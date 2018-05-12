Kocaeli'de kurulu Tezcan Galvaniz fabrikasında iş cinayeti!

Kocaeli'de Tezcan Galvaniz fabrikasında çalışan Murat Karter, merdaneye kolunu kaptırarak feci şekilde can verdi.

Kocaeli'de Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Tezcan Galvaniz fabrikasında çalışan Murat Karter, iş cinayetinde hayatını kaybetti.

Kocaeli Kartepe’de Arslanbey OSB’de üretim yapan Tezcan Galvaniz fabrikasında formen olarak çalışan Murat Karter (45) isimli işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti. Dün gece 16.00-00.00 vardiyasına gelen Karter, sacı çekip incelten merdaneye kolunu kaptırarak feci şekilde can verdi. Aslen Eskişehirli olan ve Arslanbey’de oturan 4 çocuk babası Karter'in merdaneye kaptırdığı konulunun koptuğu, kısa sürede kan kaybettiği öğrenildi. İlk müdahalenin fabrikada yapıldığı işçinin 1 saatte hastaneye yetiştirildiği ileri sürüldü. Hastanedeki görgü tanıklarına göre, Karter, hastaneye yetiştirildiğinde hayatını kaybetmişti.

Karter'in ölüm haberini alan arkadaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, fabrikada üretime iki gün ara verildiği öğrenildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 12:44

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