÄ±yÄ±z. Ama onlar kapÄ±mÄ±za gelmesinler, kabul etmeyeceÄŸiz” diyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 MayÄ±s 2018 18:02

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