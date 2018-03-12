UBER’e trafikten men cezası geliyor

Tasarı kanunlaşırsa, ‘izin belgesindeki faaliyet alanı dışında’ yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yaptırımlar artırılacak.

İçişleri Bakanlığı son dönemde UBER uygulamasıyla gündeme gelen ‘yetkisiz yolcu taşımacılığı’ tartışmalarının ardından yeni bir kanun tasarısı hazırladı. Tasarı ile ‘izin belgesindeki faaliyet alanı dışında’ yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yaptırımlar artırılacak. Tasarı yasalaştığında bu tür araçlar trafikten men edilebilecek.

Milliyet’in haberine göre; tartışmaların kaynağında UBER uygulamasındaki araçların mevzuata aykırı olarak D2 belgesi ile taksi gibi yolcu taşımacılığı yaptığı iddiası var. Bakanlık kayıtlarına göre 2017’de yetki belgesi dışında (korsan ve UBER dahil) yolcu taşımacılığı yapan 4 bin 136, 2018 ocak ayında 811 ve şubat ayında da 1.100 araca idari cezası kesildi. Ancak araç sahipleri ile sürücülerin farklı olması sebebiyle, Anayasa Mahkemesi’nin emsâl kararları gereği, bu tarz yetki dışı taşımacılık yapan araçlar trafikten men edilemiyordu.

30 GÜN SÜREYLE MEN EDİLECEK

Tasarı yasalaştığında izin belgesinde belirtilen alan dışında faaliyet gösterenler için (UBER de bu kapsamda değerlendiriliyor) uygulanacak idari para cezasına ilave olarak aracın işleteni veya sahibi, aracının yetkisiz yolcu taşımacılığında kullanılmaması için tedbir almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınacak. Araç kullanıcısının, aracın sahibi olup olmadığına bakılmaksızın araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi sağlanacak. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 12:02

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