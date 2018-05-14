Dolar yükselişte, avro ise haftaya rekorla başladı (14 Mayıs 2018)

Dolar ve avro yeni haftaya TL karşısında yükselişle başladı. Dolar güne 4.35 düzeyinde başlarken avro 5.2055'i aşarak rekor kırdı.

Dolar ve avro haftaya TL karşısında sert bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz hata tarihi rekoru olan 4.3744 seviyesine çıkan dolar haftayı 4.30 civarında tamamlamıştı. Avro ise haftayı 5.14 düzeyinde kapatmıştı. Dolar/TL kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Kur, sabahın ilk saatlerinde 4.35'ten işlem gördü. Avro/TL ise 5.2055 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen doların liraya karşı yükselişi sürüyor. Dolar yeni haftanın ilk işlemlerinde 4.3519 liraya çıkarken avro da 5.2055 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

ABD'de, "çekirdek enflasyon"un Nisan'da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine "kademeli" yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi, yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 0.15 düşüşle 92.402’ye kadar gerilerken, avro/dolar paritesi de 1.1964 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde 4.3519 lirayı gören dolar daha sonra 4.34 - 4.35 lira aralığına, 5.2055 lirayı gören avro da 5.19 - 5.20 aralığına döndü. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 08:42

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