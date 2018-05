AKP, CHP ve MHP İsrail'e karşı ortak bildiri yayımladı

TBMM Genel Kurulu Kudüs özel gündemiyle bir araya geldi. Oturumda katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu, Kahraman başkanlığında, Kudüs özel gündemiyle toplandı. Genel Kurul toplantısına gelen milletvekilleri, yakalarına, "Kudüs onurumuzdur" yazılı rozet taktı. Genel Kurul'da gerçekleştirilen konuşmaların ardından AKP, CHP ve MHP tarafından katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Genel Kurul’da AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ayrı ayrı kürsüye gelerek ortak bildiriyi okudu.

İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin hazırlanan bildiride, “Biz TBMM'nin üç parti grubu olarak Kudüs'te yaşanan gelişmeler üzerine bu ortak bildiri ile tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz” ifadesi yer aldı. Bildiride şunlar kaydedildi:

“14 Mayıs 2018 günü Gazze Şeridi'nde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp an itibarıyla 60 kişiyi katleden, 2 bin 770'in üzerinde kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD'nin ve İsrail'in BM kararlarını yok sayması, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlere meydan okumasına karşı Filistinlilerin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır. Bu uğurda, insanlığın ortak vicdanı olarak görevini yerine getirirken şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, İsrail'in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmak anlamına geldiği belirtilen bildiride, "Bu barbarca saldırı ve katliamların dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi insanlık, ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması ayrıca bu acı olayların vahim bir yönüdür” denildi.

‘YAŞASIN FİLİSTİN, YAŞASIN KUDÜS’

Gün boyu savunmasız masumlar öldürülürken dünyadan etkili, sonuç doğurucu seslerin çıkmayışının, Arap Birliği ve BM başta olmak üzere uluslararası kurumların açık tavır almayışının, Filistin sorununda tarihi, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerin klişe ifadelerin ötesine geçmeyişlerinin tarihin unutmayan hafızasına kan ve ateşle kazınacağı kaydedilen bildiride, şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır. Bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. TBMM'deki üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz. Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs.”

KAHRAMAN: BU SALDIRILAR ABD HİMAYESİNDE YAPILIYOR

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, insanlık adına utanç verici bir durumla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. İsmail Kahraman, Filistin topraklarında vücut bulduğu tarihten itibaren kan döküp, katliam yapmayı alışkanlık haline getiren İsrail'in, bu katliamlarına bir yenisi daha eklediğini vurgulayan Kahraman, ABD Başkanı Donald Trump'ın yangına benzin döktüğünü, bile bile büyükelçilik binalarının Kudüs'e taşınması kararıyla başlayan süreçte şu ana 61 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 3 bine yakın kişinin de yaralandığını anımsattı.

1967 yılından beri Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail'in, bu haksız eylemini giderek genişlettiğini vurgulayan Kahraman, İsrail'in Ortadoğu'da barış ve huzuru bozmaya dönük bu eylemlerinin ABD tarafından himaye edildiğini belirtti.

Kudüs'ün 3 semavi din için kutsal kabul edildiğine işaret eden Kahraman, burayı İsrail'in başkenti olarak tanıyıp, büyükelçiliğin buraya taşınmasının Filistin meselesinin çözümüne katkısı olmayacağını tam tersine kördüğüm haline getireceğini söyledi.

Kahraman, “2. Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıkları görülüyor. İsrail devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi Almanya'sında atalarının katledildikleri gaz odalarını ve sabunlukları düşünmelerini tavsiye ederiz” dedi.

Türkiye'nin katliam karşısında sessiz kalmayarak 3 gün yas ilan ettiğini anımsatan Kahraman, önümüzdeki cuma günü de İstanbul'da Yenikapı mitinginde buluşulacağını hatırlattı.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği kanla açıldı: Gazze'de en az 58 ölü

HÜKÜMET İSRAİL VE ABD’Yİ ELEŞTİRDİ, SOMUT TAVIR TAKINMADI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Genel Kurul'da hükümet adına bilgilendirme yaptı.

Bozdağ, ABD'nin, tüm uluslararası hukuk kurallarını, yerleşik bütün parametreleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını hiçe sayarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını anımsattı.

Bu yıkıcı tasarruf için Filistinlilerin "büyük felaket" olarak nitelendirdikleri bir günün seçilmesinin, gerilimin yüksek olduğu bölgede pek çok olumsuzluğun da fitilini ateşlediğini dile getiren Bozdağ, saldırıyı sadece Filistinlilere değil bütün Müslümanlara yapılmış ortak bir saldırı olarak niteledi.

