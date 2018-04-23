Yeni Şafak’tan Kılıçdaroğlu’ya: Alçakça Osmanlı’ya saldırdı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik, 'Alçakça Osmanlı'ya saldırdı' ifadesini kullandı.

Yeni Şafak Gazetesi CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Osmanlı’ya dönük tarihi gerçeklere dayanan sözlerine ilişkin, 'Alçakça Osmanlı'ya saldırdı' başlıklı bir haber yayımladı.

Gazetede yer alan haber şöyle;

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendini kaybederek Osmanlı’ya zalim derken, padişahlara da ağır hakaretler etti. Mersin’de Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı’na katılan Kılıçdaroğlu şu skandal açıklamaları yaptı: Bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Osmanlı’nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler, fermanın padişaha, dağların da bize ait olduğunu. Elbette ki bu çadırları, kültürü, geçmişimizi de bileceğiz. Osmanlı döneminde herkes padişahın kölesiydi. Millet diye bir kavram, Türk milleti diye bir kavram yoktu. Osmanlı Türklerle alay ediyordu. Dadaloğlu, Köroğlu’nu yaşatmıyordu. Tarihimizi bilelim saygı gösterelim. Ama güzel bir Türkiye’de biz birlikte yaşayalım.”

“Her şeyi satıyorlar, satmaya çalışıyorlar. Bakın fabrikaları, arsaları, daireleri sattılar. Bu dağlar, ovalar, yeşillikler hepimizin. Biz bu ülkede huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz, kimsenin kulu ve kölesi olmadan. Osmanlı döneminde herkes padişahın kulu ve kölesiydi. Millet diye bir kavram yoktu. Türk milleti diye de bir kavram yoktu. Çünkü Osmanlı Türklerle alay ediyordu. Dadaloğlu, Köroğlu’nu yaşatmıyordu. Biz tarihimizi bilelim saygı gösterelim. Ama güzel bir Türkiye’de biz birlikte yaşayalım.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 13:19

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