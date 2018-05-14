Altın İplik'te işçiler: Ekonomi kötüye gidiyor olan hep işçiye oluyor

Altın İplik fabrikasında ücretleri ödenmeyen işçiler, tepkilerini dile getirerek açıklama yaptılar. (Fotoğraf: Arşiv)

Tuncay SAĞIROĞLU

Çerkezköy

Çerkezköy OSB’de bulunan ve 1400 civarı işçinin çalıştığı Altın İplik fabrikasında her ayın onunda ödenmesi gereken ücretler ödenmeyince işçiler eylem yaptı. Ramazan ayına parasız girdiklerini, faturaları ödeyemediklerini dile getiren işçiler, idari kadro ve beyaz yakalıların parasının yatırılıp kendi ücretlerinin ödenmemesine tepki gösterdi.

Ücretleri ödenmeyen işçiler, gündüz vardiyasından çıkan işçiler fabrika içinde idari binaya kadar yürüyüş gerçekleştirdi. İşçilerin bir sürede buradan ayrılmaması üzerine personel yetkilileri bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamada fabrikanın mali bir sıkıntı çektiğini, önümüzdeki hafta veya ayın 21’ne kadar ücretlerin ödeneceği bildirildi. İşçiler daha sonra servislere binerek fabrikadan ayrıldı.

İKNA OLMAYAN İŞÇİLER EYLEMLERE DEVAM ETTİ

Açıklamadan ikna olmayan ve kaygıları giderilmeyen işçiler ertesi gün sabah işe başlamadan tekrar eylem yaptı. Sabah işe gelen işçiler kartlarını bastıktan sonra iş başı yapmayarak tekrar personel binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. İşçilerin kendi inisiyatifleri ile başlattığı eyleme örgütlenmeye çalıştıkları TEKSİF sendikası da müdahil olunca işçiler daha organize olmaya başladı. Bir önceki güne göre daha organize olan işçiler daha kalabalık ve sloganlarla yaptığı yürüyüşten sonra iş başı yaptı. İş çıkışında tekrar toplanan işçiler bu sefer servislere kadar sloganlar ile yürüdü. Ücretlerini alana kadar eylemlere devam edeceklerini söyleyen işçiler, kararlı olduklarını dile getirdi.

‘CEBİMDE BİR LİRA BİLE YOK’

Bir yandan da işçilere sürekli izin kullandıran fabrika yönetimi neredeyse tüm işçilerin 2018 izinlerinin tamamını kullandırmış durumda. Senelik izinler bittikten sonra ücretsiz izinlerin başlayacağından kaygılanan işçiler tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Üretim yavaşladı. Bunun için izne çıkarıyorlar. Stoklar dolu, her gün TIR’la mal çıkıyor. Hammaddeye, beyaz yakalıya para buluyor. Ama işçiye gelince para yok diyorlar. Ekonomi kötüye gidiyor diyorlar ama olan hep işçiye oluyor.”

Ücret alamayan işçiler mağduriyetlerini “Bu süreçte ücret alamamak bizim ölümümüz şu an cebimde bir lira bile yok. Tütüne düştük tütün bile alamıyoruz. Faturalar, çocuğun servisi hep bekliyor” sözleriyle dile getirdi.

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