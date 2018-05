Erdoğan’ı İngiltere’de büyük protestolar bekliyor

Kraliçe Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile görüşmek için İngiltere’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük protestolar bekliyor.

Bugün İngiltere’ye gelerek Kraliçe Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile görüşmelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı büyük protestolar bekliyor.

Her İngiltere ziyaretinde Londra’dan bir oteli tercih eden Erdoğan, bu ziyaretinde, Londra’ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Reading’deki bir oteli tercih ederken, bu otelin önünde de protestoların yapılacağını belirtiliyor.

Londra’da faaliyet yürüten yaklaşık 30 kitle örgütü tarafından oluşturulan Demokratik Güç Birliğinin organize ettiği protestolara İngiliz sendika, kitle örgütü, kampanya grubu ve siyasi partilerin de katılacağı açıklandı.

'MAY KİMİNLE OMUZ OMUZA OLDUĞUNUN FARKINDA MI?’

Aynı şekilde başta sendikalar olmak üzere, bir çok kurum, kuruluş ve kitle örgütü de, Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle Başbakan May’i eleştiren açıklamalar yaptı. Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası’nın (SPOT) açıklamasında ziyaretin İngiltere tarafından kabul edilmesini protesto etti.

Günlük Gazete Morning Star’a bir açıklama yapan SPOT Yöneticisi Arif Bektaş, “Ülkesini açık bir cezaevine dönüştüren, kendi propagandasını yapmayan gazete ve televizyonları kapatan, kendisi gibi düşünmeyen herkesi hedefe koyan, grevleri yasaklayan, muhalif parti yöneticilerini, milletvekillerini, belediye başkanlarını cezaevine koyan bir ülkenin cumhurbaşkanının, May tarafından misafir edilmesi oldukça kaygılı bir durum. Ağzını her açtığında dünyaya demokrasi dağıtan İngiltere’nin Başbakanı May, kiminle omuz omuza olduğunu ve kime destek verdiğinin farkında mı?” diyerek ziyaretin iptal edilmesini istedi.

Kürdistan Dayanışma Kampanyası adına bir açıklama yapan Rosa Gilbert de “Cihadist gruplara desteğinin herkes tarafından bilinen Erdoğan’ın İngiltere ziyaretinin, May iktidarı için bir utanç olduğunu” söyledi, protestolara katılım çağrısı yaptı.

SENDİKALAR’DAN MAY’A MEKTUP

Sadece Türkiyeli kesimler değil, İngilizlerden de Erdoğan ziyaretine büyük tepki var. Başta sosyal medya olmak üzere, birçok alanda Erdoğan’ın ziyaretini protesto çağrıları yapılıyor. Günlük gazetelerde de Erdoğan’ın protesto edileceği haberlerinin yayınlanmasının yanı sıra, sendikalar da Başbakan May’e mektup yazarak, bu görüşmenin yapılmamasını istedi.

Başta Ulusal Öğretmenler Sendikası (NUT) olmak üzere, bir çok kamu ve ulaşım sendikası Başbakan May’e mektup gönderdi ve ziyaretin, Türkiye’deki insan haklarına yönelik saldırılara onay verilmesi anlamına geleceğini belirtti. Mektuplarda Türkiye ile silah ve ticari anlaşmaların insan haklarından daha önemli olmadığının altı çizildi.

SALI GÜNÜ BÜYÜK PROTESTO

Salı günü Başbakan May ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı büyük bir protesto hazırlığı olduğu bilgisi geldi. Salı günü saat 10.00’da Başbakanlık Konutu önünde kitlesel bir protesto çağrısı yapıldı. Eylemde, sadece Erdoğan değil, onu konutunda kabul eden Başbakan May de protesto edilecek.

DAVUTOĞLU ARKA KAPIDAN ÇIKABİLMİŞTİ

Binali Yıldırım’dan önceki başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iki yıl önce, başbakan sıfatıyla yaptığı ziyarette de kitlesel bir protesto düzenlenmiş ve Davutoğlu, Başbakanlık Konutu’nun arka kapısından çıkmak zorunda kalmıştı. (Londra/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 09:57