Filistin sorununun adil şekilde çözülmeden Ortadoğu'ya barış ve huzur gelmeyeceğini söyleyen Bozdağ, ABD'nin, aldığı karar ve attığı adımla, devam eden barış sürecini tamamen imha ettiğini, barış umutlarını yok ettiğini söyledi. Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsrail askerleri ve İsrail hükümeti bu katliamdan elbette birinci derecede sorumludur ama bu katliama sebep olan ABD yönetiminin attığı adımdır, aldığı tavırdır, yaptıklarıdır. Dolayısıyla İsrail askerleri kadar İsrail hükümet kadar ABD yönetimi de oradaki katliamlardan, yaralanmalardan birinci derecede sorumludur.”

Gelinen noktada, kurallara dayalı uluslararası düzenin temellerinden sarsıldığını ifade eden Bozdağ, AKP hükümeti olarak nasıl bir somut adım atacaklarına ilişkin konuşmadı. 18 Mayıs Cuma günü Yenikapı'da yapılacak mitingi hatırlatan Bozdağ, "Türk halkının haksızlık ve zulüm karşısında susmadığını, zalimlerin yüzüne karşı mazlumu savunduğunu bir kez daha göstereceğiz" dedi.

‘GAZZE’DE BOMBALAR KOKTEYLDE ŞAMPANYALAR PATLIYOR’

Genel Kurul’da CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz konuştu. ABD’yi arabulucu değil ara bozucu bir devlet olarak ifade eden Yılmaz, Ortadoğu'da hiçbir stratejinin İsrail'in çıkarına olmadan yürümediğini, ABD'nin onayı olmadan ilerlemediğini bildirdi. Trump'ın, ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının baştan aşağı yanlış, provakatif olduğunu söylediklerini anımsatan Yılmaz, Gazze'de olan katliamı kınadıklarını dile getirdi.

Öztürk Yılmaz, Ortadoğu barış sürecinde kapsamlı çözüm olmadan, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının, İsrail'in ezelden beri sahiplendiği Kudüs'ü işgal etme stratejisine meşruiyet kazandırma anlamına geldiğini vurguladı.

ABD'nin arabulucu değil arabozucu bir devlet olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ortadoğu'ya barışı kim getirecek belli değil. Böyle giderse istikrarsızlık devam edecek. Gazze'de bombalar patlıyor, Kudüs'te ABD Büyükelçiliğinin kokteylinde ise şampanyalar patlıyor.”

'İSRAİL'LE YAPILAN ANLAŞMAYI BU PARLAMENTO İMZALADI'

Genel Kurul'da HDP adına Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen söz aldı. AKP hükümetinin İsrail’le anlaşmalarını eleştiren Bilgen, “İğneyi kendimize batıracağız. Halka anlatılacak bir şey yok. Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur” dedi.

20 yıldır hükümetlerin Filistin sorununda kınama ve lanetlemenin ötesine geçmediğini ifade eden Bilgen, “İsrail doğru yapıyor, Filistinliler bunu hak ediyor, diyen kimse yok. Peki biz, kime ne propagandası yapıyoruz? İslam dünyasının neredeyse tamamına yakını Filistin konusunda kararlıysa, samimiyse niye bu sorun çözülmüyor? Açık konuşalım; İsrail'in politikalarının sorumlusu, müsebbibi sadece İsrail hükümeti değildir. Körfez ülkeleridir. Körfez ülkelerinin cesaretlendirmesi, gizli desteği olmasa İsrail bunu bütün İslam dünyasına, Ortadoğu halklarına rağmen yapıyor olabilir mi?” diye sordu.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya geldi

HDP: ANLAŞMAYI GERİ ÇEKELİM

Filistin konusunda ciddi bir muhasebeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Bilgen, “Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur. 'Hayır değil' diyorsanız çıkın söyleyin. Biz burada bunu uyardığımızda, 'hayır öyle bir metin bulunmuyor' dediniz. Şimdi metin ortadadır. İngilizce metin her tarafta dolaşıyor. Bari şuraya getirin bu anlaşmayı yeniden tartışalım, geri çekelim. Ticari anlaşmalarda bir sorgulama var mı? Yok. Bugün buradan da muhtemelen bir güçlü kınama, lanetleme çıkacak. 2-3 gün sokaklarda heyecanlı nutuklar atılacak ama İsrail işgal etmeye devam edecek. Filistinliler yurtlarından kovulmaya ve İsrail'i şımartan devletlerle bizim ikili ilişkilerimiz gayet iyi seyretmeye devam edecek” dedi.

HDP ANLAŞMALARIN İPTALİ İÇİN GENEL GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Öte yandan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu imzasıyla İsrail Hükümeti ile AKP Hükümeti arasında yapılan siyasi, iktisadi ve askeri anlaşmaların iptal edilerek, diplomatik ilişkilerin gözden geçirilmesi ve İsrail’e ekonomik ve ticari yaptırımlarda bulunulması amacıyla Genel Görüşme talep edildi.

