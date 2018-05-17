Güne dolar 4.46, avro 5.27, sterlin de 6.05'le başladı (17 Mayıs 2018)

Merkez Bankasının 'Gerekli adımlar atılacaktır' açıklaması sonrası 8-10 kuruş gerileyen döviz kurları güne yükselişle başladı.

Merkez Bankasının dün yapıtığı “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen döviz kurları, yeni güne hafif yükselişle başladı.

Erken işlemlerde dolar 4.4647 lira, avro 5.2778 lira, sterlin de 6.0529 lira ile rekor düzeylere yaklaştı.

Merkez Bankası'nın dünkü açıklaması öncesi; dolar 4.5011 lira ile, avro 5.3251 lira ile, sterlin de 6.0698 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerini görmüştü.

Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi de ( BİST100) yüzde 0.62 artışla 102 bin 158 puandan kapandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 10:00

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