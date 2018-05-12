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Fabrikada kamyon ile fırın arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
12 Mayıs 2018 16:02
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir çimento fabrikasında kamyon ile fırın arasına sıkışan Sinan Öztürk isimli işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesi Günpınarı Mahallesi'ndeki çimento fabrikasında bakım onarım yapan firmanın personeli Sinan Öztürk, kamyon ile fırın arasına sıkıştı.
Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öztürk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. (AA)
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