MHP MÜŞTEREK HİSSİ PAYLAŞMAKLA YETİNDİ

Genel Kurul’da MHP adına ise İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu konuştu. ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının Ortadoğu'daki en temel sorunun çözüm imkanlarını tahrip ettiğini belirten İhsanoğlu, “MHP olarak biz, Filistin davasında ve onun en önemli unsuru olarak gördüğümüz Kudüs'ün statüsünün muhafaza edilmesi ve İsrail'in işgali ve tasallutu karşısında 80 milyon Türk milletinin müşterek hissi ve tavrını paylaşıyoruz” dedi. (AA)

CHP MİLLETVEKİLİ TANAL’DAN MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN'A TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Kudüs özel oturumunun başkanlığını İsmail Kahraman’ın yapmasına tepki gösterdi. Tanal, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İle birlikte savaştıkları ve "Kahrolsun Amerika" dedikleri dönemde İsmail Kahraman’ın, İstanbul’a gelen Amerikan 6. Filosu’nu törenle karşılayan grubun başkanlığını yaptığını hatırlattı. O dönemde Milli Türk Talebe Birliği’nin Başkanlığını yapan Kahraman’ın 6. Filoya alkış tuttuğunu ifade eden Tanal, Kahraman’a sert tepki gösterdi. Kahraman ise Tanal’a söz hakkı tanımayarak "6. Filo hadisesiyle hiçbir ilgim yoktur" açıklamasında bulundu.

Oturumda yaşanan tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

Mahmut Tanal - Sayın Başkan, 6. Filo'ya karşı "Kahrolsun Amerika!" denildiği zaman, Amerika'ya karşı alkış tutan kişisiniz…

İsmail Kahraman - Olmaz efendim, olmaz… Öyle her isteyen her istediğini…

Mahmut Tanal - Ya özür dileyeceksiniz…

İsmail Kahraman - Mahmut Bey, bunu bir adet haline getirdiniz, her oturumda konuşmak zorunda değilsiniz.

Mahmut Tanal - Ya da orada oturamazsınız!

İsmail Kahraman - Lütfen İç Tüzük'ü biliniz, yerinize oturunuz, söz vermiyorum. Buyurun Sayın Bakan...

Mahmut Tanal - Bakın, ya özür dileyeceksiniz… Amerika'ya alkış tutan insansınız!

İsmail Kahraman - Buyurun, duymuyorum sözlerinizi, buyurun.

Mahmut Tanal - "Kahrolsun 6. Filo!" denildiği zaman Filistin Kurtuluş Ordu'sunun yanında duran Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına karşı siz onlara saldıran insansınız. Amerika'ya karşı "Yaşasın Amerika!" diyen insansınız. Ya orada oturmayacaksınız veyahut da özür dileyeceksiniz siz.

Ertuğrul Soysal - Otur aşağıya be! Terbiyesiz!

İsmail Kahraman - Bir dakika Sayın Bakan. Sayın Tanal, sizin yaşınız o günleri bilmez.

Mahmut Tanal - Siz Amerika'yı destekleyen insansınız.

İsmail Kahraman - Siz, siz… Bir dakika… Oturun. Anladım, oturun. Söylediniz. Oturun ve dinleyin.

Mahmut Tanal - Siz Amerika bürosuna alkış tutansınız.

İsmail Kahraman - Konuştunuz ve dinleyin. O günleri siz bilmezsiniz. O günlerde benim, bu dediğiniz 6. Filo hadisesiyle hiçbir ilgim yoktur.

Ali Şeker - Tamamı sizin Başkanlığınız döneminde olmuştur.

İsmail Kahraman - Söyleyenler tamamen cahildir, tamamen karalayıcıdır, tamamen ruhsuzdur, vicdansızdır.

Mahmut Tanal - Tüm tarih kitapları onu yazıyor.

Ali Şeker - Hepsi kayıtlı.

İsmail Kahraman - Sizi ikaz ediyorum. Lütfen yerinize oturun, bir. İkincisi, ben Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı yaptım ve binamın önüne iki tane bayrak koydum, biri orak çekiç, çarpı çektim; biri Amerikan Bayrağı, çarpı çektim. "Ne Amerika ne Rusya!" dedim.

Mahmut Tanal - Gerçek dışı söylüyorsunuz, gerçek dışı söylüyorsunuz.

İsmail Kahraman - Ben "millî yol" dedim, ben böyle bir insanım. Benim enselerinde sesimi…

Mahmut Tanal - Amerika'yı desteklediniz o dönem.

İsmail Kahraman - Dinle. Enselerinde nefesimi hisseden komünistlerin uydurduğu yalanlara kanmayın. Lütfen mehabeti de bozmayın.

Mahmut Tanal - Siz o dönemde Amerika'yı destekleyensiniz.

Filistin halkına yönelik saldırılara siyasi partilerden tepkiler geldi

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 17:59

www.evrensel.net