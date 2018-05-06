Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde sendika hakkı için dayanışma

Gebze OSB'de Petrol-İş'in örgütlü olduğu fabrikaların işçileri, Flomar'da sendikalaştıkları için baskı gören işçilerle dayanışma eylemi düzenledi.

Deniz ULUDAĞ

Gebze

Gebze Organize Saniye Bölgesi’nde bulunan Fransız sermayeli Flormar’da, sendikalaşan işçiler üzerindeki baskı artıyor. Petrol-İş’in çoğunluğu sağladığı fabrikada baskılar artarken, bir işçinin bu baskılar nedeniyle felç geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. İşçiler sendikalaşma mücadelesinden vazgeçmezken, OSB’de Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu diğer fabrikalardan kitlesel olarak desteğe gelen işçiler de bu mücadelede Flormar işçilerini yanında olacaklarını duyurdular.

Gebze OSB’de kurulu olan ve Türkiye’nin önde gelen kozmetik firmalarından olan Flormar önünde yapılan eyleme yaklaşık bin işçi katıldı. Siyasi partilerden ise EMEP ve CHP destek verdi. Burada konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı ve Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü Süleyman Akyüz, Flormar işçilerinin Anayasa ve yasalarda belirtilen en temel hakkını kullanarak Petrol-İş’e üye olduğunu ve sendika olarak çoğunluk sağladıklarını söyledi. Çalışma Bakanlığı’nın yetki başvurusuna olumlu yanıt verdiğini ancak patronun süreci uzatmak için itirazda bulunduğunu dile getiren Akyüz, şöyle devam etti: “İşveren, işçiyi yıldırmaya çabalamaktadır. Bu girişim, nafile bir çabadır. Flormar işçisi, örgütlülüğüne sahip çıkacak ve mücadelesinden asla dönmeyecektir.”

İŞÇİNİN SOL TARAFI FELÇ OLDU

İşyerinde yüksek tansiyon hastası olan ve engelli kadrosunda çalışan Petrol-İş üyesi Barış Tekin'in sendikadan istifa etmesi için baskı altına alındığı, baskılar sonucu Tekin’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini veren Akyüz, “10 günden beri yoğun bakımda yatan arkadaşımızın sol tarafı felç olmuştur. Son olarak 3 işçi arkadaşımız daha, sudan bahanelerle işten çıkarılmıştır. Ancak hepimiz biliyoruz ki, işten çıkarmalarla işçinin ekmeğiyle oynayan işverenin gerçek niyeti sendikalaşmayı boğmaktır. İşveren, işçinin Anayasa ve yasalarda belirtilen en doğal hakkını kullanmasını engellemekte ve yasalara göre suç işlemektedir” dedi.

“Flormar’a sendika halaylarla girecektir” diyen işçiler sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Haklıyız kazanacağız”, “Yaşasın sendikal mücadelemiz” sloganlarını attı. İşçiler Flormar patronunu bir an önce yanlıştan dönerek sendikalaşma hakkına saygı göstermeye çağırdı.

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 14:07

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