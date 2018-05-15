Yeni Şafak aktardı: 77 yaşındaki Ayık 1946 seçiminde oy kullanmış!

Yeni Şafak, '1946'da CHP oy bile attırmadı' ara başlığıyla verdiği haberde 77 yaşındaki Üzeyir Ayık'ın tanıklığına yer verdi.

Yeni Şafak, '1946'da CHP oy bile attırmadı' ara başlığıyla verdiği haberde 77 yaşındaki Üzeyir Ayık'ın tanıklığına yer verdi. "1946 seçiminde oy kullandım. CHP vatandaşa oy bile attırmadı" diyen Ayık, o yıl 5 yaşındaydı.

24 Haziran’da yapılacak seçimler yaklaşırken gazeteler de seçmenin nabzını tutan haberler yapıyor. Yeni Şafak’ın Afyon’da yaptığı seçim haberinde ilginç bir detay dikkat çekti. Yeni Şafak’ta bugün yayımlanan “Erdoğan’la devam” başlıklı haberde 77 yaşındaki bir Üzeyir Ayık'ın “1946 seçiminde oy kullandım. CHP vatandaşa oy bile attırmadı. Ben ve bir arkadaşım köy namına oy kullanmaya gittik. O yüzden Erdoğan'ın kıymeti bilinmeli” sözlerini söylediği aktarılıyor. Ancak Ayık'ın 1946 yılında 5 yaşında olması gerekiyor. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 15:59

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