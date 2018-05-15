İsrail, Türkiye'nin İsrail başkonsolosunun ülkeden ayrılmasını istedi

İsrail hükümeti, Türkiye'nin Kudüs'teki büyükelçisi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu’nun İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin istendiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye’nin Kudüs’teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e taşıması bölgede infiale yol açtı.

BÜYÜKELÇİ NAEH'İN BİR SÜRELİĞİNE ÜLKESİNE DÖNMESİ İSTENDİ

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Gazze’de yaşanan olaylar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre, elçiye “bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı” bildirildi.



İsrail'in Haaretz gazetesi de, Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Ankara Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi gerektiğinin söylendiğini duyurdu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem’i de Ankara’ya çağırmıştı. Ökem, saat 13.05’te Esenboğa Havalimanı’na indiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 20:12

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