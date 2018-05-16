Flormar'da patronun ramazan paketinden 'iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±' Ã§Ä±ktÄ±

Gebze Organize Sanayi Sitesi’nde kozmetik bakÄ±m ürünleri fabrikasÄ± Flormar’da sendikalaÅŸma mücadelesi sürüyor. Ä°ÅŸçiler sendika hakkÄ±ndan vazgeçmezken, patron ise kÄ±yÄ±mla iÅŸçilerin birliÄŸini daÄŸÄ±tmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Anayasal haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için Ramazan öncesi iÅŸten atmalara tepki gösteren iÅŸçiler, sendikalÄ± olarak iÅŸbaÅŸÄ± yapana kadar mücadele etmekte kararlÄ±.

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n yetki almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan önce 20 iÅŸçiyi iÅŸten atan patron dün de 41 kadÄ±n 22 erkek olmak üzere 63 iÅŸçiyi daha kapÄ± önüne koydu. Ä°ÅŸten atmaya Ä°ÅŸ Kanunu’nun 25/2. Maddesini gerekçe gösteren patron, iÅŸçilere tazminat da vermedi. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler ise hemen direniÅŸteki yerlerini aldÄ±.

SONUNA KADAR

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden Gülperi GüldalÄ±, 8 yÄ±ldÄ±r Flormar’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Yasal hakkÄ±mÄ±zÄ± aradÄ±k diye kapÄ±nÄ±n önüne koyulduk” dedi. Uzun yÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸan ve akrabasÄ± olan BarÄ±ÅŸ Tekin’in baskÄ±lar nedeniyle kanamasÄ± geçirdiÄŸini ve sol tarafÄ±nÄ±n felç kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen GüldalÄ±, mücadele edeceklerini söyledi.

12 yÄ±llÄ±k iÅŸçi Fatma AtÄ±lgan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ben de anayasal hakkÄ±mÄ± kullanÄ±yorum, emeÄŸimizin hiçbir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamÄ±yoruz maaÅŸlarÄ±mÄ±z çok düÅŸük, sonuna kadar devam edeceÄŸiz.”

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N YANINDAYIZ

Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Eyüp Akdemir, Ocak 2018’den bu yana örgütlenme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürüttüklerini belirterek “ÇoÄŸunluÄŸumuzu saÄŸladÄ±k bakanlÄ±k müracaatlarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. Ä°ÅŸveren bir sendikalaÅŸma mücadelesi olduÄŸunu anladÄ± ve iÅŸçilere mobbing yapmaya baÅŸladÄ±. Biz Petrol-Ä°ÅŸ olarak iÅŸçilerin yanÄ±ndayÄ±z, biz kazanacaÄŸÄ±z” dedi.

Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube Yöneticisi Åživan KÄ±rmÄ±zÄ±çicek de ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Ä°ÅŸverenle diyaloga geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k ama iÅŸveren bize cevap vermedi. Fabrika önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirip durumu kamuoyuna yansÄ±ttÄ±k. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z geri alÄ±nana kadar direniÅŸimiz devam edecek.”

Ä°ÅŸçileri ziyarete ederek destek veren DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Levent Gökçek de “BaÅŸbakan sendikalaÅŸmaktan korkmayÄ±n diyor fakat sendikalaÅŸan iÅŸçiler kapÄ±nÄ±n önüne koyuluyor. Bu direniÅŸ insanca bir yaÅŸam için her emekçinin hakkÄ±dÄ±r. DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ olarak her zamanÄ±n yanlarÄ±ndayÄ±z” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: EVRENSEL

Ä°ÅžÇÄ°LERE BALAYI SÜPRÄ°ZÄ°!

GeçtiÄŸimiz hafta evlenip izin yapan çift, izinlerinin dönüÅŸünde iÅŸten atÄ±ldÄ±. Evrensel'e konuÅŸan Nurdan Sert, Murat Sert çifti ÅŸunlarÄ± söyledi: “Geçen hafta evlendik tatildeydik, bugün iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±k ve iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±k. Mola saatlerinde iÅŸ haklarÄ±na uymamak gerekçesiyle iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±k. Çok iyi balayÄ± verdiler bize saÄŸ olsunlar. 4 senelik verdiÄŸimiz emeÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± buymuÅŸ demek ki... ÇeÅŸitli bahaneler gösterdiler. Çay saatlerinde sendikal faaliyetler gerçekleÅŸtirdiklerimizi söyleyerek iÅŸimizi son verdiler.”

FLORMAR BÜYÜYOR, Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N ÇALIÅžMA KOÅžULLARI AÄžIRLAÅžIYOR

Kosan KozmatiÄŸe baÄŸlÄ± Flormar, FransÄ±z-Türk ortaklÄ±ÄŸÄ±nda bir iÅŸletme olarak faaliyet gösteriyor. “Yüzde 21 pazar payÄ± ile Türkiye’nin 1 numaralÄ± makyaj markasÄ±yÄ±z. GeliÅŸmekte olan pazarlar baÅŸta olmak üzere, 7 kÄ±tada 104 ülkede rekabetin içindeyiz” diyerek büyüklüÄŸünü dile getiren Flormar, Türkiye ve dünyada pazar payÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Flormar büyürken düyük ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸçilerin koÅŸullarÄ± da aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor. (Gebze/EVRENSEL)

Gebze Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde sendika hakkÄ± iÃ§in dayanÄ±ÅŸma

OrtadoÄŸuâ€™nun kozmetik dÃ¼kkanÄ± TÃ¼rkiye

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 MayÄ±s 2018 18:13

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